101 Luxury Hideaway of the Year 2026 - HotelPartner übergibt Auszeichnung an Bürgenstock Hotel & Alpine Spa

Preis im Rahmen der "101 besten Hotels" in Obbürgen verliehen: Der Dienstleister für Revenue- und Profit-Management unterstützte das Event als Partner vor einem internationalen Fachpublikum.

Im Rahmen der "101 Soirée" im Bürgenstock Resort Lake Lucerne ist das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa als "Luxury Hideaway of the Year 2026" ausgezeichnet worden. Die Ehrung ist Teil des Rankings "Die 101 besten Hotels", initiiert von Gründer Carsten K. Rath. Übergeben wurde die Auszeichnung durch David Reissenegger - Chief Business Development Manager von HotelPartner Revenue & Profit Management - an Managing Director Chris Franzen.

Mit der Kategorie "Luxury Hideaway of the Year" würdigt das Ranking Häuser, die sich durch eine klare Positionierung im Luxussegment, ein konsistentes Gästeerlebnis sowie eine überzeugende Marktperformance auszeichnen. Das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa steht exemplarisch für eine Resortstrategie, die alpine Exklusivität mit internationaler Strahlkraft verbindet und gleichzeitig wirtschaftlich nachhaltig geführt wird.

"Formate wie diese leisten einen wichtigen Beitrag, indem sie herausragende Häuser sichtbar machen und besondere Leistungen in der Hotellerie würdigen", so David Reissenegger von HotelPartner . "Das Bürgenstock Hotel & Alpine Spa zeigt eindrücklich, wie sich eine starke Marke, ein klares Profil sowie ein konsistentes Gästeerlebnis auf höchstem Niveau verbinden lassen."

Die Übergabe erfolgte vor rund 300 geladenen Gästen aus der internationalen Hospitality-Branche und unterstreicht die Rolle von HotelPartner als aktiver Branchenpartner im Umfeld der "101 besten Hotels". Das Ranking hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der relevanten Plattformen für Spitzenhotellerie im deutschsprachigen Raum entwickelt und dient sowohl als

Benchmark für die Branche als auch als Orientierung für anspruchsvolle Gäste.

Für HotelPartner ist die Präsenz im Rahmen der "101 Soirée" Teil eines umfassenderen Engagements: Neben der operativen Unterstützung von Hotels bei der Steuerung von Umsatz und Profitabilität versteht sich das Unternehmen zunehmend als Impulsgeber für strategische Fragestellungen in der Hotellerie - von Positionierung über Vertriebsstruktur bis hin zur langfristigen Ertragsoptimierung.

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HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung - dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.

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