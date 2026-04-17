the moon 2000 veröffentlichen neue Single „Vienna Calls“

Mit ihrer neuen Single Vienna Calls schlagen the moon 2000 ein funkelndes Kapitel ihres kommenden Albums Digitales Chaos auf. Der Track verbindet modernen Electropop mit nostalgischen Wien-Bildern – dekadent, verspielt und voller Atmosphäre.

„Vienna Calls“ ist eine Liebeserklärung an die österreichische Hauptstadt: Zwischen Donauglanz, Prater-Romantik und barocker Opulenz entfaltet sich ein Klangbild, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen lässt. Inspiriert von der kulturellen Strahlkraft Wiens sowie als charmanter Gruß an den bevorstehenden Eurovision Song Contest in der Stadt, erschaffen the moon 2000 einen Song, der zugleich international klingt und tief verwurzelt ist.

Der Track lebt von pulsierenden Beats, schimmernden Synthflächen und poetischen Bildern. Referenzen an ikonische Wiener Figuren und Stimmungen – von Falcos Geist bis hin zu klassischen Klängen im modernen Gewand – verleihen dem Song eine besondere Tiefe. „Vienna Calls“ ist nicht nur ein Song, sondern eine nächtliche Reise durch eine Stadt zwischen Glanz, Melancholie und Ekstase.

Mit Zeilen wie „Wien, du bist ein Rausch, ein Traum, ein Spiel“ fängt das Duo das Gefühl ein, sich in der Stadt zu verlieren – zwischen goldenen Schatten, flüsternden Palästen und dem stetigen Puls der Gegenwart.

Die Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf das kommende Album Digitales Chaos, das elektronische Sounds mit emotionaler Bildsprache verbindet und die Grenzen zwischen Realität und digitaler Traumwelt auslotet.

Vienna Calls erscheint heute auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

the moon 2000 stehen für atmosphärischen Electropop mit cineastischem Anspruch. Ihre Musik bewegt sich zwischen Retro-Ästhetik und futuristischen Klanglandschaften und erzählt Geschichten von Städten, Gefühlen und digitalen Welten. Das Duo kann für Events und Konzerte bei Smart & Nett gebucht werden.

UPC 3618029699814

Release 17.04.2026

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.