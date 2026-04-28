Bonding in Demand: Ceresana-Prognosen zum wachsenden Weltmarkt für Klebstoffe

Vinyl lebt und klebt! Obwohl die Konkurrenz härter wird und die Klebetechnologie rasante Fortschritte macht, können sich Vinyl-Kleber nach wie vor an der Spitze der Klebstoff-Nachfrage halten. Weltweit werden aktuell über 14 Millionen Tonnen Klebstoffe pro Jahr verkauft. Davon sind rund 4,1 Millionen Tonnen auf Vinylbasis. Ceresana hat jetzt bereits zum siebten Mal den Weltmarkt für Klebstoffe untersucht: Vinyl kann sogar noch weiter zulegen, besonders bei Verpackungen, Konsumprodukten und einfacheren Anwendungen. Der Verbrauch von Polyurethan-, Acryl- und Epoxy-Klebstoffen wächst derzeit allerdings noch stärker, mit bis zu 3 % pro Jahr.‘

Chancen und Herausforderungen für Klebstoffe

Die Baubranche ist der weltweit größte Abnehmer von Klebematerialien: Für Wand- und Bodenbeläge, Verkleidungen und Paneele, Dämmstoffe und andere Bauprodukte werden derzeit mehr als 27 % aller Klebstoffe verbraucht. Das stärkste Wachstum der Klebstoff-Nachfrage, rund 3,1 % pro Jahr, verzeichnet jedoch das Anwendungsgebiet „Schuhe, Leder und Textilien“: Besonders in Asien und Afrika lassen Produktionsverlagerungen in Schwellenländer und wachsende Mittelschichten den Bedarf der Mode- und Bekleidungsindustrie für reaktive PU-Klebstoffe steigen. In der Fahrzeugindustrie erhöhen Leichtbau-Karosserien und Batterien für Elektromobilität den Klebstoff-Verbrauch; auch die duroplastischen Verbundwerkstoffe für Windkraft-Rotorblätter werden geklebt. Regional entfallen rund 43 % des globalen Klebstoff-Umsatzes auf Asien-Pazifik, gefolgt von Nordamerika und Westeuropa. In Europa werden die meisten Klebstoffe für das Anwendungsgebiet „Papier, Karton und Verpackungen“ gebraucht. Wachstumstreiber sind dabei besonders E-Commerce und der steigende Bedarf für Transport- und Versandverpackungen – andererseits gelingen den Verpackungsherstellern zunehmend Materialeinsparungen und Effizienzsteigerungen. Zusätzlich zu den Marktdaten und Prognosen enthält die Studie auch Hintergrundinformationen zum regulatorischen Rahmen in der EU, zur allgemeinen Wirtschaftslage und zur Situation in der Bauindustrie in den einzelnen Ländern.

Marktdaten zu innovativen Klebe-Trends

Wie wäre es mit „Debonding on Demand“? Für Recycling und Reparaturen sind Klebstoffe praktisch, die sich gezielt und rückstandsfrei wieder entfernen lassen. Kleber werden heute für die unterschiedlichsten Anwendungen maßgeschneidert: Es gibt bereits mehr als 250.000 unterschiedliche Klebstoff-Formulierungen, und es werden ständig mehr. Außer Haftung und Verbindung bieten sie auch zum Beispiel Wärme- und Schalldämmung, Schutz gegen Feuchtigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Schädlingsbekämpfung oder andere innovative Funktionen. Die wichtigsten Vinyl-Produkte sind Polyvinylacetat (PVAC) und Polyvinylalkohol (PVA). Dahinter folgen acrylbasierte Klebstoffe, Polyurethan (PUR), Elastomere, Epoxy- und andere Klebstoffe. Das stärkste Wachstum verzeichnen aktuell Polyurethan-Klebstoffe und Reaktivklebstoffe. Wasserbasierte Klebstoffe erreichen rund 46 % des gesamten Verbrauchs. Schmelzklebstoffe sind besonders dort gefragt, wo es auf lösemittelfreie Produkte und schnelle Verarbeitung ankommt, etwa in der Möbelindustrie oder im Holzbau. In Spezial- und Nischenanwendungen gibt es immer noch Chancen für lösungsmittelbasierte Klebstoffe, für die Ceresana trotz zunehmend schärferer Vorschriften gegen flüchtige organische Verbindungen (VOC) ein Wachstum von immerhin rund 1,9 % pro Jahr erwartet.

Aktuelle 7. Auflage der Marktstudie „Klebstoffe – Welt“:

Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Klebstoffmarkts, ein­schließlich Prognosen bis 2034: Für jede Region wird die Entwicklung von Umsatz, Ver­brauch und Produktion erläutert. Die regionalen Klebstoffmärkte werden umfassend analysiert: Daten und Einflussfaktoren zu den Anwendungsgebieten Bauindustrie, Papier und Verpackungen, Holzverarbeitung, Fahrzeugindustrie, Schuhe/Leder/Textilien, Konsum­produkte und sonstige Einsatzfelder. Betrachtet wird die Klebstoffnachfrage aufgeteilt auf die Produkt-Typen: Vinyl, Acryl, Polyurethan (PUR), Elastomere, Epoxy und sonstige Klebstoffe. Einzeln behandelt werden dabei auch die verschiedenen Technologien: wasserbasierte Klebstoffe, Schmelzklebstoffe, lösungsmittelbasierte Klebstoffe, Reaktivklebstoffe und sonstige Technologien.

In Kapitel 2 werden die für den globalen Klebstoffmarkt wichtigsten 17 Länder ausführlich analysiert: Gesamtverbrauch, Export, Import und Umsatz von Klebstoffen. Zusätzlich werden die Länder hinsichtlich der Anwendungsgebiete und Klebstofftechnologien detailliert betrachtet. Der Umsatz wird nach Anwendungsgebieten aufgeteilt. Marktdaten zu Verbrauchs- und Produktionsmengen je Land werden für die einzelnen Klebstofftypen aufgeteilt.

Kapitel 3 bietet ein nützliches Herstellerverzeichnis der 56 bedeutendsten Klebstoff-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette und Produktionsstätten. Mit ausführlichen Unternehmensprofilen vorgestellt werden zum Beispiel 3M Company, ALTANA AG, Bolton Group S.r.l., Compagnie de Saint-Gobain S.A., DuPont de Nemours, Inc., H.B. Fuller Co., Henkel AG & Co. KGaA, Nagase & Co., Ltd., Selena FM S.A. und Sika AG.

Weitere Informationen zur neuen Marktstudie „Klebstoffe – Welt“: https://ceresana.com/produkt/marktstudie-klebstoffe-welt

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg. Ein Schwerpunkt ist dabei Bio-Ökonomie: Ceresana unterstützt die dynamisch wachsende Kreislaufwirtschaft mit Marktanalysen und Prognosen zu bio-basierten Produkten und biologisch abbaubaren Materialien. Mit der digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ schafft Ceresana eine Plattform für Experten und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam die Zukunft der Bio-Ökonomie voranzutreiben. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

Let‘s meet! Die erfolgreiche Ceresana-Veranstaltungsreihe zur Zukunft der Bio-Ökonomie geht weiter. Die nächsten Online-Events sind „Future of BioAI“ (12. und 13. Mai 2026) und „Future of BioPlastics 2026“ (24. und 25. Juni 2026): https://ceresana.com/events

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