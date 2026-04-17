SNP meldet bestes erstes Quartal der Firmengeschichte nach drei Rekordjahren in Folge

-- Konzernumsatz wuchs um rund 19 % auf rund 79 Mio. EUR (Q1 2025: 66,5 Mio. EUR)

-- EBIT stieg um rund 90 % auf rund 15 Mio. EUR (Q1 2025: 7,9 Mio. EUR)

-- EBIT-Marge verbessert sich auf über 19 % (Q1 2025: 11,9 %)

-- Auftragseingang erhöht sich auf rund 87 Mio. EUR (Q1 2025: 75,4 Mio. EUR)

Heidelberg, 17. April 2026 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, ist mit Rekordergebnissen ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Auf Basis vorläufiger Berechnungen erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von rund 79 Mio. EUR - ein Anstieg von etwa 19 % im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2025: 66,5 Mio. EUR). Infolge dieser positiven Entwicklung stieg das EBIT deutlich auf rund 15 Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert um ca. 90 % (Q1 2025: 7,9 Mio. EUR). Das starke Umsatz- und Ergebniswachstum ist in erster Linie auf einen überdurchschnittlichen Anstieg der Softwareumsätze zurückzuführen. Der Auftragseingang lag im ersten Quartal 2026 bei etwa 87 Mio. EUR (Q1 2025: 75,4 Mio. EUR).

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "In der heutigen KI-Welt sind vertrauenswürdige Daten zum entscheidenden Erfolgsfaktor für unsere Kunden geworden. Sie reagieren auf den aktuellen Paradigmenwechsel und verlangen relevante, selektive und auditierbare Daten, um das Potenzial der KI in ihren Unternehmen voll ausschöpfen zu können. Den sich bietenden Mehrwert wollen sie schnell, effizient und unter vollständiger Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben realisieren - und dabei die Vorteile von KI bereits während ihrer Transformation nutzen. Das ist der Grund, warum immer mehr Kunden ihr Vertrauen in SNP und unsere Agilitätsplattform Kyano setzen, was nach drei aufeinanderfolgenden Rekordjahren zu unserem besten ersten Quartal der Firmengeschichte geführt hat. Ich danke unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen sowie dem weltweiten SNP-Team für die einzigartige Zusammenarbeit und den herausragenden Fokus auf den Erfolg unserer Kunden."

Vor dem Hintergrund anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten bestätigt SNP trotz der starken Ergebnisentwicklung im ersten Quartal den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Demnach erwartet das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung des EBIT im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

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