AVEL-Systemtechnik GmbH präsentiert Qubus Dach: Terrassenüberdachung ohne sichtbare Neigung in Kubus-Optik

Das Qubus Dach der AVEL-Systemtechnik GmbH ist eine Terrassenüberdachung ohne sichtbare Neigung - dank seitlicher Blenden entsteht eine geradlinige Kubus-Optik mit umlaufender Beleuchtung.

Die AVEL-Systemtechnik GmbH aus Ebersbach an der Fils erweitert ihr Sortiment um eine neue Terrassenüberdachung mit klarer geometrischer Formsprache. Das sogenannte Qubus Dach wird ab sofort in Baden-Württemberg angeboten und richtet sich an Eigenheimbesitzer, die Wert auf eine reduzierte, rechtwinklige Architektur ihrer Außenflächen legen. Charakteristisch für das neue Modell ist eine Terrassenüberdachung ohne sichtbare Neigung: Links und rechts verläuft jeweils ein 32,5 Zentimeter hoher und 111 Millimeter breiter Blendbalken, der das technisch notwendige Gefälle der Dachfläche optisch kaschiert. Von außen betrachtet entsteht dadurch eine streng horizontale Linienführung, die an einen architektonischen Kubus erinnert. Die Pfosten sind mit einem Querschnitt von 170 mal 170 Millimetern ausgeführt und nehmen die dreiteilige Konstruktion der Blenden formal auf. Mit dem Qubus Dach ergänzt der Hersteller seine bestehende Produktfamilie im Segment klassischer Terrassendächer.

Vom Satteldach zum Kubus

Im Bereich privater Überdachungen hat sich in den vergangenen Jahren ein deutlicher Wandel der gestalterischen Präferenzen vollzogen. Während früher geneigte Satteldach- oder Pultdach-Konstruktionen den Markt prägten, bevorzugen Bauherren heute zunehmend klare Linien, kubische Baukörper und flache Dachabschlüsse. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der modernen Wohnarchitektur wider, in der Flachdächer und reduzierte Fassadengliederungen zum Standard geworden sind. Eine Terrassenüberdachung muss sich in diese Formensprache einfügen, darf technisch aber nicht auf eine Dachneigung verzichten - ein Mindestgefälle ist für den Wasserablauf konstruktiv zwingend notwendig. Genau an diesem Punkt setzen Produkte mit kaschierter Neigung an: Sie ermöglichen die optisch wirksame Anmutung eines Flachdachs, ohne die bauphysikalischen Anforderungen an Entwässerung und Statik zu verletzen. Der Bedarf an entsprechend konzipierten Systemen ist insbesondere im süddeutschen Eigenheimbau in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen.

Details und Ausstattung

Technisch orientiert sich das Qubus Dach eng am bewährten TP20-System des Herstellers, bringt jedoch eine eigenständige Gestaltungssprache mit. Das Tragwerk besteht aus Pfosten im Format 170 × 170 Millimeter, die - wie auch die seitlichen Blenden - in einer dreiteiligen Profilstruktur gefertigt sind. Die Blenden mit einer Höhe von 32,5 Zentimetern und einer Breite von 111 Millimetern verdecken das Dachgefälle so vollständig, dass von vorne und hinten keine Schräge wahrnehmbar bleibt. Ein zusätzliches Ausstattungsmerkmal ist die Möglichkeit zur umlaufenden Integration von Beleuchtungselementen entlang der Rahmenkonstruktion. Diese Option steht zur Verfügung, sofern das Dach nicht mit einer Schiebeanlage kombiniert wird - bei Ausstattung mit Schiebeelementen entfällt die umlaufende Beleuchtung konstruktionsbedingt. "Das Qubus Dach ist für Bauherren gedacht, die eine Terrasse nicht nur überdachen, sondern architektonisch zu Ende denken wollen", sagt Alexander Dederer, Geschäftsführer der AVEL-Systemtechnik GmbH. "Die kaschierte Neigung war für uns die logische Antwort auf viele Kundenanfragen der letzten Monate."

Bedeutung und Ausblick

Mit dem neuen Modell adressiert der Fachbetrieb aus dem Landkreis Göppingen eine Zielgruppe, die bislang häufig zwischen gestalterischem Anspruch und technischer Machbarkeit abwägen musste. Die Kombination aus klarer Kubus-Optik, umlaufender Beleuchtungsoption und etabliertem TP20-Unterbau erlaubt es, auch anspruchsvolle architektonische Vorgaben umzusetzen, ohne auf bewährte Konstruktionsprinzipien zu verzichten. Für das Unternehmen ist die Einführung Teil einer laufenden Sortimentsentwicklung: AVEL-Systemtechnik betreibt sein Montagegebiet regional in einem Umkreis von rund 80 Kilometern um Ebersbach an der Fils und setzt Projekte in der Regel innerhalb von sechs bis acht Wochen von der Beratung bis zur fertigen Montage um. Die Planung des Qubus Dachs erfolgt wie bei allen Modellen des Herstellers individuell, die Fertigung findet bei deutschen und europäischen Premiumherstellern statt. Bauherren in Baden-Württemberg erhalten weiterführende Informationen zum neuen Qubus Dach sowie zur gesamten Produktpalette unter www.avel-systemtechnik.de

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Die AVEL-Systemtechnik GmbH mit Sitz in Ebersbach an der Fils ist ein Fachbetrieb

für maßgefertigte Terrassenüberdachungen, Lamellendächer, Schiebewände, Carports

und Beschattungssysteme. Das Unternehmen ist offizielles Gibus Atelier und bietet

Planung, Lieferung und Montage aus einer Hand. Das Einzugsgebiet umfasst Baden-

Württemberg im Umkreis von rund 80 Kilometern um den Firmensitz.

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