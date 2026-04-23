Innovation als Antwort auf Herausforderungen: Hamburger Stimmen setzen Impulse für Hamburg Innovation Summit

Warum Unternehmen gerade jetzt Innovation neu denken müssen - und was Haltung, Mut und Zusammenarbeit damit zu tun haben

Viele Unternehmen reagieren derzeit vor allem auf akute Herausforderungen - strategische Zukunftsthemen wie Innovation geraten dabei schnell in den Hintergrund. Welche Chancen genau darin liegen, Innovation gerade in schwierigen Zeiten aktiv zu nutzen, zeigt der Hamburg Innovation Summit am 18. Juni 2026 im Oberhafenquartier.

_Hamburg, 23. April 2026_ - Wirtschaftliche Unsicherheit, steigender Transformationsdruck und gesellschaftliche Herausforderungen prägen aktuell den Alltag vieler Unternehmen. Doch gerade in dieser Situation wird deutlich: Innovation gibt nicht nur zentrale Antworten auf die Gegenwart, sondern ist auch eine Investition in unsere gemeinsame Zukunft.

Der Hamburg Innovation Summit (HHIS) bringt unter anderem diese Perspektiven am 18. Juni 2026 im Oberhafenquartier in Hamburg zusammen. In seiner elften Ausgabe versammelt der Summit wieder GründerInnen, Unternehmen, VordenkerInnen sowie VertreterInnen aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft, um Innovation nicht nur zu diskutieren, sondern konkret erlebbar zu machen.

Innovation als Haltung: Warum Werte den Unterschied machen

"Innovation ist kein Luxus, sondern ein Stabilitätsfaktor", sagt Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons, Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften und Chief Sustainable Officer (CSO) an der Universität Hamburg. Sie steht als Botschafterin des Summits für das HHIS-Prinzip "Mutige Innovationskultur". Oft seien es gerade kleine, kluge Veränderungen, wie neue Kooperationen, effizientere Prozesse oder andere Geschäftsprozesse, die Unternehmen resilienter machen. Gerade in herausfordernden Zeiten gehe es nicht nur um neue Technologien, sondern um eine grundlegende Haltung und die eigentliche zentrale Frage, wie man als Gesellschaft vorankommen wolle: "Eine wertebasierte Innovationskultur gibt darauf Antwort. Sie verbindet Fortschritt mit Verantwortung und richtet Innovation an gesellschaftlicher Wirkung aus." Genau diese Breite sei es, die sie an Hamburg besonders begeistere, denn hier entstehen nicht nur technologische, sondern auch soziale Innovationen. "Es geht darum, Dinge neu zu denken - nicht nur effizienter, sondern besser im Sinne von Nachhaltigkeit, Zusammenhalt und Zukunftsfähigkeit. Innovation ist damit nicht nur ein Treiber für Wachstum, sondern ein Kompass für die Richtung, in die wir uns entwickeln", so Edinger-Schons.

Handwerk im Wandel: Zwischen Tradition, Innovation und neuer Generation

Auch aus der Praxis kommt ein klares Signal: Innovation beginnt oft im Kleinen - und hat im Handwerk viel mit Haltung und Identität zu tun. Die Handwerk-Influencer und Gründer von Bruderholz Yannes und Laurin Bock zeigen, wie moderne Ansätze im Handwerk umgesetzt werden. Als Botschafter des Hamburg Innovation Summits stehen sie für das Prinzip "Starkes Commitment": "Handwerk ist für uns etwas sehr Persönliches - es geht darum, etwas Eigenes zu schaffen, Traditionen zu bewahren, aber auch um einen modernen Lifestyle", sagen die beiden. Innovation entstehe dabei nicht nur durch den Einsatz neuer Technologien, sondern vor allem auch in der Art wie gearbeitet wird, durch die Verbindung von bestehendem Wissen und neuen Ansätzen. Entscheidend seien Mut und Offenheit auch einmal neue Wege auszuprobieren.

Gleichzeitig steht das Handwerk vor großen Herausforderungen: Nachwuchsmangel, fehlende Nachfolgeregelungen und ein anstehender Generationenwechsel prägen die Branche: "Viele Betriebe finden keine Nachfolge - das ist nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches Problem", so die beiden Unternehmer. Innovation bedeute daher auch, das Handwerk sichtbarer zu machen und neue Perspektiven für kommende Generationen zu schaffen.

HHIS 2026: Plattform für Austausch und konkrete Lösungen

Auf mehr als 1.800 Quadratmetern Ausstellungsfläche und mit fünf parallel bespielten Bühnen bietet der HHIS ein dichtes Programm aus Expo, Talks, Pitches, Panels, Masterclasses, Matchmaking und weiteren interaktiven Formaten. Im Fokus stehen praxisnahe Lösungen und neue Denkansätze für zentrale Zukunftsfelder - von Künstlicher Intelligenz und Handwerk 4.0 über nachhaltige Materialien bis hin zu Klima, Energie, Gesundheit und Entrepreneurship.

Als offene Plattform für die norddeutsche Innovationsszene setzt der Summit mit seinem Motto "Connect. Collaborate. Create." auf Vernetzung, Kollaboration und die Möglichkeit der Mitgestaltung. Ziel ist es, Impulse zu schaffen, die über die Metropolregion hinaus wirken und Innovation als gestaltbare Kraft in herausfordernden Zeiten begreifbar machen. In Impulsvorträgen zu den HHIS-Prinzipien "Mutige Innovationskultur", "Starkes Commitment" und "Innovation groß denken" sind die BotschafterInnen Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons, Yannes & Laurin Bock sowie Global Tech Translator und Influencerin Lara Sophie Bothur live auf dem Summit zu erleben.

Hamburg Innovation Summit - Termin im Überblick:

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Uhrzeit: ab 9:00 Uhr open doors, ab 10:00 Uhr Programmstart

Ort: Oberhafenquartier, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg

Eintritt frei mit vorheriger Anmeldung via Website:

www.hamburg-innovation-summit.de

Pressefotos & Bewegtbild:

Bildmaterial für eine redaktionelle Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem HHIS erhalten Sie hier zum Download . Bitte geben Sie als Fotocredit © Hamburg Innovation Summit / Andreas Schwarz Photography an.

Weitere Fotos zu den BotschafterInnen auf Anfrage an presse@hamburg-innovation-summit.de.

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Hamburg Innovation Summit - c/o WILKENWERK GmbH

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Über den Hamburg Innovation Summit (HHIS):

Der Hamburg Innovation Summit (HHIS) ist das führende Innovationsevent der Metropolregion Hamburg und bringt seit 2015 Akteur*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Unter dem Motto "Connect. Collaborate. Create." fördert der HHIS praxisnahe Innovation durch Austausch, Kollaboration und Mitgestaltung - technologisch, sozial und ökologisch. Auf mindestens fünf Bühnen und über 1.800 qm Expofläche präsentiert das Event zukunftsweisende Themen wie u.a. KI & Data Science, Social & Impact Innovation, Handwerk 4.0 und Mobility & Urban Development. Möglich machen den HHIS die Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation (BWAI), die Hamburgische Investitions- und Förderbank, Hamburg Innovation sowie die Kreativagentur WILKENWERK. Weitere Informationen unter: www.hamburg-innovation-summit.de

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