Arbeitsreiches Frühjahr in Aussicht: Zefiros Tochtergesellschaft bestätigt umfangreiches Projektportfolio für April, Mai und Jun

- In diesem Quartal wird Zefiros Tochtergesellschaft P&G offiziell den ersten Spatenstich vornehmen und mit der Erzielung von Umsätzen aus einem Auftrag im Wert von 19,6 Millionen USD für das Ohio Department of Natural Resources beginnen, zusätzlich zur Fortsetzung einiger bereits begonnener, staatlich finanzierter Sanierungsprojekte.

- P&G weitet im Laufe des Quartals zudem sein Methanüberwachungsgeschäft nach Pennsylvania aus, während gleichzeitig ein groß angelegtes Methanüberwachungsprojekt in West Virginia abgeschlossen wird.

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 16. APRIL 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. (P&G) mit einem soliden Auftragsbestand an Umweltsanierungsarbeiten in Märkten wie Ohio, West Virginia, New York State und Pennsylvania in das Frühjahr startet.

Letzte Woche veröffentlichte Zefiro eine Pressemitteilung mit einem Rückblick auf die starke Geschäftsentwicklung im vergangenen Kalenderquartal (Januar-März 2026), einschließlich eines prognostizierten Umsatzwachstums von über 50 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies wurde durch eine Reihe von Projekten vorangetrieben, die strategisch so zusammengestellt wurden, dass die Auslastung der Mitarbeiter und des Maschinenparks von P&G in einer Saison maximiert wird, die früher üblicherweise von relativ geringer Geschäftstätigkeit geprägt war.

Im laufenden Kalenderquartal (Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2026), das zugleich das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 von Zefiro (FQ4 2026) darstellt, wird P&G voraussichtlich damit beginnen, Umsätze aus mehreren Umweltdienstleistungs- und Sanierungsprojekten zu erzielen, wie im Folgenden dargelegt.

Beginn des ODNR-Vertrags im Wert von 19,6 Millionen USD

Im vergangenen Jahr gab Zefiro bekannt, dass P&G als Hauptauftragnehmer für einen dreijährigen Construction Manager at Risk-(CMAR, Bauleiter mit Eigenrisiko)-Vertrag im Gesamtwert von 19,6 Mio. USD ausgewählt wurde, der vom Ohio Department of Natural Resources (ODNR) verwaltet wird. Der Vertrag wird durch ein Bundesförderprogramm finanziert, das darauf abzielt, Methanemissionen aus marginalen Öl- und Gasbohrlöchern in Ohio zu reduzieren.

Da es sich bei dieser Finanzierung um einen unter dem U.S. Department of Energy verwalteten Zuschuss handelt, der in dieser Form bisher einzigartig ist, musste eine neue Berichtsstruktur geschaffen werden, was zu einer Verzögerung beim Start dieses Projekts führte. Dieser Schritt ist nun abgeschlossen, und P&G geht davon aus, bis Juni 2026 mit den Arbeiten an diesem Projekt zu beginnen.

Im FQ4 2026 erwartet P&G aus diesem Vertrag einen Umsatz von rund 500.000 USD. Infolgedessen wird erwartet, dass zwischen Juli 2026 und dem Vertragsende im Mai 2029 ein Umsatz von rund 19,1 Millionen USD aus diesem Vertrag erzielt wird.

Inbetriebnahme einer zweiten Bohranlage für einen großen Erdgasproduzenten

Einer der größten Kunden von P&G aus dem privaten Sektor (ein großer Erdgasproduzent) setzt seine Verschluss- und Stilllegungsarbeiten im Bundesstaat New York und in Pennsylvania fort, wo eine Bohranlage für einen Auftrag, der sich über die Monate Januar bis Dezember 2026 erstreckt, weiterhin in Betrieb ist. Im FQ4 2026 rechnet P&G damit, dass sieben Bohrlöcher durch diese Bohranlage in diesen beiden Märkten verschlossen werden.

Ab Juni 2026 wird dieser Kunde P&G außerdem beauftragen, eine zweite Bohranlage einzusetzen und mit den Arbeiten an mindestens acht Bohrlöchern in West Virginia und möglicherweise Kentucky zu beginnen. Diese Bohrlöcher sind relativ komplex, und es wird erwartet, dass das Verschließen jedes einzelnen etwa drei Wochen in Anspruch nehmen wird. Dieser Auftrag wird parallel zu dem der ersten Bohranlage für diesen Kunden laufen, wobei der voraussichtliche Fertigstellungszeitraum für die von der zweiten Bohranlage bearbeiteten Bohrlöcher September/Oktober 2026 ist.

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Bowling Green, Ohio: Bohr- und Zementierteams von P&G bereiten die Zementierung des Oberflächenverschlusses eines verwaisten Bohrlochs vor.

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Fortsetzung von Wood 12F (Ohio)

Im letzten Quartal hat Zefiro 13 der 37 Bohrlöcher bei Wood 12F fertiggestellt, einem in Wood County, Ohio, gelegenen Projekt mit verwaisten Bohrlöchern im Wert von ca. 4,5 Mio. USD.

Bislang wurden im FQ4 2026 vier weitere Bohrlöcher von P&G im Rahmen dieses Projekts verschlossen, wobei bis zum Ende des Berichtszeitraums zehn weitere fertiggestellt werden sollen. Damit sollen 27 der 37 Bohrlöcher in Wood 12F bis zum Ende des Geschäftsjahres von Zefiro verschlossen sein.

P&G rechnet damit, im FQ4 2026 einen Umsatz von rund 1,6 Millionen USD aus den Arbeiten auf dem Projekt Wood-12F zu erzielen.

Beginn der Arbeiten an Richland 5 (Ohio)

Richland 5 ist ein Projekt zum Verschluss verwaister Bohrlöcher, das P&G im letzten Quartal vom ODNR zugesprochen wurde; die Arbeiten sollen Ende Mai 2026 beginnen. Der Auftrag für Richland 5 hat einen Wert von 816.332,50 USD, und P&G rechnet damit, den Großteil dieses Betrags im FQ4 2026 als Umsatz zu verbuchen.

Abwasserentsorgungsbrunnen in Ohio und West Virginia

P&G wurde zudem von einem privaten Betreiber mit der Sanierung einer Reihe von Abwasserentsorgungsbrunnen beauftragt. Dieses Projekt wird voraussichtlich im FQ4 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Millionen USD generieren.

Diese Art von Brunnen leitet Abwasser in eine geologische Formation um, die die Flüssigkeit aufnehmen kann. In Fällen, in denen in der Formation ein Überdruck entsteht, kann dies manchmal zu seismischer Aktivität (z. B. Erdbeben) führen. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) hat nur ein Bruchteil dieser Brunnen in den USA Erdbeben ausgelöst, die groß genug waren, um Anlass zur Sorge in der Öffentlichkeit zu geben.

Als proaktive Maßnahme zur Verhinderung potenzieller seismischer Aktivitäten hat der Betreiber P&G beauftragt, ausgewählte Abwasserentsorgungsbrunnen in Ohio und West Virginia umfassend zu sanieren. Zu den von P&G zu erbringenden Leistungen gehören neben der eigentlichen Verschließung/Fertigstellung der Abwasserentsorgungsbrunnen selbst auch die Erstellung erster technischer Pläne, das durchgängige Projektmanagement sowie die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden.

Methanüberwachung: Fortsetzung der Arbeiten in West Virginia und Ausweitung auf Pennsylvania

Im laufenden Quartal erwartet P&G den Abschluss der Vorarbeiten zur Verschließung im Rahmen seines Methanüberwachungsauftrags in West Virginia, der ursprünglich im Juli 2025 angekündigt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts müssen noch etwa 12,5 % der Gesamtzahl der Bohrlöcher im Projekt gemessen werden; dies wird voraussichtlich bis Ende Juni 2026 abgeschlossen sein. Der Umfang dieses Vertrags umfasst auch Messungen nach der Verschließung, die von P&G durchgeführt werden sollen und voraussichtlich im Herbst 2026 beginnen, nachdem ausgewählte Bohrlöcher verschlossen wurden.

Darüber hinaus freut sich P&G bekannt zu geben, dass sein Methanüberwachungsgeschäft auf einen zweiten Bundesstaat ausgeweitet wurde, da das Office of Oil and Gas Management von Pennsylvania seine im Rahmen des Methane Emissions Reduction Program (MERP) finanzierten Methanüberwachungsinitiativen gestartet hat. Eine erste Zuteilung von Messarbeiten wurde von P&G bereits im FQ4 2026 an einer Reihe von Bohrlöchern in Pennsylvania durchgeführt.

Kommentar des Managements von Zefiro

Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro, kommentierte: Wir treten in die beste Zeit für den anhaltenden Erfolg des Geschäfts von Zefiro ein, während wir unser ergebnisorientiertes strategisches Konzept weiter umsetzen. Das aktuelle Quartal wird ereignisreich sein, da die Nachfrage nach Umweltsanierungsarbeiten anhält, und das Managementteam von Zefiro ist voll und ganz darauf ausgerichtet, unseren Ertrag zu maximieren und den allgemeinen Wachstumskurs des Unternehmens weiter zu stärken. Wir sind begeistert, über den Fortschritt dieser Projekte zu berichten, sobald sie Gestalt annehmen, während wir Zefiro weiter als einen der führenden Anbieter von Umweltdienstleistungen in Amerika etablieren.

Die laufenden Sanierungsmaßnahmen für verwaiste, aufgegebene und unrentable Bohrlöcher in den Vereinigten Staaten nehmen weiter zu, und P&G freut sich sehr, in mehreren Schlüsselmärkten bei diesen Bemühungen an vorderster Front zu stehen, sagte Luke Plants, Senior Vice President of Corporate Development bei Zefiro. Seit 1970 hat P&G ein umfangreiches Netzwerk aus Kunden des öffentlichen und privaten Sektors aufgebaut, die wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn es darum geht, Bohrlöcher zu verschließen, Methan zu messen und Aufgaben zu übernehmen, die besonders komplex sind oder Spezialwissen erfordern. Dieses Frühjahr wird für uns sehr arbeitsreich, und wir sind stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, einen bedeutenden Beitrag für unzählige Gemeinden im ganzen Land zu leisten.

Mike Downs, Chief Financial Officer von Zefiro, fügte hinzu: Zefiro verfügt über eine sehr beeindruckende Pipeline an laufenden Projekten für das letzte Quartal des Geschäftsjahres 2026 des Unternehmens, und unser Managementteam verfolgt einen praxisorientierten Ansatz bei der Koordination der vielen beweglichen Komponenten. Da all diese Projekte bereits im Voraus vereinbart sind, profitiert Zefiro von einem stabilen und vorhersehbaren Cashflow, der uns dabei helfen kann, wichtige finanzielle Ziele als Teil unserer umfassenderen Wachstumsstrategie zu erreichen. Wir danken all unseren geschätzten Teammitgliedern für ihr Engagement und ihre harte Arbeit sowie unseren Aktionären für ihre unerschütterliche Unterstützung von Zefiro, während wir ambitioniert danach streben, den Unternehmenswert stetig zu steigern.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

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1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

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