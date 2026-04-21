Drone Hot Stock mit 1.225% Umsatzwachstum - ZenaTech (ZENA) im Zentrum des globalen Drohnenbooms

21.04.26 08:02

Aktiencheck EXKLUSIV

Vancouver ( www.aktiencheck.de)

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von Ares Capital Markets Group

ZenaTech Inc. ISIN: CA98936T2083 WKN: A40HQQ FSE: 49Q NASDAQ: ZENA

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.001...

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Drone_Hot_Stock_1_225_Umsatzwachstum...

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.002...

Drone Hot Stock mit 1.225 % Umsatzwachstum

ZenaTech (ZENA) im Zentrum des globalen Drohnenbooms

Wenn Wachstum explodiert und die Welt nach autonomen Systemen verlangt. 1.225% Umsatzwachstum. Eine Zahl, die selbst in der Welt dynamischer Wachstumsaktien selten zu sehen ist

Genau diese Entwicklung meldete unser Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) im dritten Quartal 2025: 4,35 Mio. USD Umsatz - ein Anstieg um beeindruckende 1.225% gegenüber dem Vorjahr.

Für Investoren, die frühzeitig auf strukturelle Megatrends setzen, könnte diese Dynamik mehr sein als eine Momentaufnahme. Sie könnte ein Signal für den Beginn einer skalierenden Wachstumsphase in einem Markt, der durch Technologie, Sicherheit und geopolitische Entwicklungen beschleunigt wird.

Der Drohnenmarkt explodiert - getrieben durch Konflikte, Sicherheit und KI

Die Welt befindet sich in einer Phase zunehmender geopolitischer Spannungen. Konflikte wie in der Ukraine haben Drohnen zu einem entscheidenden Werkzeug moderner Verteidigung und Aufklärung gemacht. Gleichzeitig investieren Staaten weltweit massiv in autonome Systeme. Die Dimension dieses Marktes ist beeindruckend:

87,6 Mrd. USD: erwarteter globaler Militärdrohnenmarkt bis 2030

+25,1% jährlich: prognostizierte Wachstumsrate im Counter-Drone-Segment

355 Mrd. USD: mögliches Marktvolumen für Drone-as-a-Service bis 2032+

Diese Entwicklung deutet auf einen fundamentalen Wandel hin: Drohnen entwickeln sich von Spezialtechnologie zu einer neuen industriellen und militärischen Infrastruktur.

ZenaTech baut mehr als Drohnen - es baut ein skalierbares Technologie-Ökosystem

Während viele Anbieter einzelne Drohnen produzieren, verfolgt ZenaTech eine deutlich weitergehende Strategie: Ein vertikal integriertes System aus Hardware, Software und wiederkehrenden Dienstleistungen.

Das Unternehmen kombiniert:

KI-gestützte autonome Drohnenplattformen

Drone-as-a-Service-Modelle mit wiederkehrenden Umsätzen

Enterprise-Softwarelösungen

Anwendungen für Verteidigung, Sicherheit und kritische Infrastruktur

Mit Produktionskapazitäten in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Taiwan sowie operativer Präsenz in mehreren Weltregionen verfügt ZenaTech über eine Infrastruktur, die konsequent auf Skalierung ausgerichtet ist.

Hyperwachstum trifft aggressive Expansion

ZenaTech wächst nicht nur schnell - es baut gleichzeitig die Grundlage für nachhaltige Skalierung. Zentrale Wachstumskennzahlen:

+1.225% Umsatzwachstum (Q3 2025 vs. Q3 2024)

+286% Umsatzanstieg (9-Monatsumsatz von ca. 2 Mio. USD auf 7,73 Mio. USD)

+420% Cash-Wachstum (von 3,75 Mio. USD auf 19,5 Mio. USD)

+2.000% Expansion im Service-Netzwerk durch 20 strategische Akquisitionen von Vermessungsunternehmen

Diese Kombination aus starkem Umsatzwachstum, Kapitalaufbau und aggressiver Expansion kann einen klassischen Skalierungseffekt auslösen: Mehr Kunden mehr Daten höhere Effizienz steigende Margen.

Ein strategischer Hebel: Verteidigung und Sicherheit

Ein besonders dynamischer Wachstumstreiber liegt im militärischen und sicherheitsrelevanten Einsatz autonomer Systeme. ZenaTech hat bereits bezahlte Tests mit US-Air-Force und Navy durchgeführt und arbeitet an regulatorischen Zertifizierungen, die den Zugang zu staatlichen Beschaffungsprogrammen ermöglichen können. In einer Welt steigender Verteidigungsbudgets kann dieser Bereich zu einem entscheidenden Wachstumstreiber werden.

Die Investment-Story in einem Satz

Unser Drohnen Aktientip ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) vereint außergewöhnliche Wachstumsraten mit einem der dynamischsten Zukunftsmärkte der Welt - und positioniert sich genau dort, wo Technologie, Sicherheit und Skalierung zusammentreffen.

Warum diese Aktie besondere Aufmerksamkeit verdient

1.225% Umsatzwachstum in nur einem Jahr

Positionierung im Zentrum eines global explodierenden Drohnenmarktes

Zugang zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen

Wiederkehrende Umsätze durch Service- und Softwaremodelle

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.003...

1.225% Wachstum - 10 Gründe, warum ZenaTech (ZENA) jetzt auf dem Radar vieler Investoren steht

ZenaTech - Ein Unternehmen im Zentrum eines neuen Technologie-Megatrends

Es gibt Momente an der Börse, in denen sich Technologie, Marktzyklen und geopolitische Realität zu einer neuen Wachstumsstory verbinden. Unser Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) positioniert sich genau an diesem Schnittpunkt.

Unser Drohnen Aktientip ZenaTech Inc entwickelt KI-gestützte autonome Drohnen, Drone-as-a-Service-Plattformen und Enterprise-Softwarelösungen für Unternehmen, Behörden und Verteidigungsanwendungen. Gleichzeitig baut ZenaTech ein globales Netzwerk aus Produktionsstätten, Softwareplattformen und Dienstleistungsstandorten auf - ein Ansatz, der auf Skalierung und wiederkehrende Umsätze ausgelegt ist.

Besonders bemerkenswert: Im dritten Quartal 2025 meldete ZenaTech ein Umsatzwachstum von 1.225% gegenüber dem Vorjahr auf 4,35 Mio. USD - das stärkste Wachstum in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Für Investoren könnte diese Zahl ein Hinweis auf eine beschleunigte Wachstumsphase in einem Markt sein, der weltweit an Dynamik gewinnt.

Der Markt wächst explosiv - und Drohnen werden zur Infrastruktur

Der globale Drohnenmarkt zählt zu den wachstumsstärksten Technologiefeldern der kommenden Dekade.

Der Markt für Drone-as-a-Service könnte bis 2032 auf rund 355 Mrd. USD wachsen und jährlich mit über 36% expandieren.

Der weltweite Drohnenmarkt insgesamt könnte laut Branchenprognosen bis 2030 über 160 Mrd. USD erreichen.

Zunehmende Verteidigungsbudgets und geopolitische Spannungen treiben zusätzlich Nachfrage nach autonomen Systemen.

Die strategische Bedeutung von Drohnen wächst - in militärischen Konflikten ebenso wie in Infrastruktur, Landwirtschaft und Industrie.

10 Gründe, warum Investoren ZenaTech genau beobachten

1. 1.225% Umsatzwachstum - ein seltenes Signal

ZenaTech meldete +1.225% Umsatzwachstum im Q3 2025 - eine außergewöhnliche Wachstumsrate selbst im Technologiesektor.

2. 6-faches Umsatzwachstum in nur neun Monaten

Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 7,73 Mio. USD - fast sechsmal höher als im Vorjahr.

3. Ein boomender Markt mit enormem Potenzial

Die Drone-as-a-Service-Industrie wächst mit über 36% jährlich - ein Tempo, das neue Marktführer entstehen lassen kann.

4. Wiederkehrende Umsätze durch Service-Modelle

Bereits 82% der Umsätze im Q3 2025 stammen aus dem Drone-as-a-Service-Geschäft - ein Zeichen für skalierbare Einnahmestrukturen.

5. Aggressive Expansion durch gezielte Übernahmen

Das Unternehmen baut aktiv ein Netzwerk aus Dienstleistungsstandorten und strebt bis 2026 bis zu 25 Akquisitionen an.

6. Globale Präsenz und Infrastruktur

Neue Standorte - etwa eine zusätzliche Drone-as-a-Service-Einheit in Florida - stärken die Nähe zu Regierungs- und Industriekunden.

7. Fokus auf Verteidigung und staatliche Anwendungen

Drohnen werden zunehmend als kritische Infrastruktur in Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen eingesetzt - ein Markt mit langfristigen Budgets.

8. Kombination aus Hardware, Software und Daten

ZenaTech entwickelt nicht nur Drohnen, sondern integriert KI-Software, Datenanalyse und Automatisierung zu einer Plattformstrategie.

9. Skalierung durch ein Roll-up-Modell

Durch Übernahmen traditioneller Serviceunternehmen können bestehende Kunden direkt mit neuer Drohnentechnologie versorgt werden - ein Hebel für Wachstum.

10. Positionierung in einem geopolitisch relevanten Zukunftsmarkt

Die steigende Nachfrage nach autonomen Systemen in Verteidigung, Infrastruktur und Industrie schafft langfristige Wachstumstreiber.

Die Investment-Story in einem Satz

Unser Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, NASDAQ:ZENA, FSE: 49Q) verbindet außergewöhnliches Wachstum mit einem der schnellst wachsenden Technologiemärkte der Welt - und positioniert sich genau dort, wo Innovation auf strategische Nachfrage trifft.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.004...

Ein Geschäftsmodell auf Wachstum programmiert - und Zahlen, die Aufmerksamkeit erzwingen

Das Umsatzmodell von ZenaTech: Drei Wachstumsmotoren, ein skalierbares System

Während viele Technologieunternehmen auf einzelne Produkte setzen, baut unser Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) ein Geschäftsmodell, das auf mehrere parallel wachsende Einnahmequellen ausgelegt ist. Genau diese Struktur macht das Unternehmen für viele Marktbeobachter besonders interessant.

Das Fundament bildet ein dreigliedriges Umsatzmodell, das Hardware, Software und Dienstleistungen intelligent kombiniert:

1. Enterprise SaaS - Wiederkehrende Einnahmen durch Software

ZenaTech generiert laufende Umsätze über:

Software-Lizenzen

Wartung und Support

Individuelle Softwarelösungen

Schulungs- und Beratungsleistungen

Dieses Modell schafft planbare, wiederkehrende Einnahmen - ein Merkmal, das häufig mit höher bewerteten Technologieunternehmen verbunden ist.

2. Drone-as-a-Service (DaaS) - Der zentrale Wachstumstreiber

Im Zentrum der Wachstumsstrategie steht das Drone-as-a-Service-Modell, bei dem Kunden Drohnendienstleistungen abonnieren, anstatt selbst Infrastruktur aufzubauen. Typische Umsatzquellen:

Jahres-Abonnements

Gebühren pro Einsatz oder Projekt

Daten- und Analyseleistungen

Individuelle Hardware- und Softwareanpassungen

Dieses Modell reduziert Einstiegshürden für Kunden und schafft gleichzeitig skalierbare und wiederkehrende Einnahmenströme.

3. Regierungs- und Verteidigungslösungen - Strategische Zukunftsmärkte

Ein weiterer wichtiger Umsatzbereich liegt in:

Drohnenhardware

Softwarelizenzen

Wartungs- und Ersatzleistungen

KI- und Analyse-Services

Mit wachsender Nachfrage nach autonomen Systemen in sicherheitsrelevanten Anwendungen kann dieser Bereich langfristig zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Diese drei Einnahmesäulen bilden zusammen ein Geschäftsmodell, das nicht nur Umsatz generiert, sondern auf kontinuierliche Skalierung ausgelegt ist.

Drittes Quartal 2025: Wachstumszahlen, die herausstechen

Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 gehören zu den dynamischsten in der bisherigen Unternehmensgeschichte. Zentrale Kennzahlen:

4,35 Mio. USD Umsatz im Q3 2025

+1.225% Umsatzwachstum gegenüber Q3 2024

7,73 Mio. USD Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 Nahezu +286% Wachstum gegenüber dem Vorjahr

19,5 Mio. USD Cash und Wertpapiere

+420% Anstieg der Liquiditätsreserven

20 strategische Akquisitionen im Jahr 2025 zur Erweiterung der Dienstleistungsplattform

Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur Wachstum - sie zeigen eine beschleunigte Expansion über mehrere Dimensionen hinweg: Umsatz, Kapitalbasis und operative Reichweite.

Besonders bemerkenswert ist der Beitrag des Servicegeschäfts:

3,57 Mio. USD Umsatz aus Drone-as-a-Service

776.000 USD Umsatz aus Enterprise-Software

Diese Verteilung unterstreicht die Bedeutung wiederkehrender Einnahmequellen innerhalb der Gesamtstrategie.

Die eigentliche Story: Wachstum mit Struktur

Viele Unternehmen können kurzfristig wachsen. Weniger Unternehmen schaffen es, gleichzeitig eine Infrastruktur aufzubauen, die weiteres Wachstum ermöglicht. ZenaTech kombiniert:

- Mehrere Umsatzquellen

- Wiederkehrende Einnahmen

- Strategische Übernahmen

- Wachsende Liquiditätsbasis

Diese Kombination kann einen klassischen Skalierungseffekt erzeugen: Mehr Kunden - mehr Einsatzgebiete - mehr Daten - höhere Effizienz - steigende Margen

Die Kernaussage für Investoren

Unser Drohnen Aktientip ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) zeigt derzeit eine Kombination aus starkem Umsatzwachstum, wachsender Liquidität und einem skalierbaren Mehrsäulen-Geschäftsmodell - Faktoren, die häufig in frühen Wachstumsphasen technologiegetriebener Unternehmen beobachtet werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.005...

Der globale Drohnenmarkt

Milliardenmärkte im Beschleunigungsmodus

Der globale Drohnenmarkt steht am Beginn einer neuen industriellen Wachstumsphase. Was vor wenigen Jahren noch als Spezialtechnologie galt, entwickelt sich heute zu einem zentralen Baustein moderner Verteidigungs-, Industrie- und Infrastrukturstrategien.

Mehrere Kräfte wirken gleichzeitig als Wachstumstreiber: steigende Verteidigungsbudgets, geopolitische Spannungen, technologische Fortschritte in Künstlicher Intelligenz, Sensorik und autonomen Systemen sowie regulatorische Initiativen, die Drohnen stärker in wirtschaftliche und militärische Anwendungen integrieren.

Das Ergebnis: Mehrere milliardenschwere Teilmärkte wachsen parallel - teilweise mit außergewöhnlich hohen Wachstumsraten. Genau diese gleichzeitige Expansion mehrerer Segmente macht den Drohnensektor zu einem der dynamischsten Zukunftsmärkte weltweit.

Die wichtigsten Drohnenmärkte auf einen Blick

Drone-as-a-Service (DaaS):

16,5 Mrd. USD (2025) 355 Mrd. USD (2032+) | Mehr als 20-faches Marktpotenzial

Globaler Militärdrohnenmarkt:

40,5 Mrd. USD (2024) 87,6 Mrd. USD (2030) | +116% Wachstum

ISR-Drohnen (Überwachung & Aufklärung):

6,5 Mrd. USD 15,2 Mrd. USD | +8,8% CAGR

Counter-Drone-Systeme (Abwehrsysteme):

6,6 Mrd. USD 20,3 Mrd. USD | +25,1% CAGR

Autonome Cargo-Drohnen:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.006...

Die Drohnenplattform von ZenaTech - Technologie für Industrie, Sicherheit und Verteidigung

Ein Portfolio für reale Einsatzfelder - von Industrie bis Verteidigung

Die Drohnenplattform unseres Drohnen Aktientips ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) ist strategisch breit aufgestellt und umfasst mehrere spezialisierte Systeme für industrielle, infrastrukturelle und sicherheitsrelevante Anwendungen. Statt auf ein einzelnes Produkt zu setzen, entwickelt das Unternehmen ein mehrstufiges Drohnenportfolio, das unterschiedliche Marktsegmente adressiert - von Vermessung und Inspektion bis hin zu sicherheitskritischen Einsätzen. Diese Vielfalt ermöglicht es, mehrere Wachstumsfelder gleichzeitig zu bedienen und technologische Lösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche bereitzustellen.

ZenaDrone 1000 - Das Schwerlastsystem für anspruchsvolle Missionen

Die ZenaDrone 1000 (ZD1000) bildet das Herzstück des Portfolios und ist für anspruchsvolle industrielle und sicherheitsrelevante Anwendungen ausgelegt.

Kernmerkmale:

- Größe: ca. 7 x 12 Fuß

- Preis: ca. 100.000-250.000 USD zzgl. Software

Typische Anwendungen:

- Infrastruktur- und Sicherheitsinspektionen

- Überwachung und Aufklärung

- Grenz- und Logistikoperationen

- Präzisionslandwirtschaft

Ein wichtiger Meilenstein: Die Plattform hat bereits bezahlte Testprogramme mit US-Air-Force und Navy absolviert. Zudem befindet sich eine gasbetriebene Version mit längerer Flugzeit in Entwicklung.

IQ-Serie - Industrielle Drohnen für den Alltagseinsatz

Mit der IQ-Serie adressiert ZenaTech den wachsenden Markt für automatisierte Inspektions- und Infrastrukturaufgaben.

IQ Square & IQ Quad - Für Bau und Infrastruktur

Diese Modelle werden für wiederkehrende industrielle Aufgaben eingesetzt:

- Vermessung und Bauüberwachung

- Stadtplanung und Infrastruktur

- Wartungs- und Sicherheitsinspektionen

- Öffentliche Bauprojekte

Solche Anwendungen gehören zu den Bereichen mit zunehmender Nachfrage nach automatisierter Datenerfassung.

IQ Nano - Kompakt für Innenräume

Die IQ Nano ist für kleinere Einsatzbereiche ausgelegt.

Typische Anwendungen:

- Lager- und Bestandsmanagement

- Sicherheitsüberwachung

- Wartungs- und Facility-Inspektionen

Durch ihre kompakte Bauweise eignet sie sich besonders für Indoor-Anwendungen.

IQ Aqua - Spezialisiert auf Unterwasser-Einsätze

Mit der IQ Aqua erweitert ZenaTech sein Portfolio auf maritime Anwendungen.

Typische Einsatzfelder:

- Unterwasserinspektionen

- Hafen- und Küstensicherheit

- Infrastrukturüberwachung unter Wasser

Dieser Bereich gilt als technologisch anspruchsvoll und strategisch relevant für maritime Infrastruktur.

Counter-UAS-Systeme - Schutz vor neuen Bedrohungen

Ein weiteres Entwicklungsfeld sind Systeme zur Abwehr unbemannter Bedrohungen. Zu den geplanten Lösungen gehören:

- ZenaDrone 2000 - für Luftraumüberwachung und Bedrohungserkennung

- IQ Glider - maritime Sicherheitsplattform

- Interceptor P-1 - für das Abfangen feindlicher Drohnen

Solche Systeme spiegeln einen globalen Trend wider: Mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen wächst auch der Bedarf an effektiven Abwehrtechnologien.

Strategische Bedeutung des Drohnenportfolios

Die Stärke der ZenaTech-Plattform liegt in ihrer Breite und Vielseitigkeit. Das Portfolio deckt mehrere Anwendungsfelder ab:

- Industrie und Infrastruktur

- Landwirtschaft

- Logistik

- Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen

Diese Kombination ermöglicht es, verschiedene Märkte gleichzeitig zu adressieren und technologische Lösungen flexibel weiterzuentwickeln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.007...

Drone-as-a-Service - Das skalierbare Herzstück der ZenaTech-Wachstumsstrategie

Vom Drohnenhersteller zum Dienstleistungsanbieter mit wiederkehrenden Einnahmen

Während viele Drohnenunternehmen Hardware verkaufen, verfolgt unser Drohnen Aktientip ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) einen strategisch weitergehenden Ansatz: Drone-as-a-Service (DaaS). Statt dass Kunden selbst Drohnen kaufen, warten und betreiben müssen, erhalten sie komplette Drohnendienstleistungen auf Abonnement- oder Pay-per-Use-Basis. Dieses Modell adressiert einen entscheidenden Engpass vieler Unternehmen und Behörden: den hohen Aufwand für Personal, Wartung, Genehmigungen und Infrastruktur. Mit DaaS übernimmt ZenaTech diese Aufgaben vollständig - und ermöglicht Kunden den Zugang zu moderner Drohnentechnologie ohne hohe Anfangsinvestitionen. Die Plattform richtet sich an Unternehmen, Industrie und staatliche Einrichtungen und ist darauf ausgelegt, Drohnenleistungen als skalierbaren Service anzubieten.

Konkrete Anwendungen - reale Probleme, messbare Effizienzgewinne

Die Einsatzfelder des DaaS-Modells sind breit und praxisnah - und genau dort angesiedelt, wo regelmäßige Inspektionen und Datenerfassung erforderlich sind.

Typische Einsatzbereiche:

Powerline-Inspektionen - Überwachung von Stromleitungen und Energieinfrastruktur

Maintenance-Inspektionen - Prüfung von Gebäuden und Anlagen

Landvermessung - Präzise Datenerfassung für Bau und Infrastruktur

Inventar-Management - Automatisierte Lager- und Bestandskontrolle

Power-Washing-Services - Reinigung schwer zugänglicher Gebäude

Precision Agriculture - Optimierung landwirtschaftlicher Prozesse

Solar-Inspektionen - Überwachung von Photovoltaikanlagen

Diese Anwendungen sind nicht theoretisch - sie spiegeln reale Branchenanforderungen wider, bei denen Effizienzsteigerung und Automatisierung zunehmend entscheidend werden.

Die Roll-Up-Strategie - Wachstum durch Integration bestehender Unternehmen

Ein zentraler Bestandteil des DaaS-Modells ist die sogenannte Roll-Up-Strategie. Dabei verfolgt ZenaTech einen zweistufigen Ansatz:

Phase 1 - Übernahme bestehender Dienstleister

ZenaTech akquiriert etablierte Unternehmen aus Bereichen wie:

- Vermessung

- Inspektionsdienstleistungen

- Gebäudereinigung

- Infrastrukturservices

Diese Unternehmen verfügen häufig über langjährige Kundenbeziehungen, stabile Umsätze und operative Erfahrung.

Phase 2 - Integration moderner Drohnentechnologie

Nach der Übernahme werden Drohnenlösungen integriert, wodurch:

- Arbeitsabläufe effizienter werden

- Kosten pro Auftrag sinken

- neue Dienstleistungen entstehen

- Umsatzpotenziale erweitert werden

Dieser Ansatz verbindet bestehende Kundenbeziehungen mit moderner Technologie - ein Modell, das auf Skalierung ausgelegt ist.

Warum das DaaS-Modell strategisch besonders relevant ist

Das Drone-as-a-Service-Modell unterscheidet sich grundlegend vom klassischen Verkauf von Hardware. Statt einmaliger Umsätze entsteht ein System wiederkehrender Einnahmen. Typische Einnahmequellen umfassen:

- Jahresabonnements

- Nutzungsbasierte Gebühren

- Daten- und Analyseleistungen

- Wartungs- und Serviceverträge

Solche wiederkehrenden Einnahmestrukturen gelten in vielen Technologiemärkten als wichtiger Faktor für langfristige Skalierbarkeit.

Die strategische Bedeutung für das Gesamtunternehmen

Das DaaS-Segment ist mehr als ein zusätzlicher Geschäftsbereich - es bildet eine operative Plattform, auf der neue Dienstleistungen, Anwendungen und Märkte aufgebaut werden können. Mit jeder neuen Integration entstehen:

- zusätzliche Servicekapazitäten

- neue regionale Märkte

- erweiterte Einsatzmöglichkeiten

- steigende Effizienz durch Automatisierung

Dieser Ansatz kann dazu beitragen, ein Netzwerk aufzubauen, das langfristig sowohl geografisch als auch technologisch wächst.

Die Kernaussage für Investoren

Das Drone-as-a-Service-Modell verbindet Technologie, Dienstleistungen und wiederkehrende Einnahmen zu einem skalierbaren Geschäftsansatz, der auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist.

Die Kombination aus

- bestehenden Kundenbeziehungen,

- technologischer Integration,

- wiederkehrenden Umsätzen,

- skalierbarer Infrastruktur

macht diesen Geschäftsbereich zu einem zentralen Bestandteil der Gesamtstrategie.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.008...

Drohnen-Produktion bei ZenaTech - Die industrielle Basis für skalierbares Wachstum

Von Prototypen zur Serienfertigung - Infrastruktur für die nächste Wachstumsphase

Hinter jeder erfolgreichen Drohnenplattform steht eine entscheidende Fähigkeit: skalierbare Produktion. Genau hier setzt der Geschäftsbereich Drohnenfertigung unseres Drohnen Aktientips ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) an. Während viele junge Technologieunternehmen auf externe Zulieferer angewiesen sind, baut ZenaTech schrittweise eine eigene internationale Produktionsinfrastruktur auf - ein strategischer Schritt, der langfristig Flexibilität, Qualitätskontrolle und Skalierbarkeit ermöglichen soll. Das Produktionsnetzwerk des Unternehmens umfasst heute mehrere Standorte in strategisch wichtigen Regionen, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, die USA und Taiwan. Diese geografische Diversifikation ermöglicht es, verschiedene Märkte zu bedienen und gleichzeitig regulatorische Anforderungen - insbesondere im Verteidigungsbereich - zu berücksichtigen.

Internationale Produktionsstandorte - Wachstum über Kontinente hinweg

UAE - Das industrielle Herzstück

Eine zentrale Rolle spielt die Produktionsanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wichtige Meilensteine:

- Produktionsstart: 2022

- Erweiterung auf 10.000 Quadratfuß (2023)

- Ausbau auf 22.000 Quadratfuß (2025)

Diese Anlage dient als Hauptstandort für die Fertigung der ZenaDrone 1000, einem der Kernprodukte des Unternehmens. Zusätzlich wurde eine Reihe von 14 Prototypen erfolgreich entwickelt und getestet - wobei das 15. Modell als Produktionsversion definiert wurde.

Aktuelle Produktionskapazitäten:

- 10-15 ZenaDrone 1000 pro Monat

- 25+ IQ-Serie-Drohnen pro Monat

Diese Kapazitäten bilden die Grundlage für eine potenzielle Skalierung zukünftiger Lieferungen.

Arizona - Forschung, Tests und militärische Integration

Der Standort in Arizona erfüllt eine strategisch besonders wichtige Funktion. Neben Forschung und Entwicklung dient er auch als Test- und Produktionsvorbereitungszentrum für US-basierte Drohnenprogramme. Zu den Aufgaben des Standorts gehören:

- Forschung und Entwicklung

- Flugtests und Systemvalidierung

- Vorbereitung auf US-basierte Produktionsanforderungen

- Unterstützung militärischer Anwendungen

Dieser Standort kann insbesondere im Kontext steigender Anforderungen an US-basierte Lieferketten eine wichtige Rolle spielen.

Taiwan - Schlüsselkomponenten für moderne Drohnensysteme

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Produktionsnetzwerks ist Spider Vision Sensors in Taiwan.

Wichtige Entwicklungen:

- Gründung: November 2024

- Erweiterung: Dezember 2025

Der Standort ist auf die Herstellung kritischer Komponenten spezialisiert, darunter:

- Kamerasysteme

- Sensoren

- Motoren

- Leiterplatten (PCBs)

Diese Komponenten sind wesentliche Bausteine moderner Drohnensysteme und unterstützen eine militärkonforme Lieferkette für bestimmte Anwendungen.

Der Produktions-Flywheel-Effekt - Skalierung durch Integration

Ein besonderes Merkmal der Produktionsstrategie ist die Integration in das sogenannte DaaS-Value-Creation-Flywheel. Dieses Modell beschreibt einen wiederkehrenden Wachstumsprozess:

1. Übernahme bestehender Serviceunternehmen

2. Einführung von Drohnen und Automatisierung

3. Effizienzsteigerung pro Auftrag

4. Erweiterung von Daten- und Analyseangeboten

5. Steigende wiederkehrende Umsätze

6. Ausbau zusätzlicher Dienstleistungen

7. Optimierung von KI-gestützten Prozessen

Die Produktionskapazität bildet dabei das Fundament für diesen Kreislauf - ohne ausreichend Hardware wäre die Skalierung des Dienstleistungsmodells nicht möglich.

Strategische Bedeutung der Produktion für das Gesamtunternehmen

Die interne Fertigungsstruktur erfüllt mehrere strategische Funktionen gleichzeitig:

- Unterstützung wachsender Nachfrage

- Verbesserung der Qualitätskontrolle

- Reduzierung potenzieller Lieferkettenrisiken

- Anpassung an regulatorische Anforderungen

- Vorbereitung auf mögliche Großaufträge

Gerade in einem Markt, der zunehmend durch geopolitische Faktoren geprägt ist, gewinnt eine kontrollierte und skalierbare Produktionsbasis an Bedeutung.

Die Kernaussage für Investoren

Die Drohnenproduktion bildet das industrielle Fundament der ZenaTech-Strategie. Mit einem Netzwerk aus internationalen Produktionsstandorten und wachsender Kapazität schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, um steigende Nachfrage zu bedienen und neue Märkte zu erschließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.009...

Technologischer Schutz und regulatorische Zulassungen - Zwei strategische Schlüsselbereiche von ZenaTech

Patente und Zulassungen als Fundament für Marktzugang und Wettbewerbsvorteile

In technologiegetriebenen Industrien wie dem Drohnenmarkt entscheiden nicht nur Innovationen über den Erfolg - sondern vor allem die Fähigkeit, diese Innovationen zu schützen und regulatorisch zu genehmigen. Genau an dieser Schnittstelle positioniert sich unser Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) mit einem wachsenden Patentportfolio und mehreren bereits erteilten sowie laufenden regulatorischen Zulassungsverfahren. Diese beiden Bereiche - geistiges Eigentum (IP) und behördliche Genehmigungen - gelten als zentrale Faktoren für langfristige Markteintrittsbarrieren und operative Skalierungsmöglichkeiten.

IP-Portfolio - Schutz für Schlüsseltechnologien

Ein zentraler Bestandteil der technologischen Strategie von ZenaTech ist der Aufbau eines eigenen Patentportfolios für Drohnendesign und Zubehörsysteme. Aktuell umfasst das Portfolio mehrere Patente, darunter:

Patente für Drohnendesign

Zu den geschützten Entwicklungen gehört unter anderem das Design der ZenaDrone 1000, einschließlich eines modularen Systems mit austauschbarer Sensor-Naseneinheit. Diese Konstruktion ermöglicht:

- flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche

- Integration verschiedener Sensortypen

- schnelle Umrüstung für wechselnde Missionsanforderungen

Solche modularen Systeme gelten als wichtige Grundlage für vielseitige industrielle und sicherheitsrelevante Anwendungen.

Patente für Drohnen-Zubehör und Infrastruktur

Zusätzlich verfügt das Unternehmen über Patente im Bereich ergänzender Drohnentechnologien, darunter:

- Drohnen mit ausfahrbaren und rotierbaren Flügeln

- Systeme zur Befestigung mehrerer Zubehörmodule

- Lade- und Wiederaufladesysteme für Drohnenplattformen

Diese Technologien betreffen nicht nur die Drohne selbst, sondern auch deren Betriebs- und Wartungsinfrastruktur - ein Bereich, der für skalierbare Drohnenflotten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Regulatorischer Genehmigungsstatus - Der Schlüssel zum Marktzugang

Neben technologischem Schutz spielt die regulatorische Zulassung eine zentrale Rolle in der Drohnenindustrie. Ohne entsprechende Genehmigungen können selbst leistungsfähige Systeme nicht eingesetzt werden. ZenaTech hat in mehreren Ländern regulatorische Fortschritte erzielt und weitere Verfahren angestoßen.

USA - Wichtige Genehmigungen bereits erteilt

In den Vereinigten Staaten wurden bereits mehrere relevante Genehmigungen erteilt:

- FAA-Zulassung - Medium Large Category: erteilt

- FAA Part 137 Spraying License: erteilt

Diese Genehmigungen ermöglichen bestimmte Drohnenoperationen, insbesondere in Bereichen wie Inspektion und landwirtschaftlichen Anwendungen. Darüber hinaus befindet sich das Unternehmen im Verfahren für:

- Green UAS-Zertifizierung: in Bearbeitung

- Blue UAS-Zertifizierung: möglicher Folgeprozess

Diese Programme gelten als bedeutend für potenzielle Anwendungen im sicherheits- und verteidigungsnahen Umfeld.

Internationale Genehmigungen und laufende Verfahren

Auch außerhalb der USA arbeitet das Unternehmen an regulatorischen Zulassungen. Bereits genehmigt:

Vereinigte Arabische Emirate - Genehmigungen durch die Dubai Civil Aviation Authority und das Verteidigungsministerium wurden erteilt.

Laufende Verfahren:

Türkei - BVLOS-Testzulassung (in Bearbeitung)

Irland - Luftfahrtgenehmigung (in Bearbeitung)

Kanada - Transport Canada Genehmigung (in Bearbeitung)

Diese laufenden Verfahren zeigen die geografische Ausweitung regulatorischer Aktivitäten und könnten zukünftig zusätzliche Einsatzregionen ermöglichen.

Warum Patente und Zulassungen strategisch entscheidend sind

In einem regulierten Technologiemarkt wie der Drohnenindustrie entstehen Wettbewerbsvorteile nicht allein durch Produkte, sondern durch:

- geschützte Technologien

- genehmigte Einsatzmöglichkeiten

- regulatorische Marktfreigaben

- standardisierte Produktions- und Betriebsprozesse

Diese Faktoren bestimmen häufig, welche Unternehmen Zugang zu bestimmten Märkten erhalten - insbesondere in sicherheitsrelevanten Anwendungen.

Die strategische Kernaussage

Das Zusammenspiel aus technologischem Schutz durch Patente und fortschreitenden regulatorischen Zulassungen bildet eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung und mögliche Skalierung der Drohnenplattform. In Märkten mit hohen regulatorischen Anforderungen können solche Faktoren entscheidend dafür sein, ob neue Technologien tatsächlich kommerziell eingesetzt werden können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.010...

Management und Ausblick - Die Menschen hinter der Strategie und der Weg nach vorn

Erfahrene Führung mit Technologie- und Finanzkompetenz

Hinter technologiegetriebenen Wachstumsunternehmen stehen häufig Führungsteams mit Erfahrung in Skalierung, Finanzierung und Innovation. Bei Drohnen Aktientip ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) vereint das Management langjährige Erfahrung aus Softwareentwicklung, Unternehmensführung und Finanzmanagement.

Shaun Passley, PhD - Chairman & Chief Executive Officer

Dr. Shaun Passley verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Softwareindustrie und über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Führung börsennotierter Unternehmen. Er ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung und die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Ausbildung und Qualifikationen:

- Promotion (PhD) in Business Management

- Master of Business Administration (MBA), Benedictine University

- Master of Law, Northwestern University

- Master of Science in Information Technology, DePaul University

- Master of Science in Product Design, Northwestern University

Seine breite akademische und unternehmerische Ausbildung verbindet technologische Kompetenz mit strategischer Unternehmensführung.

James Sherman, CPA - Chief Financial Officer

James Sherman verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Certified Public Accountant (CPA) und umfangreiche Erfahrung im Finanzmanagement großer Unternehmen.

Karriere-Highlights:

- Tätigkeit bei einem Fortune-500-Telekommunikationsunternehmen

- Treasurer einer 3,5-Mrd.-USD-Division von Sprint Corporation

- Leitung einer 50-Mio.-USD-Kostensenkungsinitiative

- CFO eines 90-Mio.-USD-Transportunternehmens

- CFO einer 250-Mio.-USD-Division von Mitsubishi Corporation

Diese Erfahrung umfasst Restrukturierungen, Kostenoptimierungen und strategische Finanzsteuerung.

Sajjad Asif - Chief Technology Officer

Der CTO verfügt über 18 Jahre Erfahrung in Software- und Drohnentechnologien und verantwortet die technische Entwicklung und Integration der Drohnensysteme.

Qualifikationen:

- Master of Science in Software Engineering (Blekinge Tekniska Högskola, Schweden)

- Master of Business Administration

- Bachelor in Computer Science

Vor seiner Tätigkeit bei ZenaTech war er in leitenden technischen Positionen bei mehreren europäischen Technologieunternehmen tätig und verantwortete Software- und Systementwicklungen.

Der Ausblick ("Path Forward") - Strategische Ziele für die kommenden Jahre

Neben der aktuellen operativen Entwicklung definiert ZenaTech mehrere strategische Initiativen, die die zukünftige Unternehmensentwicklung prägen sollen.

Regulatorische Zertifizierungen im Fokus

Ein zentraler Bestandteil des Ausblicks ist die weitere Arbeit an:

- Green-UAS-Zertifizierung

- möglicher Übergang zur Blue-UAS-Zulassung

Diese Programme sind relevant für potenzielle Anwendungen im staatlichen und verteidigungsnahen Umfeld und gelten als wichtige Voraussetzung für bestimmte Beschaffungsprogramme.

Ausbau der Produktionskapazitäten

ZenaTech plant:

- Erweiterung bestehender Produktionsanlagen

- Ausbau von Fertigungskapazitäten

- Aufbau zusätzlicher KI-basierter Verteidigungstechnologien

Ziel dieser Maßnahmen ist die Vorbereitung auf eine mögliche steigende Nachfrage.

Fortsetzung der Akquisitionsstrategie

Ein weiteres Ziel besteht darin:

- bis Juni 2026 bis zu 25 Akquisitionen abzuschließen

- bestehende Dienstleistungsunternehmen zu integrieren

- zusätzliche Standorte aufzubauen

Diese Strategie soll das Netzwerk für Drone-as-a-Service-Dienstleistungen erweitern.

Technologische Weiterentwicklung

Die Entwicklungsroadmap umfasst mehrere zukünftige Anwendungen:

- Indoor-Inventardrohnen

- Landwirtschaftsdrohnen

- Verteidigungs- und Sicherheitslösungen

- KI-basierte Drohnenflotten

- Forschung im Bereich Quantum Computing

Diese Projekte zielen darauf ab, neue Anwendungsmöglichkeiten für autonome Systeme zu erschließen.

Strategische Gesamtausrichtung

Zusammengefasst konzentriert sich die zukünftige Strategie auf drei zentrale Entwicklungsachsen:

Ausbau regulatorischer Zulassungen

Erweiterung operativer Kapazitäten

Weiterentwicklung technologischer Plattformen

Diese Kombination kann dazu beitragen, neue Märkte zu erschließen und bestehende Geschäftsfelder auszubauen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.011...

Die 10 wichtigsten Investment-Argumente im Überblick

1. Außergewöhnliches Umsatzwachstum

Unser Drohnen Aktientip ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) meldete im dritten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von +1.225% gegenüber dem Vorjahr auf 4,35 Mio. USD. Auch der Umsatz der ersten neun Monate stieg auf 7,73 Mio. USD, verglichen mit etwa 2 Mio. USD im Vorjahr - ein deutlicher Wachstumsschub in kurzer Zeit. Solche Wachstumsraten gehören zu den auffälligsten Kennzahlen junger Technologieunternehmen in frühen Skalierungsphasen.

2. Positionierung in einem Milliardenmarkt mit starkem Wachstum

Der globale Militärdrohnenmarkt soll von etwa 40,5 Mrd. USD auf 87,6 Mrd. USD bis 2030 wachsen. Gleichzeitig wird der Drone-as-a-Service-Markt langfristig auf ein Volumen von bis zu 355 Mrd. USD geschätzt. Mehrere Teilmärkte wachsen parallel - ein struktureller Vorteil für Anbieter mit breitem Portfolio.

3. Skalierbares Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen

Mit dem Drone-as-a-Service-Modell (DaaS) generiert das Unternehmen wiederkehrende Einnahmen über Abonnements und Serviceleistungen - ein Ansatz, der langfristig stabile Umsatzstrukturen unterstützen kann.

4. Breites Produktportfolio für mehrere Märkte

Von industriellen Inspektionsdrohnen bis hin zu sicherheitsorientierten Systemen deckt das Portfolio zahlreiche Einsatzfelder ab:

- Infrastruktur

- Industrie

- Landwirtschaft

- Sicherheit

- Verteidigung

Diese Vielfalt reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Anwendungen.

5. Strategische Akquisitionsstrategie

ZenaTech verfolgt eine Roll-Up-Strategie, bei der bestehende Serviceunternehmen übernommen und mit Drohnentechnologie erweitert werden. Das Ziel, bis zu 25 Akquisitionen bis Mitte 2026, zeigt den klaren Fokus auf Skalierung.

6. Wachsende Produktionskapazitäten

Mit Produktions- und Entwicklungsstandorten in den UAE, den USA und Taiwan baut das Unternehmen eine internationale Fertigungsstruktur auf. Aktuelle Kapazitäten umfassen unter anderem:

- Produktion von 10-15 ZenaDrone-1000-Systemen pro Monat

- Produktion von 25+ IQ-Serie-Drohnen pro Monat

Diese Infrastruktur kann zukünftiges Wachstum operativ unterstützen.

7. Fortschritte bei regulatorischen Genehmigungen

ZenaTech hat bereits mehrere regulatorische Genehmigungen erhalten, darunter:

- FAA-Zulassungen in den USA

- Genehmigungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Zusätzlich laufen weitere Zertifizierungsverfahren, darunter Green-UAS-Programme. Regulatorische Freigaben gelten als entscheidender Faktor in stark regulierten Märkten.

8. Eigenes Patentportfolio

Das Unternehmen verfügt über Patente für Drohnendesigns sowie für modulare Zubehör- und Ladesysteme. Technologischer Schutz kann dazu beitragen, Wettbewerbsvorteile langfristig zu sichern.

9. Fokus auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen

Mit zunehmender Bedeutung autonomer Systeme in sicherheitsrelevanten Bereichen wächst weltweit die Nachfrage nach Drohnentechnologie. Bereits absolvierte bezahlte Testprogramme mit US-Air-Force und Navy zeigen erste operative Schritte in diesem Umfeld.

10. Klare technologische und strategische Roadmap

Die Entwicklungsstrategie umfasst:

- Ausbau der Produktionskapazitäten

- Erweiterung der DaaS-Plattform

- Entwicklung neuer Drohnensysteme

- Forschung an KI-basierten Flotten und zukünftigen Anwendungen

Diese Initiativen zeigen eine langfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie.

Die zentrale Investment-These

ZenaTech steht an der Schnittstelle mehrerer globaler Wachstumstrends - autonome Systeme, industrielle Digitalisierung und steigende Sicherheitsanforderungen.

Die Kombination aus

starkem Umsatzwachstum,

wachsendem Marktpotenzial,

wiederkehrenden Einnahmen,

wachsender Infrastruktur,

strategischer Marktpositionierung

macht unseren Drone Hot Stock ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) zu einem interessanten Beobachtungsobjekt im wachstumsorientierten Technologiesektor.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83850/AC-Research_210426.012...

Ausführliche Hintergrund-Infos zur ZenaTech Inc.

Ausführliche Informationen zu den Aktien der ZenaTech Inc. (ISIN: CA98936T2083, WKN: A40HQQ, FSE: 49Q, NASDAQ: ZENA) finden Sie auf der oziellen Unternehmens-Website:

www.zenatech.com

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität, sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in ZenaTech Inc. dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips ZenaTech Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Small-Caps investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

ZenaTech Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der ZenaTech Inc.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der ZenaTech Inc. unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der ZenaTech Inc. wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der ZenaTech Inc. unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten ZenaTech Inc. betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von ZenaTech Inc., die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass ZenaTech Inc. nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass ZenaTech Inc. nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass ZenaTech Inc. Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass ZenaTech Inc. Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die ZenaTech Inc. oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von ZenaTech Inc. darstellen; dass ZenaTech Inc. Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von ZenaTech Inc. geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der ZenaTech Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die ZenaTech Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der ZenaTech Inc. eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der ZenaTech Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie und andere Aktionäre jederzeit Transaktionen in eigenen Aktien vornehmen können.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, jederzeit Aktien der ZenaTech Inc. kaufen oder verkaufen können, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren, wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter - Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umständen erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebene Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

- Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

- Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

- Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffender Bewertung von Informationen oder Daten kommen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Daten und Informationen und unsere Einschätzung und Meinung werden durch uns aber nicht garantiert oder sonst gewährleistet.

Leser sollten daher die gemachten Informationen immer selbst bewerten und eigene Sorgfalt anwenden. Sie sollten auch weitere Quellen und Berater benutzen.

Alle Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind Meinungen und Beurteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können ohne weitere Ankündigung geändert werden und müssen nicht unbedingt in zukünftigen Publikationen oder anderswo nachgedruckt werden.

Verantwortlichkeit nach Tele-Medien-Gesetz (TMG)

Die aktiencheck.de AG ist nach § 7 Abs.1 TMG nur für eigene Inhalte auf unseren Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die aktiencheck.de AG ist nach §§ 8 bis 10 TMG aber nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen wird die aktiencheck.de AG diese Inhalte umgehend entfernen.

Soweit unsere Links zu externen Webseiten Dritter enthalten, weisen wir darauf hin, dass wir auf deren Inhalte keinen Einfluss haben. Wir übernehmen für diese fremden Inhalte daher auch keine Gewähr. Für die Inhalte solcher verlinkten Seiten ist nur der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Vor einer Aufnahme einer Verlinkung werden die verlinkten Seiten im Hinblick auf mögliche Rechtsverletzung durchgesehen. Zu diesem Zeitpunkt waren rechtswidrige Inhalte dort nicht ersichtlich. Wir führen aber ohne konkreten Anhaltspunkt keine fortwährende Kontrolle solcher Seiten durch. Im Falle des Vorliegens und Bekanntwerdens von Rechtsverletzungen werden solche Links entfernt.

Hinweis auf Gebietsausschluss

Die Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG sind nicht an Personen aus oder mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan gerichtet und dürfen auch nicht an diese weitergegeben werden.

Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der ZenaTech Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von ZenaTech Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.

Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch Ihre Bank unumgänglich.

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Der Auftraggeber und deren Mitarbeiter sind Aktionäre der ZenaTech Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der ZenaTech Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.

Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die ZenaTech Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

Deutschland

email : info@aktiencheck.de

Pressekontakt:

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

email : info@aktiencheck.de