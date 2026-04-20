sensified AI startet als Umsetzungspartner für KI im deutschen Mittelstand

Das Stuttgarter KI-Unternehmen mit Automotive- und Industrie-DNA baut und betreibt KI-Systeme für Mittelständler. EU-Hosting, TISAX- und IATF-kompatibel, Code-Eigentum bleibt beim Kunden.

Der deutsche Mittelstand hat kein KI-Ideenproblem. Er hat ein Umsetzungsproblem. Vor diesem Hintergrund startet die sensified AI GmbH als Umsetzungspartner für künstliche Intelligenz im deutschen Mittelstand. Die Entwickler des Stuttgarter Unternehmens kommen aus Automotive, Maschinenbau und Fertigung. Sie bauen und betreiben KI-Systeme, die in Produktion laufen, und übertragen den Code nach Projektabschluss in das Eigentum des Kunden.

Rund um künstliche Intelligenz existiert im deutschen Mittelstand ein wachsender Umsetzungsstau. Beratungshäuser liefern Roadmaps. Cloud-Anbieter liefern Tools. Interne IT-Abteilungen sind überlastet. Gleichzeitig wächst der Druck von mehreren Seiten: Der EU AI Act macht Geschäftsführer ab August 2026 persönlich verantwortlich für den Einsatz von KI im Unternehmen. Shadow AI über die private ChatGPT-Nutzung von Mitarbeitenden entwickelt sich zum Compliance-Risiko. Automotive-Zulieferer stehen zusätzlich unter Produktivitätsdruck ihrer OEMs. sensified adressiert diese Lücke mit einem einfachen Prinzip: bauen und betreiben.

Warum Mittelständler auf sensified AI setzen sollten

Fünf Punkte unterscheiden sensified von klassischen KI-Beratungshäusern und generischen Plattformanbietern.

Industrie- statt Silicon-Valley-DNA. Die Entwickler von sensified kommen aus Automotive-Zulieferern, Maschinenbau und produzierender Industrie. Sie kennen IATF 16949, TISAX, ERP-Strukturen in produzierenden Unternehmen und die Denkweise eines Werksleiters. Projekte entstehen in industrieller Realität.

Bauen und Betreiben. sensified liefert keine PowerPoint-Strategien und keine Langzeit-Roadmaps. Jedes Engagement endet mit einem laufenden System.

Code-Eigentum beim Kunden. Quellcode, Modelle, Dokumentation und Wissen gehen nach Abnahme in das Eigentum des Auftraggebers über. Das Unternehmen schließt Vendor-Lock-in und künstliche Abhängigkeit vom Anbieter strukturell aus.

Transparente Konditionen. Festpreise pro Projektphase. Kein offener Stundensatz, kein verstecktes Upselling, keine Scope-Explosion.

EU-Hosting und Compliance als Architektur. Alle Systeme werden ausschließlich in Deutschland betrieben. EU AI Act, DSGVO, TISAX und IATF-Anforderungen fließen von Tag eins in die Architektur ein, bevor der erste Audit-Termin steht.

_"Wir haben in Automotive-Projekten gelernt, dass ein System in Produktion etwas anderes ist als ein Pilot im Labor. Ein KI-System ist ein Betriebsmittel. Es muss laufen, wartbar sein, auditierbar sein. Deshalb bauen wir mit denselben Disziplinen, die in der Industrie selbstverständlich sind. Definierter Input, dokumentierter Prozess, nachvollziehbarer Output. Alles andere hält keinem OEM-Audit stand."Berthold Kellner, Geschäftsführer Produkt und Technologie, sensified AI GmbH_

Automotive-Herkunft als Fundament

Die Gründer und das Team bringen langjährige Erfahrung aus Automotive-Projekten bei Tier-1- bis Tier-3-Zulieferern in Baden-Württemberg und Bayern mit. Diese Prägung schlägt sich in der Arbeitsweise von sensified nieder. Jede KI-gestützte Entscheidung ist nachvollziehbar. Dokumentation ist lückenlos. Systeme bleiben über Lebenszyklen hinweg wartbar. Die Integration in bestehende Compliance-Landschaften aus IATF 16949, ISO 9001 und TISAX ist Teil der Architektur.

Themen wie Predictive Maintenance, KI-gestützte Angebotskalkulation, Wissensmanagement vor dem Generationenwechsel in der Belegschaft und automatisierte Dokumentenverarbeitung sind für sensified keine Marketingbegriffe. Es sind operative Projektbausteine, die das Team bereits in Umsetzung kennt.

Parallel adressiert sensified mit seiner Plattform die Shadow-AI-Problematik. Mitarbeitende nutzen öffentliche KI-Dienste für berufliche Aufgaben, ohne Freigabe und ohne Protokollierung. Die sensified-Plattform ersetzt dieses Schatten-System durch eine kontrollierte, auditierbare Enterprise-Umgebung mit Retrieval-Augmented-Generation, Guardrails und vollständigem Compliance-Layer. Der Betrieb erfolgt in Deutschland.

Drei Einstiegsmodelle, keine Upgrade-Pflicht

sensified bietet drei gleichberechtigte Modelle. Project liefert maßgeschneiderte Systeme mit Übergabe in Kundeneigentum. Platform stellt eine gemanagte KI-Infrastruktur bereit. Result liefert definierte Ergebnisse ohne eigenes System auf Kundenseite. Kunden können an jedem Punkt einsteigen, zwischen den Modellen wechseln oder sie kombinieren. Einen forcierten Upgrade-Pfad gibt es nicht.

_"Wir haben sensified so aufgestellt, wie wir uns selbst als Kunde einen KI-Partner wünschen würden. Klare Konditionen, klare Übergabe, klare Zuständigkeit. Der Mittelstand hat Berater-Trauma. Viel bezahlt, wenig bekommen. Wir wollen das Gegenteil sein. Der Partner, von dem der Geschäftsführer am Ende sagt, er wusste jederzeit, was passiert."Maxim Lanz, Geschäftsführer Organisation und Finanzen, sensified AI GmbH_

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Interessierte Mittelständler aus Automotive, Maschinenbau, Fertigung und verwandten Branchen können ab sofort ein Erstgespräch über die Website sensified.ai vereinbaren. Zusätzlich stehen kostenfreie Ressourcen zur Verfügung, darunter ein Report zur Geschäftsführerhaftung beim Einsatz von KI, eine Checkliste zur EU-AI-Act-Readiness sowie ein Shadow-AI-Assessment.

Mehr unter www.sensified.ai

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

sensified.ai GmbH

David Rudolph

Hinterer Spielbach 16

72793 Pfullingen

Deutschland

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web ..: https://sensified.ai

email : d.rudolph@sensified.ai

Die sensified AI GmbH mit Sitz in Pfullingen bei Stuttgart ist Umsetzungspartner für künstliche Intelligenz im deutschen Mittelstand. Das Unternehmen baut und betreibt KI-Systeme und KI-Infrastruktur für mittelständische Industrie-, Automotive-, Maschinenbau- und Fertigungsunternehmen. Die Entwickler bringen Erfahrung aus Tier-1- bis Tier-3-Automotive-Projekten sowie aus Maschinenbau und Produktion mit. Alle Systeme werden in Deutschland gehostet und sind IATF-, TISAX-, EU-AI-Act- und DSGVO-kompatibel aufgebaut. Code, Modelle und Dokumentation gehen nach Projektabschluss in das Eigentum des Kunden über. sensified AI GmbH ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 804761 eingetragen. Weitere Informationen unter www.sensified.ai.

Pressekontakt:

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David Rudolph

Hinterer Spielbach 16

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