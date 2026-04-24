Anlagenmechaniker (m/w/d) gesucht - Verstärkung für unser Team bei Rohrreinigungsdienst Ihlau

Rohrreinigungsdienst Ihlau sucht Anlagenmechaniker (m/w/d) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Jetzt bewerben und Teil eines erfolgreichen Teams werden!

Der Rohrreinigungsdienst Ihlau ist ein führendes Unternehmen in der Rohrreinigung, Abwassertechnik und Kanalsanierung. Mit unserer langjährigen Erfahrung und dem Einsatz moderner Technik bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Dienstleistung rund um Rohrsysteme und Abflüsse. Für die Erweiterung unseres engagierten Teams suchen wir ab sofort einen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d).

Vielseitige Aufgaben und spannende Herausforderungen

In Ihrer neuen Rolle als Anlagenmechaniker erwartet Sie ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Montage, Wartung und Reparatur von Sanitär- und Heizungsanlagen sowie die Installation und Instandhaltung von Rohrleitungssystemen. Darüber hinaus führen Sie Wartungsarbeiten und technische Prüfungen durch, diagnostizieren Fehler und beheben Störungen. Sie unterstützen außerdem bei Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsarbeiten und arbeiten eng mit unserem Team zusammen, um Aufträge termingerecht umzusetzen.

Ihr Profil - Was Sie mitbringen sollten

Für diese Position suchen wir einen Bewerber mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) oder einer vergleichbaren Qualifikation. Idealerweise haben Sie bereits Berufserfahrung im Bereich Sanitär-, Heizungs- oder Rohrtechnik gesammelt und bringen handwerkliches Geschick sowie technisches Verständnis mit. Zudem erwarten wir von Ihnen Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und eine selbstständige Arbeitsweise. Ein freundliches Auftreten gegenüber Kunden rundet Ihr Profil ab.

Unsere Angebote - Was wir Ihnen bieten

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Unternehmen mit einem angenehmen Betriebsklima und einem motivierten Team. Moderne Arbeitsmittel und gut ausgestattete Einsatzfahrzeuge sind selbstverständlich. Zudem bieten wir Ihnen eine attraktive Vergütung sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und beruflichen Entwicklung. Ihre Aufgaben sind abwechslungsreich und verantwortungsvoll, was Ihnen langfristig spannende Projekte in einer zukunftssicheren Branche ermöglicht.

Warum Rohrreinigungsdienst Ihlau - Ihr neuer Arbeitgeber

Beim Rohrreinigungsdienst Ihlau setzen wir auf ein starkes Team, moderne Technik und gute Arbeitsbedingungen, um Fachkräfte langfristig zu gewinnen und zu halten. In einer Branche mit hoher Nachfrage bieten wir Ihnen eine langfristige Perspektive und spannende Aufgaben. Wir sind uns der Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Handwerk bewusst, da seit Jahren mehr Ausbildungsplätze angeboten werden als Bewerber vorhanden sind. Das bedeutet, dass qualifizierte Fachkräfte wie Sie gefragter denn je sind. Entscheiden Sie sich für eine Zukunft in einem Unternehmen, das auf Ihre Entwicklung setzt und Sie mit modernen Arbeitsmitteln und einem fairen Umfeld unterstützt.

Werden Sie Teil unseres Teams!

Möchten Sie sich in einem erfolgreichen Unternehmen einbringen und Ihre Fähigkeiten in einem motivierten Team weiterentwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unseres Teams bei Rohrreinigungsdienst Ihlau! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rohrreinigungsdienst Ihlau

Herr Mike Ihlau

Zum Alten Garten 7

30952 Ronnenberg

Deutschland

fon ..: 05109 563262/0511 7604513

web ..: http://www.ihlau-rohrreinigungsdienst-ronnenberg.de

email : pr@dsa-marketing.ag

Pressekontakt:

Rohrreinigungsdienst Ihlau

Herr Mike Ihlau

Zum Alten Garten 7

30952 Ronnenberg

fon ..: 05109 563262/0511 7604513

web ..: http://www.ihlau-rohrreinigungsdienst-ronnenberg.de

email : pr@dsa-marketing.ag