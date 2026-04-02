Renommierter Wirbelsäulenspezialist Dr. med. Florian Alfen startet Podcast „Ich hab Rücken“

Würzburg, 21. April 2026 – Unter dem Titel „Ich hab Rücken – Der Podcast mit Ursache und

Lösung“ startet ein Podcast von und mit dem renommierten Rückenspezialisten Dr. med.

Florian Alfen. In kompakter, fachlich fundierter Form beleuchtet der promovierte Orthopäde in

seiner Gesprächsreihe Ursachen, Forschungsstand und pragmatische Lösungswege zur

Behandlung von Rückenschmerzen. Als Gäste sind unter anderem HYROX-Weltmeister Lukas

Storath, Fitnessinfluencer Kay Jaster, Handball-Torwart Carsten Lichtlein und Bestsellerautor

Nick Martin bestätigt. Anhand der Gespräche und persönlichen Geschichten vermittelt Dr. Alfen

nahbares, praxisrelevantes Wissen – von der Tiefenmuskulatur bis zu konkreten Empfehlungen

für den Alltag.

Vier von fünf Personen leiden unter Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind ein Volksproblem: Laut AOK hatten 81 Prozent der Deutschen im

vergangenen Jahr Rückenschmerzen. Knapp ein Fünftel leidet chronisch. Rückenleiden sind

häufige Auslöser von Migräne und Kopfschmerzen und betreffen nicht nur klassische

Berufsgruppen wie Büroangestellte, Pflegekräfte oder LKW-Fahrer, sondern zunehmend auch

Jugendliche.

Als Orthopäde, Wirbelsäulenspezialist und Pionier der endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie

hat Dr. Florian Maria Alfen viele Jahre in einer Klinik Rückenbeschwerden operativ behandelt,

bevor ihn seine eigene Leidensgeschichte zu neuen Ansätzen führte. Seine Forschung zeigt,

dass oft nicht primär die Bandscheibe, sondern der Abbau und die Verfettung der tiefen

Rückenmuskulatur (Musculus multifidus) die Ursache sind. Gezieltes Reaktivieren dieser

Muskeln reduziert Schmerzen und vermeidet viele Operationen. Weil die Wirbelsäule über

spiralig verlaufende Nerven zahlreiche Körperregionen versorgt, können Probleme dort zu

Fehldiagnosen führen. Dr. Alfens Maxime lautet darum: Stabilisiere die Wirbelsäule, reaktiviere

die Tiefenmuskeln – und Symptome lösen sich.

Podcast-Start und erste Folgen

In der ersten Folge stellt Dr. Alfen sich und seine persönliche Rücken-Geschichte vor. 2008

erlebte er selbst einen schweren Bandscheibenvorfall, trotz regelmäßiger sportlicher

Betätigung. Im Selbstversuch entwickelte er neue Therapieansätze und war ohne Operation

nach rund zehn Wochen weitgehend geheilt. Sein mechanischer Therapieansatz mit der

sogennanten Powerspine setzt er seitdem gezielt bei Patient:innen ein.

In Folge 2 und 4 ist HYROX-Weltmeister Lukas Storath zu Gast und bringt die Story eines

Spitzensportlers ein. HYROX ist ein standardisiertes Fitness-Rennen, das Ausdauer und

funktionelles Kraftstationen im Wechsel kombiniert. Storath erlitt selbst einen

Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und hat erfolgreich mit Dr. Alfen an der

Tiefenmuskulatur trainiert, um das Training fortzuführen und an Meisterschaften teilnehmen

zu können.

In Folge 3 spricht Dr. Alfen mit Kay Jaster. Er betreibt auf Instagram den Account „Schmale

Schulter“ und erreicht damit rund 927.000 Follower. Als Fitness- und Ernährungsinfluencer hat

sie sich auf Body-Transformation, praxisnahe Trainings- und Rezepttipps spezialisiert. Im

Podcastgespräch ergänzt sie Dr. Alfens medizinischen Ansatz mit Alltagstipps zu Haltung,

Mobilität und Training bei Rückenproblemen.

Weitere Podcastfolgen sind mit Handball-Torwart und Weltmeister Carsten Lichtlein, dem

Bestsellerautor Nick Martin und vielen weiteren Gästen geplant.

„Mit dem Start des Podcasts ‚Ich hab Rücken‘ möchte ich betroffenen Menschen direkt und

verständlich zeigen, dass Rückenschmerz keine Lebens- oder Karriere-Strafe sein muss”, sagt

Dr. med. Florian Alfen. „Ich war selbst Patient und forsche seit Jahren zu Rückenleiden, daher

ist es mir ein persönliches Anliegen, Ursachen aufzuzeigen und praxisnahe Wege zurück in ein

aktives, schmerzfreies Leben zu geben.“

Begleitendes Hörbuch

Begleitend zum Start der Podcast-Reihe steht Alfens Buch „Der Rückenoperateur, der sich nicht

selbst operieren konnte“ als Hörbuch bereit. Darin gibt er Einblick in seine persönlichen und

wissenschaftlichen Erfahrungen zu Ursachen, Diagnostik und Therapieansätzen bei

Rückenschmerzen. Das Hörbuch ist inzwischen auf gängigen Audio-Plattformen und im

Buchhandel verfügbar. Weitere Informationen zum Podcast unter dr-alfen.de/podcast und zum

Hörbuch unter dr-alfen.de/hoerbuch.

Über Dr. med. Florian M. Alfen

Dr. Florian Maria Alfen ist Facharzt für Orthopädie, Sportmedizin und Chirotherapie, Pionier der

endoskopischen Wirbelsäulenchirurgie und Leiter eines interdisziplinären Teams, das konservative

Konzepte mit minimalinvasiven Eingriffen verbindet. In mehr als 18 Jahren Forschung mit über 35

wissenschaftlichen Publikationen entwickelte sein Zentrum standardisierte Therapieprogramme zur

gezielten Reaktivierung der tiefen Rückenmuskulatur. So konnten bereits mehr als 20.000 Patient:innen

erfolgreich behandelt werden.

Pressekontakt

Elisa Randelzhofer

schoesslers GmbH

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