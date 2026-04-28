Imkerei Ahrens liefert Prämierten Honig Echter Deutscher Honig aus der Imkerei

Tradition trifft Moderne: Imkerei Ahrens bringt preisgekrönten Honig aus der Lüneburger Heide direkt nach Hannover und via Onlineshop nach ganz Deutschland

Müden (Örtze) / Hannover - Die Heide blüht, die Bienen summen und die Qualität überzeugt: Die traditionsreiche Imkerei Ahrens aus der malerischen Lüneburger Heide setzt neue Maßstäbe für echten "Deutschen Honig". Mit einer Kombination aus regionaler Verwurzelung auf den Wochenmärkten in Hannover und einem deutschlandweiten Versand bringt das Familienunternehmen ein Stück Natur pur direkt zum Genießer.

In einer Zeit, in der Herkunft und Reinheit von Lebensmitteln immer wichtiger werden, steht die Imkerei Ahrens für ein Versprechen: Honig vom Imker, der nach höchsten Qualitätsstandards und in traditioneller Handarbeit gewonnen wird. Rund um den idyllischen Ort Müden, im Herzen der Lüneburger Heide, finden die Bienenvölker der Imkerei eine naturnahe Landschaft vor, die in ihrer Vielfalt einzigartig ist. Von saftigen Wiesen über dichte Wälder bis hin zu den lila leuchtenden Heideflächen - jede Blüte trägt zum unverwechselbaren Aroma der Honigspezialitäten bei.

Ausgezeichnete Qualität: Gold für die Lüneburger Heide

Dass "Deutscher Honig" aus dem Hause Ahrens zur Spitzenklasse gehört, ist nun auch offiziell verbrieft. Bei den renommierten _Eurobee Honey Awards_ konnte die Imkerei gleich mehrfach glänzen. Besonders stolz ist das Team auf die Goldmedaillen für den charakterstarken Heidehonig und den sonnigen Sonnenblumenhonig. Auch der feine Akazienhonig wurde mit einer Bronzemedaille prämiert. Diese Auszeichnungen sind das Ergebnis leidenschaftlicher Arbeit und einer Bienenhaltung, die das Wohl der Tiere und die Reinheit des Produkts in den Mittelpunkt stellt.

Vielfalt, die man schmecken kann

Das Sortiment der Imkerei Ahrens liest sich wie ein Katalog der deutschen Natur. Neben Klassikern wie Blütenhonig, Rapshonig und Lindenhonig finden Kenner hier seltene Kostbarkeiten. Ob der kräftige Waldhonig, die aromatische Sommertracht oder der herbe Edelkastanienhonig - für jeden Gaumen ist die passende Sorte dabei. Liebhaber des Besonderen greifen zu Spezialitäten wie Buchweizenhonig, Tannenhonig oder dem zarten Kornblumenhonig. Jedes Glas ist ein Spiegelbild der Region und der jeweiligen Jahreszeit.

Regional verwurzelt: Honig auf den Wochenmärkten in Hannover

Trotz des wachsenden Erfolgs bleibt die Imkerei Ahrens ihren Wurzeln treu. Ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist der persönliche Kontakt zu den Kunden. Diesen pflegt die Imkerei vor allem in der Landeshauptstadt. Wer Honig auf den Wochenmärkten in Hannover sucht, kommt an den Ständen der Imkerei Ahrens nicht vorbei. Hier können Kunden die verschiedenen Sorten probieren, sich fachkundig beraten lassen und ihren Vorrat an regionalem Gold direkt vom Erzeuger sichern. Der Stand der Imkerei ist für viele Hannoveraner längst ein fester Anlaufpunkt für bewusste Ernährung und regionalen Genuss.

Bequem nach Hause: Der zuverlässige Honig-Versand

Für alle, die nicht im Raum Hannover leben oder den schweren Honigvorrat lieber bequem an die Haustür geliefert bekommen möchten, hat die Imkerei Ahrens ihr digitales Angebot ausgebaut. Über den eigenen Onlineshop wird ein schneller und sicherer Versand in ganz Deutschland angeboten. So gelangt der hochwertige Honig vom Imker bruchsicher verpackt direkt aus der Heide in die heimische Küche.

"Wir möchten, dass die Menschen schmecken, wie vielseitig und wertvoll echter Deutscher Honig ist", so die Imkerei. Mit der Verbindung aus Markttier-Tradition und modernem Online-Versand schlägt Ahrens die Brücke zwischen handwerklicher Imkerei und den Bedürfnissen moderner Konsumenten.

Weitere Informationen zum Sortiment, den aktuellen Marktterminen in Hannover und dem Onlineshop finden Sie unter: www.imkerei-ahrens.de

Kontakt für Rückfragen:

Imkerei Ahrens

Inhaber: Klaus Ahrens

Hof-Adresse/Kontakt via Website

E-Mail: mail@imkerei-ahrens.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Imkermeister Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Deutschland

fon ..: +495053704

web ..: https://www.imkerei-ahrens.de

email : mail@imkerei-ahrens.de

Die Imkerei Ahrens Deutscher Honig aus der Lüneburger Heide steht für hochwertige Honigprodukte aus traditioneller Imkerarbeit. In der naturnahen Landschaft rund um Müden sammeln die Bienenvölker Nektar von Wiesen, Wäldern und Heideflächen. Daraus entstehen verschiedene Honigsorten wie Blütenhonig, Rapshonig, Lindenhonig, Waldhonig, Sommertracht, Edelkastanienhonig und der bekannte Heidehonig. Auch besondere Sorten wie Buchweizenhonig, Tannenhonig und Kornblumenhonig gehören zum Sortiment. Für ihre hohe Qualität erhielt die Imkerei mehrere Auszeichnungen, darunter Goldmedaillen beim Eurobee Honey Award für Heidehonig und Sonnenblumenhonig sowie eine Bronzemedaille für Akazienhonig. Den Honig erhalten sie im Onlineshop und auf den Wochenmärkten in Hannover.

Pressekontakt:

Imkerei Ahrens Deutscher Honig

Herr Imkermeister Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

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