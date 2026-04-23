Startseite Das goldene und musikalische Traumschiff vom Starnberger See Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2026-04-23 16:36. Starnberg, 4. Juli 2026 - Wenn der Starnberger See in der Abendsonne glitzert und sich die Lichter im Wasser spiegeln wie ein gut gehütetes Geheimnis, dann heißt es wieder: "Leinen los" für das Goldene und musikalische Traumschiff. Veranstalter Günther Grauer bittet an Bord der MS Starnberg - und verspricht eine Nacht, die mehr ist als bloße Unterhaltung: ein kleines Gesamtkunstwerk auf Wellen.

Was den Gästen serviert wird, ist kein gewöhnlicher Abend, sondern eine fein komponierte Mischung aus Geschichte, Gefühl und gehobener Unterhaltung. Im Zentrum steht eine musikalische Hommage an König Ludwig II. und Kaiserin Elisabeth von Österreich - zwei Figuren, deren Leben bis heute zwischen Glanz und Tragik schimmert. Viktoria Lein und Günther Grauer lassen diese Welt mit Stimme und Gefühl wiederaufleben, fast so, als würde der Kini selbst noch einmal über den See blicken.

Ein leiser, aber eindringlicher Höhepunkt ist die Ballettinszenierung "Schwanensee - Spiegel der Seele". Die Tänzerinnen der Ballettakademie Lochhausen verwandeln das Deck in eine Bühne zwischen Traum und Wirklichkeit. Mit jeder Bewegung entsteht eine poetische Erzählung, die nicht laut sein muss, um lange nachzuhallen - ein Tanz, der mehr sagt als tausend Worte und sich wunderbar mit der vorbeiziehenden Seelandschaft verbindet.

Doch wer glaubt, der Abend bleibe im Historischen verhaftet, der irrt. Später nimmt die Gegenwart Fahrt auf: Das offizielle Faschingsprinzenpaar aus München, begleitet von der Narrhalla München, bringt Glanz, Schwung und ein bisserl närrische Lebensfreude an Bord. Dazu gesellen sich junge Bühnenenergie mit Entertainer Johan und ein musikalisches Feingefühl von DJ André Lein, der den Abend elegant zusammenhält wie ein guter Conférencier - nur eben mit Beats.

Ein besonderer Glanzpunkt: Bernie Paul. Der Mann, der mit Hits wie "Lucky" oder "Oh No No" Musikgeschichte geschrieben hat, bringt internationales Flair auf den See. Seine Stimme, seine Routine, sein Gespür für den Moment - das ist kein Auftritt, das ist ein Erlebnis.

Und weil der Mensch bekanntlich nicht nur von Musik lebt, wird auch der Gaumen nicht vergessen: Ein feines Drei-Gänge-Menü begleitet den Abend, während sich Tanz und Unterhaltung wie selbstverständlich dazugesellen. So entsteht jene seltene Mischung, bei der alles passt - vom ersten Glas bis zum letzten Akkord.

Das Goldene und musikalische Traumschiff bleibt damit, was es seit Jahren ist: ein Ereignis, das nicht bloß stattfindet, sondern nachwirkt. Eine Nacht zwischen königlicher Vergangenheit und lebendiger Gegenwart - und vielleicht, wenn der See still genug ist, auch ein kleines Stück Ewigkeit.

Weitere Informationen und Buchung:Grauer Entertainment, grauer.tv/tickets, Flyer ansehen: https://traumschiff.grauer.tv/2026/pdf/Traumschiff_2026.htmlTel.: +49 8151 999 712 Grauer Entertainment

Günther Grauer

Ringstraße 26 82319 Starnberg

Deutschland E-Mail: service@grauer.email

Homepage: http://www.grauer.tv/tickets

Telefon: +498151999712 Pressekontakt

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