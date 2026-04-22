GenH2 und FASTECH erhalten Auftrag zur Lieferung eines Speichersystems für flüssigen Wasserstoff

München (IRW-Press/22.04.2026) -

GenH2 und FASTECH erhalten Auftrag zur Lieferung eines verlustfreien, kontrollierten Speichersystems für flüssigen Wasserstoff für den Golden Empire Transit District

Förderung des emissionsfreien Nahverkehrs mit dem kontrollierten Speichersystem von GenH2

Titusville, FL, Buena Park, CA und Bakersfield, CA 21. April 2026 GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), und Fueling and Service Technologies, Inc. (FASTECH) gaben bekannt, dass sie vom Golden Empire Transit District (GET Bus) den Auftrag erhalten haben, ein hochmodernes kontrolliertes Speichersystem für flüssigen Wasserstoff zu entwerfen, zu bauen und zu installieren, um Verluste durch Verdampfung zu verhindern.

Das Projekt wird an der Wasserstofftankstelle von GET Bus in Bakersfield, Kalifornien, umgesetzt, um die wachsende Flotte emissionsfreier Busse zu unterstützen. Der 1973 gegründete Golden Empire Transit District ist der wichtigste Anbieter öffentlicher Verkehrsmittel im Stadtgebiet von Bakersfield und bedient ein Gebiet von etwa 160 Quadratmeilen. Im Rahmen seiner Umstellung auf emissionsfreien Nahverkehr betreibt GET Bus seit 2021 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobusse und eine Flüssigwasserstoff-Tankstelle. Allerdings haben Verdampfungsverluste von über 40 % zu betrieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen geführt.

"Dieses Projekt stellt einen großen Schritt nach vorne dar, um eines der größten Hindernisse für den Ausbau der Flüssigwasserstoff-Infrastruktur zu beseitigen", sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2. "Die Fähigkeit von GenH2, Verdunstungsverluste zu eliminieren, wird die Branche verändern und einen neuen Standard für den Tankbetrieb setzen."

Eine verlustfreie Zukunft für den Wasserstoffverkehr

GET Bus wird einen 15.000-Gallonen-Flüssigwasserstoff-Speichertank einsetzen, der von Taylor-Wharton entwickelt und hergestellt wurde. Der Tank verfügt über die patentierte Heat-Lift-Technologie von GenH2, die in ein kryogenes Kühlsystem von GenH2 integriert ist. Das System ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Zustand des Flüssigwasserstoffs, um Verdunstungsverluste während der Lagerung, Betankung und Tankauffüllung zu verhindern. "Dies ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Konstruktion und dem Betrieb von Flüssigwasserstoff-Speichertanks", sagte Aaron Villarreal, Hydrogen Sales Director bei Taylor-Wharton. "Wir sind stolz darauf, eine Lösung zu unterstützen, die das Verdampfen wirksam bekämpft und die Gesamtleistung des Systems verbessert."

Strategische Partnerschaft treibt Innovation voran

GenH2 ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der Flüssigwasserstoff-Infrastruktur und verfügt über patentierte verlustfreie kontrollierte Speichersysteme sowie fortschrittliche Verflüssigungs- und Kühltechnologien, die von einem Team entwickelt wurden, dem unter anderem ehemalige NASA-Wissenschaftler und -Ingenieure angehören.

FASTECH ergänzt diese Innovation durch umfassende Erfahrung in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau und Wartung von Energieinfrastruktur, einschließlich Wasserstoff-, CNG-, RNG-, LNG-, Propan- und herkömmlicher Betankungssysteme.

Mit Hauptsitz in Buena Park, Kalifornien, bietet FASTECH landesweiten Support über regionale Niederlassungen im gesamten Westen der Vereinigten Staaten. "Genau für diese Art von Projekten wurde FASTECH gegründet um schlüsselfertige, leistungsstarke Energieinfrastruktur bereitzustellen", sagte Dan McGill, Präsident von FASTECH. "Durch die Kombination unserer EPCM-Expertise mit der bahnbrechenden Wasserstofftechnologie von GenH2 bringen wir eine praktische, skalierbare Lösung auf den Markt, die sich direkt auf die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit auswirkt."

Förderung des emissionsfreien Verkehrs

Das Projekt steht im Einklang mit der langfristigen Vision von GET Bus, seine emissionsfreie Flotte zu erweitern und gleichzeitig einen kosteneffizienten und zuverlässigen Betrieb aufrechtzuerhalten. Durch die Vermeidung von Wasserstoffverlusten soll das neue System die Betriebskosten und die durch Verdunstung verursachten Emissionen deutlich senken und so eine breitere Einführung des wasserstoffbetriebenen Nahverkehrs ermöglichen.

"Bei diesem Projekt geht es nicht nur um ein Verkehrsunternehmen es geht darum, einen neuen Standard für die Wasserstoffinfrastruktur landesweit zu setzen", fügte Dan McGill hinzu. "Kontrollierte Lagerung verändert die Wirtschaftlichkeit von flüssigem Wasserstoff und beschleunigt den Weg zur Dekarbonisierung."

Über GenH2GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), einem an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmen. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Wasserstoffinfrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr unter genh2.com.

Über Fueling and Service Technologies, Inc. (FASTECH)

Fueling and Service Technologies, Inc. ist ein Full-Service-Anbieter von Energielösungen, der sich auf EPCM-Dienstleistungen für alternative Kraftstoff- und Energieinfrastrukturen spezialisiert hat. Mit Fachwissen in den Bereichen Wasserstoff, CNG, RNG, LNG, Propan und gewerbliche HLK-Anlagen liefert FASTECH schlüsselfertige Lösungen, die den Verkehr, Unternehmen und Gemeinden landesweit mit Energie versorgen.

Über den Golden Empire Transit District

Der Golden Empire Transit District bietet öffentliche Verkehrsdienste in der gesamten Region Bakersfield an und ist führend bei der Einführung emissionsfreier Technologien, um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu fördern.

Über Taylor-Wharton®

Taylor-Wharton geht auf das Jahr 1742 zurück und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Air Water America, Inc. Die umfangreiche Produktpalette von Taylor-Wharton umfasst kryogene Großtanks, Mikro-Großtanks, transportable Flüssigkeitsflaschen, LNG-Speicher- und Anwendungssysteme (Flüssigerdgas), kryogene Getränkekohlensäurebehälter, Anhänger, ISO-Container, Eisenbahnwaggons, Wasserstofftankstellen, mobile Wasserstoff-Ladestationen, vakuumisolierte Rohre, Verdampfer und vieles mehr. Besuchen Sie Taylor-Wharton unter

twcryo.com .

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