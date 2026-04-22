Ab sofort ist AtroPIM als Desktop-App installierbar

AtroPIM unterstützt nun die Progressive-Web-App-Technologie und ermöglicht es Teams, ihren Arbeitsbereich direkt auf jedem Desktop als Chrome- oder Edge-App zu installieren.

AtroPIM ist ein Open-Source-PIM-System für mittelständische Unternehmen, Großunternehmen und Konzerne, die komplexe Produktkataloge verwalten müssen. Das System basiert auf der AtroCore-Datenplattform und ist dadurch deutlich flexibler als ein klassisches PIM-System .

Das neue Update fügt Progressive-Web-App-Unterstützung hinzu, sodass Nutzer AtroPIM als eigenständige App direkt auf ihrem Computer installieren können.

Nach der Installation läuft AtroPIM in einem eigenen Fenster, getrennt von Browser-Tabs, Symbolleisten und anderen Ablenkungen. Der vollständige Funktionsumfang bleibt unverändert erhalten. Teams, die mit Produktdaten, Klassifikationen, Attributen oder Export-Feeds arbeiten, finden alles genau dort, wo sie es zuvor hinterlassen haben. Es gibt weder eine Lernkurve noch eine Migration.

Die Installation selbst dauert nur wenige Sekunden.

- AtroPIM in Chrome oder Microsoft Edge öffnen

- Der Installationsaufforderung in der Adressleiste folgen

- Auf "Installieren" klicken, woraufhin das System als eigenständige App geöffnet wird.

Optional können über die Pfeilschaltfläche in der oberen rechten Ecke des App-Fensters erweiterte Titelleisten-Steuerelemente aktiviert werden.

Aus technischer Sicht läuft die PWA über eine sichere HTTPS-Verbindung und setzt auf eine Web-App-Manifest- und Service-Worker-Konfiguration. Dabei handelt es sich um Branchenstandard-Komponenten, die Stabilität, Sicherheit und konsistente Leistung in allen unterstützten Browsern gewährleisten.

Diese Erweiterung spiegelt eine grundlegende Philosophie von AtroPIM Software wider: kleine Reibungspunkte zu beseitigen, damit sich Nutzer vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren können. Für Teams, die Produktdaten in großem Maßstab verwalten, einschließlich der nativen Generierung von PDF-Produktblättern und -Katalogen, ist die Möglichkeit, das System mit einem Klick vom Desktop oder Startbildschirm aus zu öffnen, eine praktische Verbesserung, die sich nahtlos in jeden bestehenden Workflow einfügt.

Die technische Dokumentation zur Einrichtung der PWA und weiteren Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im AtroCore Help Center.

AtroPIM Software ist vollständig konfigurierbar, unterstützt sowohl On-Premise- als auch SaaS-Deployment und lässt sich problemlos mit gängigen ERP- und E-Commerce-Lösungen verbinden. Teams können mit dem Kernfunktionsumfang starten und das System über eine wachsende Bibliothek kostenloser und kostenpflichtiger Module nach Bedarf erweitern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AtroCore GmbH

Herr Alexander Zinchenko

Johanna-Kinkel-Str. 1

93049 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 (941) 463 997-0

web ..: https://www.atrocore.com/de

email : promotion@atrocore.com

Die AtroCore GmbH ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Regensburg, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Open-Source-Datenmanagementlösungen, darunter das Open-Source-PIM-System AtroPIM sowie Lösungen für MDM, DAM, Systemintegration und mehr. Das Unternehmen bietet Implementierung, Beratung, Entwicklung, Support und Integrationsdienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Großunternehmen und Konzerne weltweit an.

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