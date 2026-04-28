OLIVE TREE PEOPLE Gründer präsentiert die "Waterless Beauty Initiative" für Afrika

OTP Gründer Thomas Lommel traf Regierungsvertreter der Region Arusha in Tansania, Afrika, um seine weltweite Initiative vorzustellen, die von über 70.000 "Waterless Beauty Pioneers" unterstützt wird

OLIVEDA International gab bekannt, dass sich der Olivenbauer und Gründer von OLIVE TREE PEOPLE, Thomas Lommel, am 14. April 2026 mit Regierungsvertretern aus der Region Arusha in Tansania, Afrika, traf, um die "Waterless Beauty"-Bewegung vorzustellen - eine Initiative, die inzwischen weltweit über die Vereinigten Staaten, Kanada und Europa aktiv ist, und von über 70.000 "Waterless Beauty Pioneers" unterstützt wird.

OLIVE TREE PEOPLE ist nicht nur ein Pionier im Bereich der Waterless Beauty, sondern auch das weltweit führende Unternehmen in diesem Sektor, und führt außerdem die G-Beauty-Bewegung (German Beauty) in Nordamerika an.

"Wasser ist zum Trinken da, nicht für die Hautpflege", erklärte Thomas Lommel. "Das Wasser, das wir nicht in unseren Produkten verwenden, bringen wir den Menschen in Afrika, indem wir dort seit 2013 Brunnen bauen."

"Die Schönheitsindustrie ist äußerst wasserintensiv. Etwa 80 % aller Kosmetikformulierungen bestehen zu 60 bis 95 % aus destilliertem Wasser. Dies entspricht rund 78 Milliarden Litern Wasser pro Jahr - oder, umgerechnet, genug Trinkwasser, um mehr als 105 Millionen Menschen zu versorgen, ausgehend von einem durchschnittlichen jährlichen Verbrauch von etwa 730 Litern Trinkwasser pro Person."

"Alle Regierungsvertreter waren nach unserer Präsentation voll und ganz überzeugt, und so bestätigte OLIVE TREE PEOPLE, weitere 90 Dörfer in der Region Arusha durch das Bohren von Brunnen zu unterstützen. Begleitet von Fernsehsendern wie Arusha Zone TV, wurde die Delegation von OLIVE TREE PEOPLE bereits am nächsten Tag in den Massai-Dörfern herzlich willkommen geheißen, in denen sie mit dem Bohren der ersten Brunnen begann.

Herr Lommel fügte hinzu: "Wir verkaufen keine Schönheitsprodukte - wir vermitteln Waterless Beauty! Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Kosmetikprodukte, bei denen ‚Wasser' als erster Inhaltsstoff in der INCI-Liste aufgeführt ist, tatsächlich zu etwa 70 % aus destilliertem Wasser bestehen. Darüber hinaus wird bei Gesichtscremes oder Körperlotionen dieser Wasseranteil von 70 % oft mit bis zu 25 % ‚raffinierten Ölen' kombiniert - also industriell verarbeiteten Ölen oder sogar Erdöl.

"Immer mehr Menschen sind begeistert davon, wie zielgerichtet und erfüllend unsere Arbeit ist, und täglich schließen sich weitere unserer Waterless Beauty-Bewegung an - weil sie es lieben, anderen das Konzept von Waterless Beauty näherzubringen. Viele engagieren sich, um unsere Brunnenprojekte in Afrika zu unterstützen, oder schätzen die Naturschutzarbeit rund um unsere mehr als 30.000 Bergolivbäume, die wir in Südspanien pflegen. Wieder andere schätzen die Verbundenheit des Ganzen, doch vor allem lieben die meisten Menschen den nachhaltigen Kreislauf, den wir in den letzten 23 Jahren aufgebaut haben: From Tree to Beauty.

"Ich glaube, dass sinnvolle Berufe die Zukunft darstellen und dass dies ein Traum ist, den viele teilen. Wir betreiben keine Wohltätigkeit und geben auch nichts in Afrika zurück. Wir bauen einen nachhaltigen Kreislauf auf - so wie es die Bäume und die Natur seit Millionen von Jahren tun. Wir geben, und wir erhalten, und das Wissen, das wir dabei gewinnen, ist oft weitaus größer als das, was wir geben", schloss Thomas Lommel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oliveda Deutschland GmbH

Claudia Schwahlen

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021122059269

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com

Über Oliveda International, Inc.

Die OLIVEDA International, Inc. und ihre Tochtergesellschaft OLIVE TREE PEOPLE Inc. sowie die europäischen Unternehmen OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH und Olive Tree Farmers SL wurden von dem deutschen Immobilieninvestor Thomas Lommel gegründet. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Management und in der biologischen Zertifizierung beim Anbau von Bergolivenbäumen; in der Gewinnung erstklassiger, international ausgezeichneter extra native Olivenöle, in der Extraktion von Hydroxytyrosol, sowie in der Herstellung und dem Vertrieb kosmetischer und ganzheitlicher Waterless Beauty Produkten rund um den Olivenbaum.

Thomas Lommel ist der Erfinder der Olivenbaumtherapie "10 Jahre in 14 Tagen", sowie des "Olive-Matcha", der auf gemahlenen Olivenblättern basiert. Ebenfalls einzigartig ist der von Lommel entwickelte Kaffeeersatz "Olive Mush" auf Basis von Olivenblättern und Hydroxytyrosol. Darüber hinaus ist Lommel erfolgreich in der schnell wachsenden Achtsamkeitsbranche tätig - mit der von ihm entwickelten "Olive-Tree-Sound-Bath- Meditation" sowie den Frequenzen seiner Olivenbäume, die er weltweit zugänglich macht. Neben den eingetragenen Kosmetikmarken OLIVEDA und LA Dope gehören unter anderem auch OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature und Olive Mush und Olive Rose zum Markenportfolio.

Thomas Lommel gilt als der größte Naturschützer der andalusischen Region Arroyomolinos de Léon, wo er über 30.000 hundertjährige Bergolivenbäume nachhaltig bewirtschaftet und schützt.

Mit seiner Thomas-Lommel-Stiftung bringt er das Wasser, das er in seinen Waterless Beauty-Produkten nicht verwendet, zu den Menschen in Afrika, indem er vor Ort Wasserbrunnen baut.

Nach dem in 2025 vollzogenen Rückzug aus dem europaweiten Filialnetz mit tausenden Einzelhandelsstandorten, betreibt die OLIVEDA Deutschland GmbH aktuell den online- Vertrieb und eigene Flagship-Stores in Berlin und Düsseldorf.

Die Behandlungskonzepte der Marke sind weltweit einzigartig, ihre Wirksamkeit wurde durch die Schulmedizin bestätigt. Ausführliche Informationen finden Sie in dem Buch "Die Olivenbaum-Therapie - 10 Jahre in 14 Tagen" der Autorin Daniela Jambrek.

"Waterless Beauty" wurde in Magazinen wie der U.S. Vogue, Harper's Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes und vielen anderen Fachpublikationen, sowie durch Mintel, ein weltweit führendes Zukunftsforschungsinstitut, als "The Next Big Thing" bezeichnet. Gigi Hadid und viele andere Prominente sind Fans von OLIVEDA und unterstützen den Erfolg der Marke.

Weitere Informationen zu OLIVEDA International, Inc. sowie zu deren Tochter- und verbundenen Unternehmen und Marken finden Sie unter www.olivetreepeople.com.

Pressekontakt:

OLIVE TREE PEOPLE

Frau Daniela Jambrek

neuer zollhof 3 neuer zoll

Düsseldorf 40221

fon ..: 01724135050

email : daniela.jambrek@oliveda.com