Wärme. Tiefe. Check Please, das neue Extrait von Mind Games Fragrances.

Check Please Extrait de Parfum Mind Games Fragrances aus der Soulmate Collection: Gourmand Parfum mit grünem Apfel, Nougat, Haselnuss, Vanille, Amber - warme Duftkomposition mit intensiver Sillage.

Mit Check Please aus der Soulmate Collection setzt Mind Games Fragrances auf einen unerwarteten Kontrast: Grüner Apfel trifft auf Nougat und geröstete Haselnuss - eine Komposition, die Wärme nicht über Süße, sondern über Textur und Tiefe definiert.

Dadurch überrascht bereits die Eröffnung mit einem spannungsvollen Spiel zwischen Frische und gourmandigen Facetten: Die klare Frische des grünen Apfels verbindet sich mit der nussigen Wärme der Haselnuss und schafft einen Auftakt, der zugleich lebendig und elegant wirkt.

Im Herzen gewinnt Check Please an Intensität. Schwarze Pflaume schenkt dunkle, saftige Tiefe, bulgarische Rose verleiht Eleganz und Struktur, während Zimtrinde eine feine, vibrierende Würze hinzufügt. So entsteht eine faszinierende Balance aus Frucht, floraler Raffinesse und warmer Spannung.

Die Basis hinterlässt Eindruck: Ein Eichenfass-Akkord erinnert an edle Hölzer und gereifte Spirituosen, Vanille-Bourbon bringt geschmeidige Süße, ohne die Komposition zu dominieren. Sandelholzöl schenkt cremige Weichheit, Amber sorgt für Strahlkraft und langanhaltende Präsenz. Zurück bleibt eine ambrierte Spur - kraftvoll und elegant.

Innerhalb der Soulmate Collection steht Check Please für die moderne Interpretation eines warmen Gourmands: vielschichtig komponiert, charakterstark inszeniert und mit einer unverwechselbaren Signatur.

Duftpyramide

Kopfnoten: Grüner Apfel, Nougat, Haselnuss

Herznoten: Schwarze Pflaume, Bulgarische Rose, Zimtrinde

Basisnoten: Eichenfass, Vanille-Bourbon, Sandelholzöl, Amber

CHECK PLEASE EXTRAIT DE PARFUM 100 ML - ab 270 € erhältlich

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2022 gründeten Alex und Mariana Shalbaf die New Yorker Marke Mind Games Fragrances, inspiriert von der zeitlosen Eleganz und strategischen Tiefe des Schachspiels. Die außergewöhnliche Kollektion von Extraits de Parfum übersetzt die entscheidenden Momente einer Partie in olfaktorische Kompositionen - Momente, in denen Charakter, Präzision und Intellekt aufeinandertreffen. Jede Kreation ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit renommierten Parfümeuren und greift die Symbolik ikonischer Schachzüge auf. Unerwartete Kombinationen edelster Rohstoffe verleihen den Düften eine besondere Dynamik: Der erste Eindruck wandelt sich, entwickelt sich weiter und offenbart nach und nach neue Facetten. So entsteht eine Kollektion, in der jeder Duft wie ein durchdachter Zug wirkt - vielschichtig, präzise komponiert und getragen von einer Idee, die weit über das Offensichtliche hinausgeht.

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