Greenridge Exploration leitet im Uranprojekt Carpenter Lake im Athabasca-Becken eine bodengestützte Gravitationsmessung ein

27. April 2026, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | OTC: GXPLF | FWB: HW3) freut sich bekannt zu geben, dass im Uranprojekt Carpenter Lake (Carpenter Lake oder das Konzessionsgebiet) am Südrand des Athabasca-Beckens im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan eine bodengestützte geophysikalische Messung (das Programm) eingeleitet wurde. Die Firma Axiom Exploration Group Ltd. aus Saskatoon (Saskatchewan) hat für die geophysikalische Gravitationsmessung eine Mannschaft ins Konzessionsgebiet entsandt, die ausgewählte Zielzonen entlang der Scherungszone Cable Bay (CBSZ) - einer ausgedehnten geologischen Struktur, die das Konzessionsgebiet durchschneidet - untersuchen soll.

Highlights der Gravitationsmessung 2026

- Bekannte Uranlagerstätten im Athabasca-Becken, die in Grundgestein vorkommen und vom Typ einer Diskordanz sind, weisen häufig eine Signatur mit niedriger Dichte auf - ein Indikator für potenzielle tonalterierte Zonen, die mit einer Uranmineralisierung in Verbindung stehen, da hydrothermale Alteration die Dichte des Wirtsgesteins verringert. Beispiele von Lagerstätten mit bedeutenden Uranerzvorkommen innerhalb von Anomalien mit geringer Dichte sind die Lagerstätte Arrow von NexGen Energy und die Lagerstätte Triple R von Paladin Energy im Südwesten des Athabasca-Beckens.

- Greenridge führt aktuell - während der letzten Wochen, wo der Boden noch gefroren ist - eine hochauflösende bodengestützte Gravitationsmessung im Konzessionsgebiet im Bereich der Zielzonen A1, A2 und A5 durch, die im Rahmen von früheren geophysikalischen Messungen und Bohrungen ermittelt wurden (siehe auch Abbildung 1).

- Während des helikoptergestützten Messbetriebs wird an den Messstationen eine nur geringe Umweltbelastung verursacht, was einer nachhaltigen Explorationspraxis entspricht.

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: Die Gravitationsmessung 2026 soll uns mit detailliertem geophysikalischem Datenmaterial zu einem Teilbereich des Konzessionsgebiets Carpenter Lake versorgen, in dem sich aus unserer Sicht vorrangige Uranziele befinden. Wir sind überzeugt, dass uns die Einbindung hochauflösender Schwerkraftdaten in unseren Datenpool bei der Definition eines Folgebohrprogramms im Anschluss an unsere Erstbohrungen im Jahr 2025 maßgeblich unterstützen wird.

Über Carpenter Lake und die Scherungszone Cable Bay

Carpenter Lake setzt sich aus zwölf (12) Mineralkonzessionen zusammen, die eine Gesamtfläche von etwa 18.680 Hektar beanspruchen und sich entlang des Südrands der Athabasca Basin Supergroup zu beiden Seiten der Sandsteinformation ausdehnen. Sie decken auf einer Länge von mehr als fünfzehn (15) Kilometern eine krustale Großstruktur - die Scherungszone Cable Bay (CBSZ) - ab, die von Nordosten nach Südwesten verläuft und noch kaum nach Uranlagerstätten untersucht wurde (siehe auch Abbildung 1). Die CBSZ zeichnet sich durch eine gut definierte leitfähige Signatur, radiometrische Anomalien und zahlreiche historisch kartierte Uranvorkommen aus.

Aus Sicht von Greenridge bestehen bei Carpenter Lake beste Chancen für die Auffindung einer hochgradigen, in das Grundgebirge eingebetteten Uranmineralisierung in geringer Tiefe, die Ähnlichkeiten mit den Uranlagerstätten Rabbit Lake, Arrow und Triple R aufweist. Die Strukturen und das geologische Gefüge entlang der CBSZ eignen sich hervorragend für die Ausbildung eines potenziell bedeutenden Mineralisierungssystems. Das Vorkommen von leitfähigen graphitischen Metasedimenten, die häufig mit Uranlagerstätten vergesellschaftet sind, wurde auch im Rahmen von historischen Bohrungen sowie der vom Unternehmen 2025 im Konzessionsgebiet durchgeführten Bohrkampagne bestätigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83945/Greenridge_270426_DEPR...

Abbildung 1 - Zielzonen im Projekt Carpenter Lake

Die Anteile an Carpenter Lake entfallen zu 60 % auf Greenridge und zu 40 % auf Renegade Gold Inc., wobei Greenridge für die Durchführung der Explorationsaktivitäten verantwortlich ist. Greenridge hat die Möglichkeit, sich 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet zu sichern, wenn es einen Zahlungsplan mit Barzahlungen, Stammaktienemissionen und Explorationsaufwendungen erfüllt (Einzelheiten dazu finden Sie in der Pressemitteilung von Greenridge vom 30. Mai 2024).

Einbindung der Communities im Bereich des Projekts Carpenter Lake

Im Jahr 2024 unterzeichnete Greenridge Explorationsvereinbarungen mit der English River First Nation (ERFN) und der Kineepik Metis Local #9 (KML). Vereinbarungsgemäß sollen Mitglieder dieser beiden indigenen Communities, die jeweils angestammte Grundrechte innerhalb des Konzessionsgebiets besitzen, aktiv am Umweltmonitoring und Kulturmanagement beteiligt werden und einen finanziellen Nutzen aus Geschäfts-, Beschäftigungs- und Schulungsmöglichkeiten ziehen. Greenridge hat sich verpflichtet, während der Explorationsarbeiten bei Carpenter Lake Beziehungen zu ERFN und KML zu pflegen, die von gegenseitigem Respekt und guter Zusammenarbeit geprägt sind.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., geologischer Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen zu den historischen Explorationsarbeiten auf dem Grundstück geprüft, wozu auch eine Überprüfung der Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2025 gehörte.

Bei der Gravitationsmessung 2026 kommt ein Scintrex CG6 Autograve-Tool zum Einsatz, das innerhalb eines virtuellen Koordinatennetzes, das von einem Trimble R12i GNSS-Empfänger erstellt wurde, Messdaten aus dem Untergrund sammelt. Mit Hilfe eines Bodenradars werden die Eisdicke erfasst und Profile des Seegrundes erstellt, was eine bessere Auswertung der Daten, die auf zugefrorenen Seen erhoben werden, ermöglicht.

Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass historische Ergebnisse, die von Betreibern erhoben und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge verbunden sind, nicht durch eine qualifizierte Person verifiziert oder bestätigt wurden. Dennoch bieten die historischen Ergebnisse eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten im Konzessionsgebiet. Die Unternehmensführung weist ferner darauf hin, dass die veröffentlichten historischen Ergebnisse und Entdeckungen in benachbarten bzw. nahegelegenen Mineralkonzessionen nicht zwingend Rückschlüsse auf jene Ergebnisse zulassen, die im Konzessionsgebiet möglicherweise erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 21 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 229.658 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Gold-, Nickel- und Kupferentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 12 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 153.805 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 9 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Gold, Nickel, Kupfer und Kobaltexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 75.853 Hektar umfassen. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

- Auf dem Uranprojekt Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % Uranium Energy Corp., 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Uranprojekt Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy entfernt.

- Das Uranprojekt Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Uranprojekt Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69 % U3O8, einschließlich 4,90 % U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Projekt Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

5 - Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

6 - Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

Im Namen des Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

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