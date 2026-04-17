Die Wirbelsäulenversteifung ist einer der häufigeren Eingriffe, mit dem Ziel der Schmerzlinderung. Leider hat dieser Eingriff auch erhebliche Nachteile. Doch es gibt hervorragende Alternativen.

München, 17.04.2026 - Warum eine Bandscheibenversteifung oftmals nicht die beste Wahl ist

Bis zu 300.000-mal pro Jahr führen Ärzte in Deutschland eine Wirbelsäulenversteifung durch, um Segmente der Wirbelsäule zu stabilisieren und Rückenleiden zu verringern. Häufig ist die schwerwiegende Operation überflüssig und konservative oder minimalinvasive Maßnahmen stellen sinnvolle Alternativen dar.

Was genau ist eine Wirbelsäulenversteifung?

Eine Wirbelsäulenversteifung, auch als Spondylodese bezeichnet, ist ein operativer Eingriff, bei dem zwei oder mehr Wirbel dauerhaft miteinander verbunden werden. Das Ziel besteht darin, einen instabilen oder schmerzhaften Abschnitt der Wirbelsäule zu stabilisieren und Bewegungen zu reduzieren, die Beschwerden auslösen. Dazu werden häufig Schrauben und Stäbe eingesetzt, teilweise ergänzt durch Knochentransplantate oder Knochenersatzmaterial, damit die Wirbel im Verlauf zusammenwachsen.

Der Eingriff kommt unter anderem bei ausgeprägten Verschleißerscheinungen, Wirbelgleiten, Brüchen, Tumoren oder bestimmten Fehlstellungen zum Einsatz.

Vor- und Nachteile der Wirbelsäulenversteifung

Vorteile: Eine Wirbelsäulenversteifung kann Schmerzen deutlich lindern. Durch die gezielte Stabilisierung des betroffenen Abschnitts wird eine sichere Grundlage geschaffen, die oft mit einer spürbaren Verbesserung der Belastbarkeit einhergeht. Bei bestimmten Diagnosen lassen sich durch die Spondylodese außerdem Nerven entlasten, sodass ausstrahlende Beschwerden in Beine oder Arme abnehmen können.

Nachteile: Die Versteifung der Wirbelsäule reduziert die Beweglichkeit im operierten Segment dauerhaft. Zudem verändert sich die Belastung der benachbarten Wirbelsäulenabschnitte, wodurch dort Verschleiß und Schmerzen im weiteren Verlauf zunehmen können. Auch kann die erwünschte knöcherne Durchbauung ausbleiben, was erneute Eingriffe erforderlich macht.

In einzelnen Fällen bleiben trotz Operation Beschwerden bestehen oder kehren später zurück. Viele Wirbelsäulenspezialisten empfehlen die Spondylodese nur als letzte Behandlungsoption. Einmal durchgeführt, kann die Operation andere, gegebenenfalls schonendere Alternativen einschränken oder erschweren.

Alternativen zur Spondylodese

Jede Operation birgt Risiken. Zur Linderung von Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule lassen sich mit konservativen Behandlungsansätzen häufig gute Erfolge erzielen. Dazu zählt bei Instabilität insbesondere gezielte Physiotherapie mit Fokus auf Rumpfkräftigung und Haltungsschulung. Ergänzend können eine medikamentöse Schmerztherapie, Wärmeanwendungen, manualtherapeutische Maßnahmen sowie Injektionen an die Nervenwurzel zur Entzündungshemmung hilfreich sein.

Sofern eine Operation nötig ist, gibt es je nach Beschwerdebild weniger umfangreiche Eingriffe als eine Wirbelsäulenversteifung. Liegt vor allem eine Nervenkompression vor, kann eine reine Dekompression ausreichen, sofern keine relevante Instabilität besteht. Bei isoliertem Bandscheibenschaden kommt eine Bandscheiben-Prothese infrage. Diese erhält im Unterschied zur Spondylodese die Beweglichkeit des Segments. Eine Bandscheiben-Prothese ist jedoch nur praktikabel und sinnvoll, wenn kein ausgeprägter Verschleiß der Wirbelgelenke vorliegt.

Wirbelsäulenversteifung immer von ausgewiesenen Experten durchführen lassen

Die Wirbelsäulenversteifung als letzter Schritt kann in Erwägung gezogen werden, wenn konservative Maßnahmen und Operationen wie die Implantation einer Bandscheiben-Prothese aufgrund von ausgeprägter Instabilität nicht infrage kommen oder ausreichen. Zu den empfehlenswerten Adressen für eine Spondylodese in Deutschland gehört das Apex-Spine-Wirbelsäulenzentrum. Nehmen Sie für eine fachkundige Einschätzung Ihrer Situation und gegebenenfalls für eine Wirbelsäulenversteifung nach höchstem internationalen Standard jetzt Kontakt auf.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

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email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

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