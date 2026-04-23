Vanguard Mining Corp. gibt die Berufung von Ethan Kennedy in das Board of Directors bekannt

Vancouver, BC - 22. April 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich, die Berufung von Ethan Kennedy zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben und heißt Herrn Kennedy im Board of Directors willkommen, während das Unternehmen in die nächste Phase seines operativen Wachstums und der Projektentwicklung eintritt.

David C. Greenway, President und CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: Wir freuen uns, Ethan in einer wichtigen Phase des Unternehmenswachstums und zu Beginn der nächsten Entwicklungsphase im Board of Directors willkommen zu heißen. Seine praktische operative Erfahrung, einschließlich Budgetierung und Koordination von Auftragnehmern, sowie seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der termingerechten und budgetgerechten Umsetzung komplexer Projekte werden unser Board maßgeblich stärken, während wir unser Portfolio weiterentwickeln und unsere operativen Fähigkeiten weiter ausbauen.

Über Ethan Kennedy

Herr Kennedy ist ein erfahrener Unternehmer mit über einem Jahrzehnt Führungserfahrung in den Bereichen Bauwesen und Projektmanagement sowie als Unternehmensbesitzer. Er gründete Creswell Custom Homes in Vancouver, British Columbia, und leitete die Firma von 2017 bis 2022. Dabei war er für die allgemeine strategische Ausrichtung, die operative Umsetzung und die finanzielle Performance des Unternehmens verantwortlich, einschließlich Budgetierung, Koordination von Auftragnehmern und Projektabwicklung. In dieser Funktion entwickelte er einen disziplinierten Ansatz für Kostenkontrolle, Risikomanagement und Projektdurchführung bei einer Reihe von Wohnbauprojekten.

Zuletzt war Herr Kennedy als unabhängiger Bauprojektmanager tätig und leistete Beratung und Aufsicht für komplexe Projekte mit zahlreichen Beteiligten sowohl in städtischen als auch in abgelegenen Gebieten. Der Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf der Einhaltung von Zeitplänen, der Verwaltung von Budgets und der Gewährleistung einer effizienten Projektdurchführung unter anspruchsvollen Zeitvorgaben und Betriebsbedingungen.

Herr Kennedy bringt praktische Einblicke aus dem Baustellenbetrieb sowie einen disziplinierten Ansatz in den Bereichen Finanzaufsicht, Risikomanagement und operative Umsetzung mit und stärkt damit die Fähigkeit des Boards, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens und die Weiterentwicklung der Projekte zu unterstützen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

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Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

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Vanguard Mining Corp.

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Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

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