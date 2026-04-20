Presseeinladung/-mitteilung: Online-Vortrag am Internat. Tag zur Abschaffung der Tierversuche

Einladung für Bürger und insbesondere Journalisten zum einstündigen Vortragsabend auf Zoom

Internationaler Tag zur Abschaffung der Tierversuche am 24. April

Online-Vortrag zu tierversuchsfreier Forschung

Tierversuche sind ein regelmäßig diskutiertes Thema in den Medien - ebenso wie die Entwicklung moderner, tierversuchsfreier Forschungsmethoden. Für eine fundierte Einordnung dieser komplexen Thematik sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse entscheidend.

Anlässlich des Internationalen Tags zur Abschaffung der Tierversuche am 24. April lädt der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche alle Interessierten zu einem kostenfreien, kompakten Online-Vortrag per Zoom ein. Dieser bietet einen verständlichen Überblick über Tierversuche sowie über innovative, humanbasierte und tierversuchsfreie Forschungsansätze - und unterstützt so freie Meinungsbildung sowie sachliche und differenzierte Berichterstattung. Somit sind insbesondere Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich eingeladen. Im Anschluss an den 45-minütigen Vortrag können Fragen gestellt werden.

Thema:

"Von der Maus zum MOC: Weg vom Tierversuch - hin zu humanrelevanter Forschung"

Termin:

24. April 2026, 18 - 19 Uhr

Inhalt:

Im Online-Vortrag werden zentrale Fakten zur Aussagekraft von Tierversuchen sowie deren Grenzen vorgestellt. Studien zeigen, dass über 90 % der im Tierversuch als sicher und wirksam bewerteten Medikamente in klinischen Studien am Menschen scheitern.

Zugleich werden moderne, tierversuchsfreie Methoden wie Multi-Organ-Chips (MOC), Organoide und computergestützte Verfahren vorgestellt, die direkt auf menschlichen Daten basieren.

Teilnahme:

Online (Zoom), Anmeldung erforderlich (Zoom-Link-Zusendung) unter folgendem Link >>

Kontakt für Presseanfragen:

Ärzte gegen Tierversuche e. V.

Dr. med. vet. Gaby Neumann

Pressesprecherin und wissenschaftliche Referentin

Tel.: 02204 99902-20

E-Mail: presse@aerzte-gegen-tierversuche.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Melanie Seiler

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204-99902-24

web ..: https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de

email : seiler@aerzte-gegen-tierversuche.de

"Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!" - Unter diesem Motto setzt sich Ärzte gegen Tierversuche e. V. seit 1979 für eine tierversuchsfreie Forschung ein, die auf dem Einsatz von modernen Methoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen und Organchips sowie der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten basiert. Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin - eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt.

Pressekontakt:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Gaby Neumann

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

fon ..: 02204-99902-32

email : neumann@aerzte-gegen-tierversuche.de