Basel IV: Der teure Etikettenschwindel - Warum wir beim Hausbau die Vernunft verloren haben

Ein Kommentar von Harald Blumenauer, Immobilienexperte.

Basel IV wird als moderne Bankenrettung verkauft. Doch für Immobilien- und Finanzmakler ist es nur die teure Rückkehr zu Regeln aus der Kaiserzeit - verpackt in ein bürokratisches Monster, das Bauherren die Zinsen diktiert.

Wer heute in Deutschland ein Haus finanzieren will, trifft auf ein Kürzel, das wie eine Drohung über den Bankfluren schwebt: Basel IV. Die neuen Eigenkapitalregeln für Banken, die seit 2025 schrittweise in Kraft getreten sind, sollen das Finanzsystem "sicherer" machen. Doch wer seit Jahrzehnten im Immobiliengeschäft tätig ist, kann über die vermeintlichen Innovationen der Aufseher nur bitter lachen. Denn was uns heute als hochkomplexes Risikomanagement verkauft wird, ist im Kern nichts anderes als die Rückkehr zu Regeln aus der Kaiserzeit - nur deutlich teurer und mit einer Überdosis Bürokratie garniert.

Das Rad wurde neu erfunden - und ist jetzt eckig

Früher, in der "guten alten Zeit" vor den großen Basel-Abkommen, war die Welt der Baufinanzierung für Kunden und Makler noch transparent. Man unterschied klar zwischen der ersten Hypothek bis 60 Prozent des Wertes - der sogenannten Mündelsicherheit - und der zweiten Hypothek für den Rest. Die erste war günstig, weil sicher; die zweite war teurer, weil riskanter. Ein einfaches, faires System.

Basel IV kehrt nun mit dem sogenannten "Loan-Splitting-Ansatz" zu genau diesem Prinzip zurück. Die Bankenaufsicht hat plötzlich wiederentdeckt, dass ein Kredit bis 55 oder 60 Prozent des Immobilienwertes kaum ein Ausfallrisiko birgt. Doch statt diese Erkenntnis zu nutzen, um Bauherren zu entlasten, erleben wir das Gegenteil: Die Komplexität wird zur Gewinnmaximierung genutzt.

Die Falle mit dem Mischzins

Der entscheidende Unterschied zu früher ist die mangelnde Transparenz. Während man früher zwei separate Bausteine mit klar erkennbaren Zinssätzen hatte, wird dem Kunden heute meist ein "Mischzins" präsentiert. Das Problem dabei: Sobald eine Finanzierung die 60-Prozent-Marke auch nur geringfügig überschreitet, ziehen viele Institute den Zinssatz für das gesamte Darlehen nach oben.

Die Bank lässt sich also das Risiko für die gesamte Summe bezahlen, obwohl der Großteil des Kredits durch den Bodenwert und die Bausubstanz absolut krisenfest abgesichert ist. Was früher eine transparente Risikoabstufung war, ist heute eine "Black Box", aus der am Ende fast immer ein höherer Zins für den Verbraucher herauspurzelt. Man verkauft uns alten Wein in neuen, extrem teuren Schläuchen.

Der Computer sagt "Nein"

Was Makler und Finanzierungsexperten im Jahr 2026 jedoch am meisten verzweifeln lässt, ist der schleichende Tod des gesunden Menschenverstandes. Früher konnte ein erfahrener Bankberater die Werthaltigkeit eines Objekts und die Zuverlässigkeit eines Kunden einschätzen. Heute sind diese Fachleute zu reinen Daten-Input-Assistenten degradiert worden.

Die Algorithmen hinter Basel IV kennen keine lokale Marktkenntnis und kein Vertrauen. Sie kennen nur Tabellen und "Output Floors". Wenn die Software eine Immobilie aufgrund starrer statistischer Modelle 5.000 Euro unter dem Kaufpreis einwertet, bricht das Kartenhaus zusammen. Die Folge sind Resignation und Unverständnis auf allen Seiten. Wir haben ein System geschaffen, das so sehr damit beschäftigt ist, theoretische Risiken wegzurechnen, dass es die praktische Realität des Wohnungsbaus komplett aus den Augen verloren hat.

Fazit: Regulierung ohne Augenmaß

Die Aufsichtsbehörden behaupten, Basel IV schütze uns vor einer neuen Finanzkrise. In der Praxis schützt es vor allem junge Familien vor dem Eigenheim. Während die Politik lautstark mehr bezahlbaren Wohnraum fordert, wird im Hintergrund ein regulatorisches Monster gefüttert, das die Finanzierungskosten künstlich aufbläht.

Es ist Zeit, die Maskerade zu beenden. Wir brauchen keine weiteren tausend Seiten Regelwerk, die das Rad der 1. und 2. Hypothek neu erfinden. Wir brauchen eine Rückkehr zu transparenten Strukturen und echten Spielräumen für Banker, die ihr Handwerk noch gelernt haben. Basel IV in seiner jetzigen Form ist kein Fortschritt - es ist ein bürokratischer Rückschritt, den wir alle mit teuren Zinsen bezahlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blumenauer Immobilien

Herr Harald Blumenauer

Königsteiner Str. 6

65812 Bad Soden

Deutschland

fon ..: 04961965602300

web ..: https://www.blumenauer-badsoden.de

email : h.blumenauer@blumenauer-badsoden.de

Die Marke Blumenauer steht für jahrzehntelange Erfahrung, hohe Professionalität und tiefes Marktverständnis im Immobilienbereich. Neben der klassischen Tätigkeit als Makler und Berater begleitet das Unternehmen private und gewerbliche Kunden von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Ein besonderes Anliegen liegt auf dem Aufbau des BLUMENAUER Markenkooperationsnetzwerk, das Immobilienprofis und Startups in ganz Deutschland verbindet. Partner profitieren von der starken Marke, hochmodernen gemeinsamem Marketing, Wissenstransfer und einem engen Erfahrungsaustausch - mit dem Ziel, in einem starken Verbund noch erfolgreicher am Markt zu agieren.

Pressekontakt:

Blumenauer Immobilien

Herr Harald Blumenauer

Königsteiner Straße 6

65812 Bad Soden

fon ..: +49 6196 5602300

email : h.blumenauer@blumenauer-badsoden.de