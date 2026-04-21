MAX Power gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt und ernennt neuen Direktor

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Saskatoon, SK - 20. April 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut gibt die Abstimmungsergebnisse seiner ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) bekannt, die am Freitag, dem 17. April 2026, stattfand, einschließlich der Ernennung von Herrn Tony Van Burgsteden in den Verwaltungsrat des Unternehmens.

Alle den Aktionären vorgelegten Beschlüsse wurden angenommen. Jeder einzelne Beschluss wird im Detail in der im Zusammenhang mit der Versammlung veröffentlichten Informationsbroschüre der Geschäftsleitung erläutert, die auf der Website des Unternehmens unter www.MaxPowerMining.com zur Einsichtnahme verfügbar ist.

Insgesamt wurden 31.363.104 Stammaktien, die etwa 24,8 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entsprechen, persönlich und durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten für:

· die Wiederbestellung von D&H Group LLP, Chartered Accountants, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;

· die Festlegung der Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sechs, wobei die folgenden sechs Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder gewählt wurden: Ran Narayanasamy, Neil McMillan, Tom Kishchuk, Rob Norris, Phung Khac Hoan und Tony Van Burgsteden; und

· der Genehmigung des von der Gesellschaft vorgeschlagenen Aktionärsrechteplans (der Aktionärsrechteplan). Der Aktionärsrechteplan kann auf der Website der Gesellschaft eingesehen oder auf SEDAR Plus abgerufen werden.

Herr Neil McMillan, Vorstandsvorsitzender, kommentierte: Im Namen der Gesellschaft möchte ich den Aktionären für ihre Teilnahme und ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir heißen Tony im Vorstand willkommen und freuen uns auf sein Fachwissen und seine Beiträge, um MAX Power weiter als weltweit führendes Unternehmen in der Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff zu etablieren. Ich begrüße zudem unseren CEO, Ran Narayanasamy, als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Wir haben ein hervorragendes Team und freuen uns auf ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr 2026.

Neues Vorstandsmitglied

Herr Van Burgsteden verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Betrieb in den Sektoren Energie, Bergbau, Landwirtschaft und Einzelhandel, die er in Führungs- und Managementpositionen bei Federated Co-operatives Ltd. (FCL) und Orano Canada gesammelt hat. Er war drei Jahre lang CFO bei Orano Canada, einem großen Uranbergbauunternehmen, gefolgt von über acht Jahren als CFO bei FCL, einer der größten Genossenschaften Kanadas mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Dollar.

Neben seiner Erfahrung in Führungspositionen bringt Tony durch seine aktuellen und früheren Vorstandsposten umfangreiches Wissen im Bereich Unternehmensführung mit. Derzeit ist er Vorstandsmitglied sowohl bei Saskatchewan Blue Cross als auch bei der Canadian Light Source, einem der größten wissenschaftlichen Infrastrukturprojekte in der Geschichte Kanadas. Er ist außerdem ehemaliger Vorsitzender der Greater Saskatoon Chamber of Commerce und war in mehreren anderen Vorständen gemeinnütziger Organisationen tätig. Er ist CPA und CFA und hat kürzlich das Programm des Institute for Corporate Directors (ICD) abgeschlossen.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem Vorstandsmitglied des Unternehmens 200.000 Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von 1,38 $ ausgeübt werden können, sowie 200.000 RSUs (zusammen die Zuteilungen) gewährt hat. Die Optionen und RSUs können den vom Vorstand festgelegten Ausübungsbedingungen unterliegen. Die Zuteilungen erfolgen gemäß den Bedingungen des aktuellen Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Genesis erklärt: Der Vorteil der Salzbarriere und die Nähe zum Markt

www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson - Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

Geschichte wird geschrieben in Lawson - Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen über: die Interpretation von Explorations- und Bohrergebnissen; das potenzielle Vorkommen, die Größe, Kontinuität, Gewinnbarkeit und wirtschaftliche Rentabilität von natürlichen Wasserstoffansammlungen; den Zeitplan, Umfang, die Konzeption und den Erfolg der geplanten Bewertungs-, Test- und Bohrprogramme; die Weiterentwicklung der Lawson-Entdeckung hin zu einer möglichen Kommerzialisierung; die Entwicklung, Integration und voraussichtliche Nutzung von MAXX LEMI; und die umfassendere Strategie des Unternehmens im Bereich natürlicher Wasserstoff.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements, einschließlich unter anderem Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine Arbeitsprogramme wie geplant durchzuführen, der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Ausrüstung und Personal, der behördlichen Fristen und Genehmigungen, der geologischen Kontinuität und der Eigenschaften der Lagerstätten, der Marktbedingungen und des Zugangs zu ausreichendem Kapital zu akzeptablen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen rechtzeitig zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Verfügbarkeit und Kosten von Ausrüstung und qualifiziertem Personal; geologische, geophysikalische und technische Unsicherheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine geplanten Bohrungen oder damit verbundenen Programme wie derzeit vorgesehen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen wird oder dass solche Programme, falls sie abgeschlossen werden, erfolgreich sein oder zu einer kommerziellen Produktion führen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

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Kanada

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