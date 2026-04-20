MyMicroBalance 6.1.0: Datensouveränität im Haushaltsbuch dank kostenlosem Profi-CSV-Import

Bequemlichkeit oder Datensouveränität? Das digitale Haushaltsbuch MyMicroBalance 6.1.0 vereint beides! Der Smart CSV-Import wertet Bankdaten aus, ohne Zugänge zu fordern. 100% Kontrolle & kostenlos!

Henndorf, Österreich - April 2026 - Wer seine privaten Finanzen digital verwalten möchte, steht oft vor einer Grundsatzfrage: maximale Bequemlichkeit durch automatische Bankanbindung oder maximale Kontrolle über die eigenen Daten? Mit MyMicroBalance 6.1.0 rückt die MEIKE OG genau diese Kontrolle in den Mittelpunkt. Das neue Update des Haushaltsbuchs für Windows macht den CSV-Import zu einer leistungsstarken Alternative für alle, die Bankdaten komfortabel auswerten möchten, ohne sensible Bankzugänge in einer Finanzsoftware zu hinterlegen.

Im Zentrum der neuen Version steht der vollständig neu gedachte Smart CSV-Import-Assistent. Nutzer können Exportdateien ihrer Bank als CSV-, TXT-, TAB- oder ASC-Datei in MyMicroBalance einlesen und ihre Einnahmen und Ausgaben anschließend strukturiert analysieren. Der entscheidende Vorteil: Die Daten bleiben beim Nutzer. Statt einer dauerhaften Verbindung zum Online-Banking entscheidet der Anwender selbst, welche Datei importiert wird, welche Zeilen übernommen werden und welche Informationen tatsächlich im Haushaltsbuch landen.

Damit verbindet MyMicroBalance zwei zentrale Nutzerbedürfnisse: einfache Bedienung und Datensouveränität. Viele Menschen möchten ihre Finanzen digital verstehen, scheuen aber automatisierte Bankzugriffe, externe Schnittstellen oder die Weitergabe sensibler Zugangsdaten. Der CSV-Import schafft hier einen bewussten Mittelweg: Bankumsätze lassen sich effizient übernehmen, ohne die Kontrolle über den Datenfluss aus der Hand zu geben.

CSV-Import ohne Paywall: vollständig nutzbar auch in der kostenlosen Version

Ein besonderer Mehrwert für Anwender: Der neue CSV-Import ist nicht nur ein Komfortfeature für zahlende Nutzer, sondern in der kostenlosen Version von MyMicroBalance vollständig nutzbar. Damit senkt MyMicroBalance die Einstiegshürde für alle, die ihre Haushaltsfinanzen zunächst kostenfrei, aber dennoch professionell organisieren möchten.

Gerade für Einsteiger ist das ein wichtiger Punkt. Wer bisher Kontoauszüge manuell übertragen musste, spart mit dem Import-Assistenten Zeit und reduziert Tippfehler. Gleichzeitig bleibt der Prozess nachvollziehbar: Die Daten werden nicht unbemerkt synchronisiert, sondern bewusst ausgewählt, geprüft und übernommen. So entsteht ein Haushaltsbuch, das nicht nur Zahlen sammelt, sondern finanzielle Klarheit schafft.

Das kostenlose Haushaltsbuch kann hier heruntergeladen werden.

Zweistufige Trennzeichenauswahl für komplexe Bankdateien

Viele CSV-Dateien sind in der Praxis weniger standardisiert, als der Name vermuten lässt. Banken, Zahlungsanbieter oder eigene Tabellenexporte verwenden unterschiedliche Trennzeichen, wechselnde Kopfzeilen, verschiedene Kodierungen oder kombinierte Informationsfelder. Genau hier setzt MyMicroBalance 6.1.0 an.

Der neue Import-Assistent erlaubt eine zweistufige Auswahl von Trennzeichen. Zunächst wird festgelegt, mit welchem Trennzeichen die Datei grundsätzlich in einzelne Felder aufgeteilt wird. Zusätzlich kann optional ein zweites Trennzeichen definiert werden, das nur auf bestimmte Spalten angewendet wird. Dadurch lassen sich auch komplexe Datendateien importieren, bei denen beispielsweise mehrere Informationen innerhalb einer Spalte zusammengefasst sind.

Für den Nutzer bedeutet das: weniger Frust, weniger Nachbearbeitung und deutlich mehr Flexibilität. Statt CSV-Dateien vorab mühsam in Tabellenprogrammen zu bereinigen, können sie direkt in MyMicroBalance vorbereitet, geprüft und strukturiert übernommen werden. Der Import wird damit nicht zur technischen Hürde, sondern zum praktischen Werkzeug für eine bessere Finanzübersicht.

Erst prüfen, dann übernehmen: Kontrolle vor dem Import

MyMicroBalance setzt beim CSV-Import bewusst auf Transparenz. Vor der endgültigen Speicherung werden die importierten Daten in einer Vorschau angezeigt. Beträge können geprüft und bei Bedarf korrigiert werden. Außerdem kann der Nutzer zeilenweise entscheiden, welche Buchungen tatsächlich übernommen werden sollen. Das hilft besonders dann, wenn sich Einträge überschneiden oder wenn Kontoauszüge aus mehreren Quellen zusammengeführt werden.

Zusätzlich unterstützt MyMicroBalance die automatische Kategorisierung. Verwendungszwecke können analysiert und wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben passenden Kategorien wie Miete, Lebensmittel, Tanken oder Abonnements zugeordnet werden. So entsteht aus einer technischen Bankdatei eine verständliche Haushaltsübersicht, die zeigt, wohin das Geld fließt und wo Einsparpotenzial entsteht.

Der PC als Finanzzentrale für Menschen, die ihre Daten selbst steuern möchten

Mit der Windows-Version positioniert sich MyMicroBalance als Finanzzentrale für den Schreibtisch. Der PC eignet sich besonders für den strukturierten Überblick: größere Datenmengen importieren, Kategorien sauber pflegen, Jahresübersichten analysieren und langfristige Budgets planen. Der neue CSV-Import passt genau in dieses Nutzungsszenario, weil er aus Bankexporten verwertbare Finanzdaten macht, ohne den Anwender aus dem Entscheidungsprozess zu drängen.

Datensouveränität bedeutet dabei nicht Verzicht auf Komfort. Im Gegenteil: MyMicroBalance zeigt, dass private Finanzsoftware auch ohne automatische Bankanbindung leistungsfähig sein kann. Wer seine Bankdaten regelmäßig exportiert und per CSV importiert, erhält eine klare Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Salden, behält aber zugleich die Hoheit darüber, wann und wie Daten verarbeitet werden.

App für unterwegs: Die perfekte Ergänzung zum Haushaltsbuch am PC

Abgerundet wird das Haushaltsbuch-Erlebnis durch die MyMicroBalance App für Android und iOS. Während der PC die starke Zentrale für Import, Analyse und langfristige Planung bleibt, ergänzt die App den Alltag unterwegs: Ausgaben können direkt nach dem Einkauf erfasst, Konten und Kategorien mobil gepflegt und gemeinsame Haushaltsbudgets mit Partnern oder Familienmitgliedern synchron gehalten werden. Die App unterstützt beliebig viele Konten, Kategorien und Einträge, bietet KI-gestützte Spracheingabe und setzt ebenfalls auf den Grundsatz, dass kein Bankzugriff notwendig ist. So entsteht ein stimmiges Zusammenspiel aus PC und Smartphone: am Schreibtisch volle Übersicht, unterwegs schnelle Erfassung - und in beiden Fällen das gute Gefühl, die eigenen Finanzdaten selbst zu kontrollieren.

Hier finden Sie alle Details zur Haushaltsbuch App für Android und iOS.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Meike OG

Herr Michael Meike

Lerchenstraße 5

5302 Henndorf

Österreich

fon ..: +4362148379

web ..: https://www.mymicrobalance.com/

email : info@mymicrobalance.com

Meike OG ist ein Familienunternehmen, geführt von den Brüdern Meike, die auf über 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung zurückblicken. Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2006 in Henndorf am Wallersee (Salzburg) hat sich das Haushaltsbuch MyMicroBalance mit über 500.000 Downloads zu einer festen Größe im DACH-Raum entwickelt.

Pressekontakt:

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