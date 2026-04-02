Renommierter Wirbelsäulenspezialist Dr. med. Florian Alfen startet Podcast „Ich hab Rücken“Pressetext verfasst von schoesslers am Fr, 2026-04-24 12:00.
Würzburg, 21. April 2026 – Unter dem Titel „Ich hab Rücken – Der Podcast mit Ursache und
Lösung“ startet ein Podcast von und mit dem renommierten Rückenspezialisten Dr. med.
Florian Alfen. In kompakter, fachlich fundierter Form beleuchtet der promovierte Orthopäde in
seiner Gesprächsreihe Ursachen, Forschungsstand und pragmatische Lösungswege zur
Behandlung von Rückenschmerzen. Als Gäste sind unter anderem HYROX-Weltmeister Lukas
Storath, Fitnessinfluencer Kay Jaster, Handball-Torwart Carsten Lichtlein und Bestsellerautor
Nick Martin bestätigt. Anhand der Gespräche und persönlichen Geschichten vermittelt Dr. Alfen
nahbares, praxisrelevantes Wissen – von der Tiefenmuskulatur bis zu konkreten Empfehlungen
für den Alltag.
Vier von fünf Personen leiden unter Rückenschmerzen
Rückenschmerzen sind ein Volksproblem: Laut AOK hatten 81 Prozent der Deutschen im
vergangenen Jahr Rückenschmerzen. Knapp ein Fünftel leidet chronisch. Rückenleiden sind
häufige Auslöser von Migräne und Kopfschmerzen und betreffen nicht nur klassische
Berufsgruppen wie Büroangestellte, Pflegekräfte oder LKW-Fahrer, sondern zunehmend auch
Jugendliche.
Als Orthopäde, Wirbelsäulenspezialist und Pionier der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie
hat Dr. Florian Maria Alfen viele Jahre in einer Klinik Rückenbeschwerden operativ behandelt,
bevor ihn seine eigene Leidensgeschichte zu neuen Ansätzen führte. Seine Forschung zeigt,
dass oft nicht primär die Bandscheibe, sondern der Abbau und die Verfettung der tiefen
Rückenmuskulatur (Musculus multifidus) die Ursache sind. Gezieltes Reaktivieren dieser
Muskeln reduziert Schmerzen und vermeidet viele Operationen. Weil die Wirbelsäule über
spiralig verlaufende Nerven zahlreiche Körperregionen versorgt, können Probleme dort zu
Fehldiagnosen führen. Dr. Alfens Maxime lautet darum: Stabilisiere die Wirbelsäule, reaktiviere
die Tiefenmuskeln – und Symptome lösen sich.
Podcast-Start und erste Folgen
In der ersten Folge stellt Dr. Alfen sich und seine persönliche Rücken-Geschichte vor. 2008
erlebte er selbst einen schweren Bandscheibenvorfall, trotz regelmäßiger sportlicher
Betätigung. Im Selbstversuch entwickelte er neue Therapieansätze und war ohne Operation
nach rund zehn Wochen weitgehend geheilt. Sein mechanischer Therapieansatz mit der
sogennanten Powerspine setzt er seitdem gezielt bei Patient:innen ein.
In Folge 2 und 4 ist HYROX-Weltmeister Lukas Storath zu Gast und bringt die Story eines
Spitzensportlers ein. HYROX ist ein standardisiertes Fitness-Rennen, das Ausdauer und
funktionelles Kraftstationen im Wechsel kombiniert. Storath erlitt selbst einen
Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und hat erfolgreich mit Dr. Alfen an der
Tiefenmuskulatur trainiert, um das Training fortzuführen und an Meisterschaften teilnehmen
zu können.
In Folge 3 spricht Dr. Alfen mit Kay Jaster. Er betreibt auf Instagram den Account „Schmale
Schulter“ und erreicht damit rund 927.000 Follower. Als Fitness- und Ernährungsinfluencer hat
sie sich auf Body-Transformation, praxisnahe Trainings- und Rezepttipps spezialisiert. Im
Podcastgespräch ergänzt sie Dr. Alfens medizinischen Ansatz mit Alltagstipps zu Haltung,
Mobilität und Training bei Rückenproblemen.
Weitere Podcastfolgen sind mit Handball-Torwart und Weltmeister Carsten Lichtlein, dem
Bestsellerautor Nick Martin und vielen weiteren Gästen geplant.
„Mit dem Start des Podcasts ‚Ich hab Rücken‘ möchte ich betroffenen Menschen direkt und
verständlich zeigen, dass Rückenschmerz keine Lebens- oder Karriere-Strafe sein muss”, sagt
Dr. med. Florian Alfen. „Ich war selbst Patient und forsche seit Jahren zu Rückenleiden, daher
ist es mir ein persönliches Anliegen, Ursachen aufzuzeigen und praxisnahe Wege zurück in ein
aktives, schmerzfreies Leben zu geben.“
Begleitendes Hörbuch
Begleitend zum Start der Podcast-Reihe steht Alfens Buch „Der Rückenoperateur, der sich nicht
selbst operieren konnte“ als Hörbuch bereit. Darin gibt er Einblick in seine persönlichen und
wissenschaftlichen Erfahrungen zu Ursachen, Diagnostik und Therapieansätzen bei
Rückenschmerzen. Das Hörbuch ist inzwischen auf gängigen Audio-Plattformen und im
Buchhandel verfügbar. Weitere Informationen zum Podcast unter dr-alfen.de/podcast und zum
Hörbuch unter dr-alfen.de/hoerbuch.
Über Dr. med. Florian M. Alfen
Dr. Florian Maria Alfen ist Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Chirotherapie, Pionier der
endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie und Leiter eines interdisziplinären Teams, das konservative
Konzepte mit minimalinvasiven Eingriffen verbindet. In mehr als 18 Jahren Forschung mit über 35
wissenschaftlichen Publikationen entwickelte sein Zentrum standardisierte Therapieprogramme zur
gezielten Reaktivierung der tiefen Rückenmuskulatur. So konnten bereits mehr als 20.000 Patient:innen
erfolgreich behandelt werden.
Pressekontakt
Elisa Randelzhofer
schoesslers GmbH
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