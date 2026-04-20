Ganzheitliche Heilkonzepte aus Indien: Tourism Unlimited übernimmt PR für CGH Earth Wellness

Mit Prakriti Shakti und SwaSwara erweitert die Münchner Agentur ihr Portfolio um zwei führende Adressen für integrative Heilkunst und ganzheitliche Regeneration in Indien.

Tourism Unlimited, die auf Tourismusprodukte im Premium-Segment und nachhaltige Hotelkonzepte spezialisierte Agentur mit Sitz in München, übernimmt ab sofort die PR-Arbeit für die indische Grupp CGH Earth Wellness im deutschsprachigen Raum. Mit diesem neuen Auftrag baut die Agentur ihr Portfolio im Wachstumsfeld Medizin- und Wellnessreisen weiter aus.

Im Fokus der Zusammenarbeit stehen zunächst zwei herausragende Häuser im Süden Indiens: die Naturheilkunde-Klinik Prakriti Shakti in Kerala sowie das ganzheitliche Wellness-, Yoga- und Naturheilkunde-Retreat SwaSwara an der Küste von Karnataka.

Ganzheitliche Medizin mit wissenschaftlichem Anspruch

Prakriti Shakti in Kerala ist auf evidenzbasierte Naturheilkunde spezialisiert und kombiniert moderne Diagnostik mit traditionellen Heilmethoden wie Naturheilkunde, Hydrotherapie, Yoga, Meditation und individuell abgestimmter Ernährungstherapie. Die Klinik verfolgt einen integrativen Ansatz zur Behandlung chronischer Erkrankungen und lebensstilbedingter Beschwerden – stets mit dem Ziel, nachhaltige gesundheitliche Veränderungen zu ermöglichen.

Ein Ort für Rückzug und Selbstreflexion

SwaSwara, gelegen an einem der ursprünglichsten Küstenabschnitte Südindiens, versteht sich als Rückzugsort für ganzheitliche Regeneration. Naturheilkundliche Behandlungen, von Experten geleitete Yoga-Retreats, Meditation, Kunsttherapie, Ayurveda und eine durchdachte Architektur schaffen eine Umgebung, in der Körper und Geist wieder in Einklang kommen können. Das Resort richtet sich an gesundheitsbewusste Reisende, die präventiv etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten oder neue Impulse für einen nachhaltigeren Lebensstil suchen.

Strategische Positionierung im deutschsprachigen Markt

Tourism Unlimited übernimmt die strategische PR-Arbeit für beide Häuser – von der Medienansprache über Pressereisen bis hin zur Positionierung in Fach- und Publikumsmedien mit Fokus auf Gesundheit, Wellness und bewusste Reiseformen.

„Mit CGH Earth Wellness begrüßen wir eine Marke, die für Integrität, Authentizität und eine tiefe Verwurzelung in den indischen Heiltraditionen steht. Die Kombination aus medizinischer Expertise, architektonischem Feingefühl und einer ausgeprägten Nachhaltigkeitsphilosophie passt perfekt zu unserem Ziel, im deutschsprachigen Raum bedeutungsvolle und außergewöhnliche Reiseerlebnisse im deutschsprachigen Markt zu etablieren“, so Judith Hoppe, Partnerin bei Tourism Unlimited.

Weitere Informationen zu CGH Earth Wellness gibt es unter: https://www.cghearthwellness.com