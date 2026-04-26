Rock Tech Lithium verkündet Pläne für ein Zweitlisting an der NASDAQ und reicht vorläufigen Basisprospekt ("Base Shelf Prospectu

Das Unternehmen hat einen vorläufigen Basisprospekt und ein Jahresinformationsformular (AIF) eingereicht und treibt ein Zweitlisting an der NASDAQ im Rahmen des MJDS-Verfahrens voran

Der finale Basisprospekt ist nach Erhalt 25 Monate lang gültig und wird dem Unternehmen Flexibilität auf dem Kapitalmarkt geben

Toronto, ON, April 24, 2026 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das Unternehmen oder Rock Tech) freut sich, bekannt zu geben, dass es einen vorläufigen Basisprospekt (Base Shelf Prospectus) und ein Jahresinformationsformular (AIF) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht hat. Diese Einreichungen stellen einen bedeutenden und bewussten Schritt im Rahmen der strategischen Roadmap des Unternehmens dar, von dem das Unternehmen erwartet, dass er - vorbehaltlich des Eingangs und der behördlichen Genehmigungen - im Zusammenhang mit einem möglichen Zweitlisting an der NASDAQ über das Multi-Jurisdictional Disclosure System (MJDS) genutzt werden kann, dem etablierten bilateralen Rahmenwerk zwischen den kanadischen und US-amerikanischen Kapitalmarktaufsichtsbehörden.

Vorbereitung auf das NASDAQ-Zweitlisting

Im Rahmen des MJDS-Systems können berechtigte kanadische Emittenten bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine US-Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 einreichen, die sich in erster Linie auf kanadische Offenlegungsunterlagen stützt, einschließlich des Basisprospekts des Unternehmens. Dieses bilaterale System reduziert regulatorische Doppelarbeit, Kosten und Bearbeitungszeiten erheblich, was den Offenlegungsprozess für eine Zweitnotierung an der NASDAQ vereinfachen kann, vorbehaltlich der Wirksamkeitserklärung durch die SEC und der Genehmigung durch die NASDAQ. Die bestehende Notierung von Rock Tech an der TSX Venture Exchange (die TSXV) in Verbindung mit der mehr als zwölfmonatigen kanadischen Berichterstattungshistorie und dem qualifizierten Streubesitz berechtigt das Unternehmen zur Nutzung des MJDS-Prozesses.

25-monatiges Zeitfenster für Kapitalflexibilität

Der endgültige genehmigte Kurzprospekt ist für einen Zeitraum von 25 Monaten ab dem Datum der Genehmigung gültig. Während dieses Zeitraums behält sich Rock Tech das Recht vor, von Zeit zu Zeit und in Tranchen, die an die Projektmeilensteine gekoppelt sind, Kapital auf den Kapitalmärkten zu beschaffen - ohne dass für jedes potenzielle künftige Angebot eine vollständige behördliche Prüfung erforderlich ist. Dies reduziert das Ausführungsrisiko und die Kosten in zeitkritischen Finanzierungssituationen erheblich.

Institutionelle Glaubwürdigkeit und Marktprofil

Ein hinterlegter Basisprospekt wird üblicherweise von etablierteren, an der TSXV notierten Emittenten verwendet und soll die Corporate-Governance-Praktiken, die Kapitalmarktfähigkeit und die Flexibilität bei der Finanzierung stärken. Dies ist gängige Praxis bei etablierten, an der TSXV notierten Rohstoff- und Technologieunternehmen, die in der Größenordnung von Rock Tech tätig sind. Die Hinterlegung festigt die Positionierung von Rock Tech als strategische, investitionsbereite Plattform für kritische Mineralien.

Bei dieser Einreichung geht es darum, eine Kapitalmarktinfrastruktur auf institutionellem Niveau für die Zukunft aufzubauen. Die Einreichung unseres Basisprospekts ist ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung eines möglichen Zweitlisting an der NASDAQ über das MJDS-Verfahren. Ein gelungenes NASDAQ-Listing ist bedeutend für Rock Tech und hätte eine Neubewertung des Unternehmens zur Folge. Es eröffnet uns genau in dem Moment, in dem unsere Projektpipeline - Guben, Red Rock, Georgia Lake - in ihre entscheidende Phase eintritt, einen breiten Zugang zur nordamerikanischen institutionellen Investorenbasis, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech.

Das NASDAQ-Zweitlisting ist für Rock Tech ein zentrales strategisches Element zur Gewinnung institutioneller Investoren. Das Unternehmen bringt dafür eine starke Projektpipeline mit: Der Guben-Konverter hat den Status eines strategischen EU-CRMA-Projekts und verfügt über vollständige Genehmigungen und abgeschlossenes Engineering. Das Red-Rock-Konverter-Projekt in Ontario weist einen Barwert von 2,3 Mrd. CAD auf und besitzt eine definierte Kapitalstruktur im GP/LP-Modell. Die Georgia-Lake-Mine soll Nordamerikas erste vollständig integrierte Lithium-Lieferkette - vom Bergbau bis zur Batterie - in Batteriequalität schaffen. Rock Tech ist überzeugt: Ein erfolgreiches NASDAQ-Zweitlisting kann als bedeutender Bewertungskatalysator wirken und Sichtbarkeit, Research-Abdeckung sowie Liquidität auf dem weltweit tiefsten Kapitalmarkt deutlich steigern.

Im Namen der Geschäftsführung

Mirco Wojnarowicz

CEO, Rock Tech Lithium Inc.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

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Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer

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+49 2102 894 1122

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