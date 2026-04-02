„Scaling Intelligence" – DMEXCO Motto 2026 markiert Wendepunkt von KI-Expertimenten zu echter Wertschöpfung

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zum wichtigsten Treiber für Innovation und Wachstum. Für Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage, ob KI eingesetzt wird, sondern wie sie erfolgreich skaliert und in Geschäftsmodelle, Prozesse und Wertschöpfung überführt werden kann.

Köln, 14. April 2026 – Mit dem Motto „Scaling Intelligence“ läutet die DMEXCO einen entscheidenden Übergang in der Digitalen Wirtschaft ein: Raus aus der Experimentierphase, rein in die operative Wirkung. Drei Jahre nach dem ersten Hype um generative KI steht die Branche vor einem Wendepunkt: Künstliche Intelligenz muss sich im konkreten Einsatz beweisen, in Prozessen, in Ergebnissen und in messbarem wirtschaftlichem Mehrwert. Was zählt, ist nicht mehr nur das Potenzial der Technologie, sondern ihr konkreter Beitrag zum Geschäftserfolg.

Das führende Business-Event für Digital Marketing & Tech bringt am 23. und 24. September in Köln Vordenker:innen und Entscheider:innen zusammen, um genau diesen Schritt greifbar zu machen: von einzelnen Pilotprojekten zur systematischen Integration intelligenter Systeme in die unternehmerische Wertschöpfungskette.

Die aktuelle Ausgangslage für Deutschland ist dabei ernüchternd: Laut aktueller PwC-CEO-Studie erzielen nur zwölf Prozent der Unternehmen weltweit durch KI gleichzeitig höhere Umsätze und niedrigere Kosten, in Deutschland sind es lediglich zwei Prozent.1 Viele Initiativen verharren noch in der Pilotphase. Die Gründe hierfür sind vielfältig: fehlende Integration, unzureichende Datenqualität, unklare Zuständigkeiten, fehlende Verankerungen in der Organisation oder auch mangelnde Akzeptanz in den Teams.

Verena Gründel, Host und Brand & Communications Director DMEXCO, sagt: „Die KI-Experimentierphase ist vorbei. Wer jetzt nicht skaliert, verliert. Jetzt entscheidet sich, welche Unternehmen in der Lage sind, KI in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen und damit Wachstum und Effizienz gleichzeitig zu steigern. Der Engpass ist dabei selten die Technologie – sondern die konsequente Integration in Prozesse und klare strategische Entscheidungen. Genau diese Fragen stehen im Zentrum der DMEXCO.“

Dirk Freytag, Präsident Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., ergänzt: „Scaling Intelligence ist Auftrag und Aufruf zugleich. KI muss in die Wertschöpfung kommen. Es liegt an uns als Digitale Wirtschaft, die Grundlage dafür zu schaffen. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Nur durch menschliche Urteilskraft, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein lassen sich die Potenziale von KI voll ausschöpfen. Wir entscheiden jetzt, ob aus Technologie echte Geschäftsmodelle entstehen oder ob sie in der Experimentierphase stecken bleibt. Die DMEXCO zeigt, wie dies in der Praxis gelingt. Mit dem diesjährigen Motto entwickeln wir ihre Rolle konsequent weiter: vom Ort der Einordnung zum Ort der Umsetzung.“

Scaling Intelligence: Vom Potenzial zur Anwendung

„Scaling“ steht im diesjährigen DMEXCO-Motto für die Fähigkeit, KI über einzelne Use Cases hinaus in Organisationen zu verankern. Dafür braucht es klare Steuerung, eine belastbare Datengrundlage und Prozesse, die übergreifend funktionieren.

„Intelligence“ geht bewusst über Technologie hinaus. Gemeint ist auch die menschliche Fähigkeit, Systeme sinnvoll zu steuern, Resultate kritisch einzuordnen und Einsatzfelder weiterzuentwickeln.

Genau diese strategische Perspektive prägt das Programm der DMEXCO 2026: Von Retail und Commerce über Daten- und Identity-Strategien bis hin zu Kreation, Content sowie MarTech und AdTech erläutern Unternehmen auf der DMEXCO, wie stark KI zur wirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen kann.

Erste Speaker:innen der DMEXCO 2026 bestätigt

Auch in diesem Jahr werden hochkarätige Speaker:innen auf den DMEXCO-Bühnen, bei den Masterclasses und Summits mit praxisnahen Einblicken aus Marketing, Media, Commerce und Technologie Antworten auf die drängenden Fragen der Branche liefern. Unter anderem sprechen dieses Jahr in Köln Michael Komasinski (CEO, Criteo), Claudia Willvonseder (Member of the International Executive Board, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG), Sir Martin Sorrell (Founder and Executive Chairman, S4 Capital), Ulrich Klenke (Chief Brand Officer, Deutsche Telekom AG), Rezo (Content Creator & Founder, Nindo GmbH), Daniel Hulme (Chief AI Officer, WPP), Giuseppe Fiordispina (Marketing Director, CUPRA SEAT Deutschland), Dr. Boris Ewenstein (CEO, OTTO GmbH & Co. KGaA), Dirk Kraus (CEO, YOC), Isabelle Rogat (Cultural Trendscout), Viktoria Renner (Co-Founder & CEO, OZMOZE), Rik Strubel (CMO, Douglas), Tobias Seemann (Chief Digital Officer, adidas) und Alexander Graf (Autor & Podcaster, Kassenzone).

DMEXCO 2026 mit starkem Ausstellerzuspruch: Über 35?% mehr Anmeldungen nach Early Bird

Der aktuelle Anmeldestand im Ausstellungsbereich unterstreicht den Zuspruch der Branche für das Angebot zu Austausch und gemeinsamem Handeln, das die DMEXCO macht:?Nach Abschluss der Early-Bird-Phase liegt die Zahl der angemeldeten Aussteller für die DMEXCO 2026 um über 35?Prozent höher als zum vergleichbaren Zeitpunkt 2025.

Viele führende Brands aus der internationalen Marketing-, Commerce-, Media- und Tech-Szene haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, wie u.a.?Adverity, Awin, Billiger.de, CoreMedia, Crownpeak, Disney Advertising, FactFinder, HubSpot, IBM iX, idealo, IQ Digital, Optimizely, Pimcore, Rakuten TV, Rewe Group, RMS, Rossmann, SAP Emarsys, Shopware, Teads, Teamleader, The Nielsen Company, The Trade Desk, United Internet Media, Vistar Media.?

Über DMEXCO

Die DMEXCO ist Europas führendes Digital Marketing & Tech Event. Wir verstehen uns als Community und zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger:innen aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation. Wir bringen Branchenführer:innen, Marketing- und Medienprofis sowie Technologie- und Innovationstreiber:innen zusammen, um gemeinsam die digitale Agenda zu definieren. Die DMEXCO bietet ein ganzes Ökosystem aus Vorträgen internationaler Speaker:innen, Ausstellungen von Top-Brands und praxisorientierten Masterclasses – alle mit Blick auf digitale Trends und zukünftige Business-Potenziale.

In Köln und im Netz setzen wir die Benchmark als Netzwerk- und Business-Plattform der digitalen Wirtschaft. Entscheidungsträger:innen bilden sich weiter und lassen sich inspirieren, knüpfen Kontakte und schließen Geschäfte ab. DMEXCO ist der Ort, wo das digitale Geschäft von morgen schon heute erlebbar ist. Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 23. und 24. September 2026 in Köln statt.

Mit der DMEXCO ASIA hat die DMEXCO nun auch für den südostasiatisch-pazifischen Raum eine zentrale Plattform für Digitalisierung etabliert. Gemeinsam mit der eCommerce Expo findet die DMEXCO ASIA am 7. und 8. April 2027 in Singapur statt.

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist – unter besonderer Mitwirkung des Online-Vermarkterkreis (OVK) – ideeller und fachlicher Träger der DMEXCO sowie Inhaber der Marke. Veranstalter der DMEXCO ist die Koelnmesse.

Bildmaterial zur DMEXCO steht online unter https://go.dmexco.com/de/press-downloads-dmexco zur Verfügung.

Über den BVDW?

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler Technologien beruht. Mit seinen Mitgliedern aus der gesamten Digitalen Wirtschaft gestaltet der BVDW bereits heute die Zukunft – durch kreative Lösungen und modernste Technologien. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle setzt der Verband auf faire und klare Regeln und tritt für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ein. Dabei hat der BVDW immer Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt im Blick. Neben der DMEXCO, der führenden Fachmesse für Digitales Marketing und Technologien, und dem Deutschen Digital Award richtet der BVDW auch den DR-Award, die erste Preisverleihung im DACH-Raum für Digitale Nachhaltigkeit und Verantwortung, sowie eine Vielzahl von Fachveranstaltungen aus.?

Pressekontakt

Elena Fischer

PR & Media Relations Manager DMEXCO

E-Mail: elena.fischer@dmexco.com