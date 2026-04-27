Entzündungen reduzieren und Lebensqualität steigern im Menschels Vitalresort

Bewegungseinschränkungen im Alltag sind oft die Folge von entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Arthrose. Doch es gibt nachhalte Wege, die die Lebensqualität verbessern können.

Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Alltag sind oft die Folge von entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Arthrose. Doch es gibt nachhalte Wege die die Lebensqualität verbessern können.

Wenn jeder Schritt schmerzt - Leben mit entzündeten Gelenken

Bad Sobernheim-Meddersheim, April 2026 - Chronisch entzündete Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder Arthrose gehören zu den häufigsten Ursachen für Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Alltag. Für die Betroffenen bedeutet dies oft eine erhebliche Minderung der Lebensqualität. Schon einfache Tätigkeiten wie das Öffnen einer Flasche, das Treppensteigen oder ein Spaziergang können zur Herausforderung werden. "Entzündete Gelenke sind nicht nur ein körperliches Problem, sie greifen tief in den Alltag und das Wohlbefinden der Menschen ein", erklärt Dr. Matthias Menschel, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und Inhaber des Menschels Vitalresorts.

Viele Patienten berichten von einem Teufelskreis aus Schmerz, Schonhaltung und zunehmender Bewegungseinschränkung. Hinzu kommen häufig Erschöpfung und Schlafprobleme. "Die chronische Entzündung wirkt sich im ganzen Körper aus. Deshalb reicht es nicht, nur die Symptome zu behandeln, wir müssen auch die Ursachen in den Blick nehmen", betont Dr. Menschel.

Ganzheitliche Ansätze statt reiner Symptombehandlung

Genau hier setzt das ganzheitliche Gesundheitskonzept des Menschels Vitalresorts an. Im Mittelpunkt steht die Verbindung aus moderner Medizin, Naturheilverfahren und individuell abgestimmten Therapieprogrammen. Ein zentraler Bestandteil ist die Lehmkur, die traditionell zur Entgiftung und Entlastung des Stoffwechsels und bei chronischen Muskelverspannungen eingesetzt wird.

"Lehm enthält eine Vielzahl von Mineralien, sein pH-Wert liegt mit 8,5 deutlich im basischen Bereich. Er kann daher saure Stoffwechselprodukte, die über die Haut ausgeschieden werden, aufnehmen. Die Heilerde ist zudem recht schwer, ein Zehn-Liter-Eimer wiegt 19 Kilogramm. Durch das Gewicht werden im Lehmbad erweiterte Gefäße zusammengedrückt und es entsteht eine hervorragende Kompressionswirkung. Bei Arthritis, Sehnenscheidenentzündungen oder Verletzungen wie Muskelzerrungen, Muskelfaserrissen oder Knochenbrüchen wird kalter Lehm auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Die kalte Lehmpackung wirkt lokal entzündungshemmend, schmerzlindernd und entwässernd. Für die therapeutische Wirkung sind vor allem die stark quellfähigen, fein verteilten Tonmineralien verantwortlich. Sie sind in der Lage, große Mengen an Wasser, Säuren und anderen Stoffen zu binden und gelöste Mineralien auszutauschen. Die Therapie hilft sehr gut bei Arthrose- und Wirbelsäulenbeschwerden, bei Erschöpfungszuständen und auch bei Wechseljahrbeschwerden", so Dr. Menschel.

Fasten als Wendepunkt für den Stoffwechsel

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Fastenprogrammen, darunter das Heilfasten nach Buchinger. Diese Methode zielt darauf ab, den Stoffwechsel zu regenerieren und entzündliche Prozesse im Körper zu reduzieren. "Fasten ist für viele unserer Gäste ein Wendepunkt. Es kann helfen, Entzündungen zu dämpfen und Schmerzen spürbar zu lindern", erklärt Dr. Menschel. Gleichzeitig werde der Blick für eine langfristig gesunde Lebensweise geschärft.

Ernährung als Schlüssel bei Arthrose und Rheuma

Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Ernährung. Gerade bei Arthrose und entzündlichen Gelenkerkrankungen kann eine gezielte Ernährungsumstellung positive Effekte haben. "Eine antientzündliche Ernährung mit viel frischem Gemüse, hochwertigen Ölen und wenig Zucker kann den Verlauf der Erkrankung deutlich beeinflussen", sagt Dr. Menschel. Nachhaltigkeit sei dabei ein wichtiger Aspekt. Im Menschels Vitalresort wird großer Wert auf regionale, biologische Produkte gelegt.

Medizinische Kompetenz und interdisziplinäres Team

Unterstützt wird das medizinische Angebot durch ein interdisziplinäres Team. Neben Dr. Menschel steht den Gästen während des Aufenthalts auch die erfahrene Ärztin Dr. Gudrun Herzel zur Seite. Hinzu kommen zahlreiche spezialisierte Therapeuten aus den Bereichen Physiotherapie, Bewegungstherapie und Entspannung. Individuell abgestimmte Anwendungen von klassischen Massagen bis hin zu modernen Therapieformen ergänzen das Konzept.

Bewegung, die gut tut: Aktivprogramme im Fokus

Ein vielseitiges Aktivprogramm trägt dazu bei, die Beweglichkeit zu fördern und neue Energie zu schöpfen. Angebote wie Yoga und Qigong helfen, Körper und Geist in Einklang zu bringen und sanft die Muskulatur zu stärken. "Bewegung ist ein Schlüssel im Umgang mit Gelenkerkrankungen, aber sie muss angepasst und achtsam erfolgen", betont Dr. Menschel.

Regeneration in besonderer Umgebung

Auch der Wellnessbereich des Resorts bietet Raum für Erholung. Ein Naturschwimmbecken, ein Indoorpool sowie verschiedene Saunen laden zur Entspannung ein. Ergänzt wird das Angebot durch wohltuende Behandlungen, die gezielt Verspannungen lösen und die Durchblutung fördern, wie Massagen und die Lehmpackungen oder Lehmbäder.

Eingebettet in einen weitläufigen Park und umgeben von einer ruhigen Naturlandschaft finden Gäste ideale Bedingungen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Die natürliche Umgebung unterstützt den Heilungsprozess und schafft Raum für neue Perspektiven. Ernährung, naturheilkundliche Therapien und ein bewusster Lebensstil sind zentrale Faktoren, um chronische Entzündungen positiv zu beeinflussen.

Nachhaltige Wege zu mehr Lebensqualität

Das Menschels Vitalresort verfolgt damit einen Ansatz, der über die reine Symptombehandlung hinausgeht. Ziel ist es, die Menschen ganzheitlich zu stärken und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie auch langfristig besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. "Wir möchten unseren Gästen Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihre Gesundheit nachhaltig verbessern können", fasst Dr. Menschel zusammen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Menschels Vitalresort Felke-Kurhaus Menschel OHG

Herr Matthias Menschel

Naheweinstr. 65

55566 Meddersheim

Deutschland

fon ..: 06751/850

web ..: https://www.menschel.com

email : info@menschel.com

Über das Menschels

Das Menschels Vitalresort verbindet über 90 Jahre Tradition mit modernen Medical-Wellness-Angeboten. Die Schwerpunkte liegen auf der Felke-Kur, dem Heilfasten nach Buchinger und der Burnout-Prävention. Das Biohotel präsentiert sich als Wohlfühloase und Gesundheitsresort, angesiedelt in einer Landschaft von einzigartiger Schönheit, die von Wiesen, Feldern und Weinanbau geprägt ist. Es bietet seinen Gästen eine ausgewogene Mischung aus therapeutischen Behandlungen, gesunder Ernährung mit Bio-Produkten, wohltuenden Anwendungen, Entspannungs- und Sportangeboten sowie erholsamen Stunden im Wellnessbereich oder im weitläufigen Park - stets begleitet von ärztlicher Expertise und herzlicher Gastlichkeit.

Pressekontakt:

PR Office Kommunikation für Hotellerie und Touristik

Frau Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40

32805 Horn Bad Meinberg

fon ..: 017623395729

email : bettina.haeger@pr-office.info