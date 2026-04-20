Siebte Vergabe des Casa di Goethe-Stipendiums der Karin und Uwe Hollweg Stiftung

Acht Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten das Casa di Goethe-Stipendium. Die Karin und Uwe Hollweg Stiftung ermöglicht ihnen einen Arbeitsaufenthalt in Rom.

Bonn / Rom, 17. April 2026

Zum siebten Mal hat die Jury für die Vergabe des Casa di Goethe-Stipendiums der Karin und Uwe Hollweg Stiftung Stipendiatinnen und Stipendiaten für einen Arbeitsaufenthalt in Rom ausgewählt. Seit 2013 bietet das Stipendium Akteurinnen und Akteuren aus dem Kulturbereich, die sich in ihrer Arbeit dem deutsch-italienischen Kulturaustausch widmen, die Möglichkeit, zwei Monate in den Räumen des Museums Casa di Goethe im Herzen der historischen Altstadt Roms zu leben und zu arbeiten. Träger des Museums ist der Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V. - ASKI.

Aus einer Vielzahl von Bewerbungen wählte die deutsch-italienische Jury (Francesca Melandri, Dr. Holger Pils, Prof. Dr. Dieter Richter) acht Stipendiatinnen und Stipendiaten aus, die ab Herbst dieses Jahres in der Casa di Goethe zu Gast sein werden:

- Karen Buttler, Kunsthistorikerin, untersucht Carl Blechens kleinformatige Skizzenbücher der Italienreise 1828/1829.

- Thomas de Padova, Autor, forscht für ein wissenschaftlich-historisches Buch zu dem Mathematiker Regiomontanus (geb. Johannes Müller von Königsberg).

- Prof. Dr. Nugesha Gagnidze, Sprach- und Literaturwissenschaftlerin, fertigt eine georgische Übersetzung der "Römischen Elegien" an und verfasst ein Buch über Goethes Italienreise in georgischer Sprache.

- Kim Hess, freie Regisseurin, Autorin und Producerin, arbeitet an ihrem dokumentarischen Filmprojekt "Canon 230 §1 - Frauen im Vatikan".

- Demian Lienhard, Autor, recherchiert historische, kunsthistorische sowie urbane Kontexte für seinen Roman "Stratigraphien der Täuschung".

- Ronya Othmann, Autorin und Journalistin, arbeitet an ihrem Langgedicht "Briefe an die Verbannung" und an einem zugehörigen Essay.

- Dr. Kia Vahland, Kunsthistorikerin, Sachbuchautorin und Redakteurin, beschäftigt sich mit der Frage, wie Albrecht Dürer in Italien zum Europäer wurde.

- Olivia Vieweg, Autorin und Graphic-Novel-Künstlerin, recherchiert für ihre Reise-Graphic-Novel "Gottlos Pilgern - Von Weimar in den Vatikan".

Wir danken der Karin und Uwe Hollweg Stiftung für die langjährige Unterstützung des Stipendienprogramms.

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