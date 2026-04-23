Planet Ventures beauftragt Global One Media mit digitaler Investorenkommunikation

Vancouver, British Columbia - 23. April 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) (Planet oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Global One Media Group Pte. Ltd. (Global One Media) mit der Produktion und Verbreitung von Videointerviews, Unternehmensnachrichten und ähnlichen Dienstleistungen für das Investorenmarketing und allgemeine auf Investoren ausgerichtete Outreach-Maßnahmen beauftragt hat. Global One Media hat seinen Sitz unter der Anschrift 8 Marina Boulevard, #11-01, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapur 018981 und kann unter +1 (877) 219-2281 oder contact@globalonemedia.com kontaktiert werden. Die Dienste werden über digitale Kanäle und Plattformen wie YouTube, TikTok, Spotify, die offiziellen Social-Media-Kanäle des Unternehmens und damit verbundene webbasierte Medienkanäle bereitgestellt und verbreitet.

Bastien Boulay, Mitbegründer und CEO von Global One Media, kommentierte den Auftrag: Die Kapitalmärkte von heute sind global und digital. Durch unser internationales auf Investoren ausgerichtetes Mediennetzwerk und Vertriebskanäle in Nordamerika, Europa und Asien ist es unser Ziel, Planet Ventures dabei zu unterstützen, seine Sichtbarkeit zu verbessern, seine Kommunikation zu stärken und mit einem breiteren Publikum globaler Investoren in Kontakt zu treten.

Die Laufzeit des Vertrags mit Global One Media (der Vertrag mit Global One) beginnt am 1. Mai 2026 und endet am 31. Oktober 2026. Nach den ersten sechs Monaten wird die Vereinbarung mit Global One monatlich fortgesetzt, es sei denn, sie wird von einer der Parteien mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich gekündigt. Gemäß den Bedingungen des Vertrags mit Global One hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Global One Media eine Barsumme von insgesamt 39.000 US$ für die sechsmonatige Laufzeit zu zahlen.

Es gibt keine Leistungsfaktoren, die sich auf die Vergütung von Global One Media auswirken, und Global One Media erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Gegenleistung. Global One Media hält weder eine direkte noch eine indirekte Beteiligung am Unternehmen.

Über Global One Media Group

Global One Media ( www.globalonemedia.com) ist ein Investor-Marketing-Unternehmen, das sich auf digitale Kommunikation für börsennotierte Unternehmen konzentriert. Durch die Kombination von strategischer Kommunikationsentwicklung, der Erstellung hochwertiger Inhalte und der internationalen Verbreitung über sein auf Investoren ausgerichtetes Mediennetzwerk unterstützt das Unternehmen Emittenten dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, Kontakte zu Investoren zu knüpfen und eine nachhaltige Marktpräsenz in Nordamerika, Europa und Asien aufzubauen.

Über Planet Ventures Inc.

Planet Ventures Inc. ist ein Investment-Emittent, der aktiv in disruptive Unternehmen in wachstumsstarken Branchen investiert. Planet strebt an, durch strategische Investitionen in innovative Unternehmen langfristigen Shareholder Value zu schaffen.

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Etienne Moshevich, CEO

Tel: (604) 681-0084

E-Mail: info@planetventuresinc.com

Website: www.planetventuresinc.com

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie voraussehen, planen, schätzen, erwarten, könnte, wird, beabsichtigen, sollte, untersuchen, anstreben, Ziel, potenziell, glauben, verfolgen, ist darauf ausgelegt, konzentriert sich auf, ist positioniert, um und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, umfassen die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen der Beauftragung von Global One Media durch das Unternehmen für Investor-Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, darunter eine gesteigerte Sichtbarkeit bei Investoren, eine breitere Bekanntheit am Markt und eine größere Reichweite in Nordamerika, Europa und Asien; die voraussichtliche Laufzeit und Verlängerung des Vertrags mit Global One; sowie die allgemeinen Geschäftspläne, die Strategie und die Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit von Global One Media, seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Global One nachzukommen; die Wirksamkeit der auf Investoren ausgerichteten Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen im Hinblick auf eine gesteigerte Sichtbarkeit und ein verstärktes Engagement der Investoren; die Möglichkeit, dass der Vertrag mit Global One vor oder bei Ablauf seiner ursprünglichen Laufzeit gekündigt wird; regulatorische Änderungen, die sich auf die Kommunikation mit Investoren und Marketingaktivitäten auswirken; sowie allgemeine Kapitalmarktrisiken und Volatilität.

Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Dies kann auf behördliche Entscheidungen, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, die vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie auf andere Faktoren zurückzuführen sein, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und man sollte sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, darunter, dass Global One Media seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit Global One nachkommen wird, dass die geltenden regulatorischen Anforderungen weiterhin erfüllt werden und dass sich die Marktbedingungen nicht wesentlich und nachteilig ändern werden. Diese Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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