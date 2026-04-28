Plaid Technologies gibt den Abschluss eines Endgültigen Graphen-Liefervertrags, einer Marketingvereinbarung und einer Privatplat

Vancouver, British Columbia - 28. April 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Liefervereinbarung (die Endgültige Vereinbarung) mit einem in Europa ansässigen Hersteller und Lieferanten von hochwertigem Graphen geschlossen hat.

Die Endgültige Vereinbarung hat eine Laufzeit von 24 Monaten und verschafft Plaid erweiterten Zugang zu Graphen gemäß der folgenden gestaffelten Preisstruktur (alle Beträge in kanadischen Dollar):

- Bis zu 4.000.000 $ zum Preis von 90 $ pro Gramm;

- weitere 6.000.000 $ zum Preis von 85 $ pro Gramm; und

- weitere 10.000.000 $ zum Preis von 80 $ pro Gramm.

Die Gegenleistung im Rahmen der Endgültigen Vereinbarung kann nach Ermessen des Unternehmens in bar, in Stammaktien des Unternehmens oder in einer Kombination aus beidem erbracht werden. Jede Ausgabe von Stammaktien gemäß der Endgültigen Vereinbarung unterliegt, falls erforderlich, der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange sowie der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze.

Die Endgültige Vereinbarung baut auf einer früheren Liefervereinbarung auf, gemäß der das Unternehmen Graphen im Wert von ca. 1.140.000 $ zu einem Preis von 130 $ pro Gramm erworben hat. Die angepasste Preisgestaltung spiegelt den gestiegenen Umfang und die fortlaufende Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien wider.

Graphen ist ein wichtiger Rohstoff für die Plattform für hochentwickelte Materialien von Plaid, einschließlich seines Graphen-verstärkten Zements und der damit verbundenen Technologien.

Zwar ist Graphen ein grundlegender Rohstoff, doch wird der Wert der Produkte des Unternehmens in erster Linie durch seine firmeneigenen Formulierungen und Verarbeitungstechnologien bestimmt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der kommerzielle Wert seiner mit Graphen-verstärkten Anwendungen die Kosten für den zugrunde liegenden Graphen-Rohstoff deutlich übersteigen könnte.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine festgelegte Liefervereinbarung seine Fortschritte auf dem Weg zur Kommerzialisierung durch eine Verbesserung der Stabilität der Lieferkette, der Kostentransparenz und der Skalierbarkeit unterstützen wird.

Der Chief Executive Officer von Plaid, Guy Bourgeois, sagte dazu:

Diese Vereinbarung stärkt unsere Lieferkette und verbessert unsere Kostenstruktur im Zuge der Kommerzialisierung unserer Graphen-basierten Technologien. Wir glauben, dass diese gesicherte Bezugsquelle für hochwertiges Graphen Plaid einen Wettbewerbsvorteil in einem schnell wachsenden Markt verschafft.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 24. April 2026 eine Vereinbarung mit Machai Capital Inc. (Machai) geschlossen hat, wonach Machai für das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit erbringen wird, darunter ein umfassendes Marketingprogramm für digitale Medien, plattformübergreifende digitale Kampagnen, die Verbreitung in sozialen Medien sowie gezielte Investorenkommunikation.

Die Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien der Canadian Securities Exchange (der CSE) erbracht.

Machai wurde vom Unternehmen für einen Zeitraum von drei Monaten beauftragt, der sofort beginnt. Als Gegenleistung für die erbrachten Dienstleistungen wird das Unternehmen Machai während der Vertragslaufzeit bis zu 250.000 $ zuzüglich GST aus seinem allgemeinen Working Capital zahlen. Machai und sein Geschäftsführer Suneal Sandhu halten derzeit 2.000.000 Stammaktien des Unternehmens. Dies entspricht etwa 2,95 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu 6.250.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,48 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 $ pro Aktie innerhalb eines Zeitraums von 48 Monaten ab dem Ausgabedatum zu erwerben.

Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen das Ablaufdatum der Warrants vorziehen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der CSE an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 1,30 $ beträgt. In diesem Fall kann das Unternehmen das vorgezogene Ablaufdatum auf einen Zeitpunkt festlegen, der mindestens 30 Tage nach dem Datum liegt, an dem die Warrant-Inhaber durch eine Pressemitteilung benachrichtigt werden, oder auf einen späteren Zeitpunkt, der in der Pressemitteilung angegeben wird.

Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird für allgemeine und administrative Aufwendungen sowie als Working Capital verwendet.

Das Angebot kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der CSE. Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlergebühren zahlen und/oder Vermittler-Warrants ausgeben, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE.

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Offenlegung gemäß dem US-Wertpapierrecht

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über das Unternehmen

Plaid Technologies Inc. ist ein kanadisches Unternehmen für hochentwickelte Materialien, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von mit Graphen verstärkten Technologien konzentriert, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Energie und Industriematerialien.

Im Namen des Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (Regulation Services Provider) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Fähigkeit des Unternehmens, Graphen im Rahmen der endgültigen Vereinbarung zu beschaffen; der erwarteten Vorteile der endgültigen Vereinbarung, einschließlich einer verbesserten Stabilität der Lieferkette, Kostentransparenz und Skalierbarkeit; der Entwicklungs- und Vermarktungspläne des Unternehmens für seine graphenverstärkten Technologien; der erwarteten Vorteile der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens; der von Machai Capital Inc. zu erbringenden Dienstleistungen; des Abschlusses, des Umfangs, des Zeitpunkts und der Bedingungen des Angebots; der voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE; der Zahlung von Vermittlergebühren oder der Ausgabe von Vermittler-Warrants; und der möglichen Vorverlegung des Verfallsdatums der Warrants.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass die endgültige Vereinbarung gemäß ihren Bestimmungen in Kraft bleibt; dass das Unternehmen Zugang zu Graphen zu den in der endgültigen Vereinbarung vorgesehenen Preisen und Bedingungen erhält; dass die Verfügbarkeit, Qualität und Preisgestaltung von Graphen ausreichend bleiben, um die Entwicklungspläne des Unternehmens zu unterstützen; dass die Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten des Unternehmens wie derzeit erwartet verlaufen; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, Beziehungen zu Lieferanten, Beratern, Auftragnehmern, Marketingdienstleistern und anderen Dritten aufrechtzuerhalten; dass die von Machai Capital Inc. zu erbringenden Marketingdienstleistungen wie vorgesehen erbracht werden; dass das Angebot zu den derzeit erwarteten Bedingungen und innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abgeschlossen wird; dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, eingeholt werden; dass die erforderlichen Ressourcen und Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; und dass sich die Markt-, technischen, wettbewerblichen, regulatorischen und allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen nicht in wesentlich nachteiliger Weise ändern werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, Graphen in den erwarteten Mengen, der erwarteten Qualität oder zu den erwarteten Preisen oder gar nicht zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit Unterbrechungen der Lieferkette, Kostensteigerungen und der Leistung von Lieferanten; das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der endgültigen Vereinbarung möglicherweise nicht realisiert werden; Risiken im Zusammenhang mit der Produktentwicklung, der technischen Leistungsfähigkeit, der Herstellbarkeit, der Skalierung und der Kommerzialisierung; das Risiko, dass sich kommerzielle Anwendungen, Kunden oder Partnerschaften nicht im erwarteten Zeitrahmen oder gar nicht entwickeln; Risiken im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Marketing- und Investorensensibilisierungsmaßnahmen; die Abhängigkeit von externen Dienstleistern, Beratern, Lieferanten und strategischen Partnern; das Risiko, dass das Angebot nicht zu den erwarteten Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen werden kann; das Risiko, dass erforderliche Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, möglicherweise nicht erteilt werden; Finanzierungsrisiken; Veränderungen der Marktnachfrage oder der Wettbewerbsbedingungen; regulatorische und genehmigungsrechtliche Anforderungen; sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, kapitalmarktbezogene und branchenbezogene Bedingungen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen.

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