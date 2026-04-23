Polarisierung lähmt Unternehmen - wie Führungskräfte Spannungen produktiv nutzen können

Geopolitische Umbrüche, gesellschaftliche Polarisierung und rekordhohe M&A-Aktivitäten bedeuten Komplexität. Unternehmen können diese Spannungen jedoch für positive Entwicklungen nutzen.

Wirtschaft: Strategie zwischen Wettbewerb und öffentlichen Erwartungen

Köln, 23. April 2026 - Geopolitische Umbrüche, gesellschaftliche Polarisierung und rekordhohe M&A-Aktivitäten stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen: Traditionelle Führungsansätze (klare Vision, Teamfokus, stringente Umsetzung) stoßen an neue Grenzen. Eine aktuelle Analyse von Kultur- und Führungsingenieur Michael Stuber identifiziert drei strukturelle Spannungen, die moderne Organisationen prägen - und zeigt, wie sie sich in positive Entwicklungsenergie verwandeln lassen.

_"Unternehmen behandeln Spannungen als Störfaktor. Die erfolgreichsten nutzen sie als Ressource für Fortschritt," sagt Stuber, dessen Arbeit mit globalen Konzernen von Medizintechnik bis Mobilität belegt: Konflikte lassen sich nicht vermeiden - aber produktiv gestalten._

Drei Spannungsfelder, die Führung zunehmend definieren

1. Komplexität vs. Klarheit: Wenn externe Erwartungen das Business behindern

Führungsteams stehen zwischen Shareholder-Druck, regulatorischen Vorgaben und Belegschafts-Erwartungen. Die intuitive Reaktion? Vereinfachung. Doch das ignoriert das eigentliche Problem: "Komplexität ist nicht das Hindernis - die Weigerung, sie zu verstehen, schon," so Stuber.

Die Kosten der Schere zeigt ein aktuelles Gallup Studienergebnis: Das weltweit niedrige Engagement (23%) liegt zu 70% daran, ob Führung Sinnstiftung, Orientierung und Kohärenz im Arbeitsalltag erzeugt.

2. Wertekollisionen: Wenn persönliche Überzeugungen in Organisationen clashen

Arbeitsplätze spiegeln heute gesellschaftliche Polarisierung wider - ob bei Hybrid Work, DEI oder ethischen Fragen. Führungskräfte schwanken zwischen "Position beziehen" und "neutral bleiben". Auch hier belegt eine Studie den wirtschaftlichen Schaden: 45 % der Beschäftigten in Deutschland sind weniger engagiert, wenn ihre Führungskraft andere politische Ansichten vertritt; fast ein Drittel (32 %) würde ggf. die Abteilung wechseln.

3. Transformationsfallen: Warum Change-Projekte weiterhin an der Kultur scheitern

60% aller Fusionen und Umstrukturierungen scheitern - nicht an der Strategie, sondern an der Kultur - obwohl ihre Bedeutung von allen gesehen wird. Führungskräfte fokussieren auf Prozesse, doch Vertrauen und Purpose schwinden, wenn kulturelle Realitäten nicht bedient werden. Die Widerstände gegen fremdbestimmte Veränderungen schätzen Experten sehr hoch ein - mit entsprechenden wirtschaftlichen Verlusten für Reibung oder Scheitern.

Komplexität nicht wegmanagen, sondern nutzbringend gestalten

Die Analyse zeigt: Drei strukturelle Spannungskräfte dämpfen Erfolg & Fortschritt von Unternehmen - doch die erfolgreichsten nutzen sie als Hebel für Zukunftsfähigkeit. Das deckt sich mit den Erwartungen von 81 % der Beschäftigten: Unternehmen sollen aktiv Brücken zwischen gesellschaftlichen Gruppen bauen. Für den konstruktiven Umgang mit den aktuellen Gegensätzen empfiehlt Stuber:

* Anstatt Komplexität zu vereinfachen und damit neue Realitäten zu ignorieren gilt es, Spannungsfelder zu kartografieren. Ein Medizintechnikkonzern erhielt dadurch neue Handlungsfähigkeit basierend auf erkennbaren Schnittmengen.

* Anstatt Wertekollisionen durch Neutralität zu vermeiden gilt es, die Perspektiven zu verstehen und die Anliegen verständlich zu machen. Ein Mobilitätstechnik Scale-Up erzeugte mit konstruktiven Dialogrunden rasch neue Lösungen, die für alle eine Verbesserung brachten.

* Anstatt Transformation nur durch Kommunikation zu vermitteln gilt es, sie durch echte Beteiligung kollaborativ zu gestalten. Zwei fusionierte Energieunternehmen entdeckten in ihren jeweiligen Kulturen zusätzliche Synergien, die sonst ungenutzt oder gar kontraproduktiv gewesen wären.

_"Führung sollte Komplexität nicht reduzieren, sondern Systeme gestalten, in denen Reibung zu Antrieb wird," fasst Stuber zusammen. "Wer das beherrscht, macht aus Polarisierung wieder Zusammenarbeit und aus Unterschieden echte Stärke."_

_? _Weitere Details in diesem Beitrag auf dem WissensBlog sowie über die Youtube Playlist Werte. Kultur. Performance.

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Ungleich Besser Engineering D&I (Michael Stuber)

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