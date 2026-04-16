Neues Kapitel für Kloster Eberbach

Vom Ende der LEGO® Ausstellung zur Vision eines Museums von europäischem Rang

Mit dem erfolgreichen Abschluss der LEGO® Publikumsausstellung "FLASHBACK" mit fast 110.000 Besuchern beginnt in Kloster Eberbach eine neue Ära: Die Stiftung stellt die Weichen für die umfassende Neukonzeption des Museums. Das klare Ziel: Das hessische Denkmal als Kulturschatz von europäischem Rang neu zu positionieren.

Auftakt der Transformation und sichtbares Zeichen dieses Aufbruchs ist die Schließung des West- und Nordflügels mit dem bisherigen Abteimuseum, dem Mönchsrefektorium sowie dem Bibliotheksbau. Auf insgesamt 2500 Quadratmetern beginnen umfangreiche Sanierungs- und Umgestaltungsmaßnahmen.

Zunächst musste dafür der bisherige Museumsbestand vollständig ausgeräumt, bedeutende Exponate - darunter große Lindenholzfiguren - mit höchster Sorgfalt gesichert, aufwendig verpackt und an geschützte Aufbewahrungsorte überführt werden.

Das historisch wertvolle Grisaille-Fenster, das einzig erhaltene Glasfenster der mittelalterlichen Klosterkirche, wird künftig im Landesmuseum Wiesbaden zu sehen sein. Zwei weitere wertvolle Artefakte aus dem Hochmittelalter - ein zeremonielles romanischen Kreuz sowie ein wahrscheinlich aus Byzanz stammendes Kreuz - werden in der Zwischenzeit im Mainzer Dom und im Diözesanmuseum gezeigt.

"Dies ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung für Kloster Eberbach. Das Projekt markiert einen entscheidenden Wendepunkt", erklärt Julius Wagner, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. "Die Umgestaltung und vor allem die anstehende Neukonzeptionierung werden für uns ein Meilenstein. Gemeinsam mit den Hessischen Staatsweingütern planen wir völlig neue Besuchserlebnisse und möchten künftig eine prägende Rolle in der Erzählung der europäischen Wein- und Kulturgeschichte einnehmen."

Bis Ende 2027 werden zentrale Bereiche der Klausur, Fassaden, Dächer, Böden sowie das gesamte Beleuchtungs- und Infrastruktursystem im Nord- und Westflügel der Klausur grundlegend erneuert und umfassend modernisiert. Dazu zählen der Bibliotheksbau (Fachwerksbau aus dem 15 Jahrhundert; 580 Quadratmeter Fläche über alle Geschosse) als Westflügel sowie das Museum (1480 Quadratmeter über alle Geschosse) und das Mönchsrefektorium im Nordflügel (455 Quadratmetern).

Im barocken Mönchsrefektorium aus dem Jahr 1783 werden im Zuge der Arbeiten unter anderem die kunstvolle Stuckdecke und die historische Holztäfelung sorgfältig untersucht, konservatorisch bewertet und überarbeitet.

"Überall wird die modernste Lösung in Sachen Veranstaltungstechnik installiert und die Infrastruktur konsequent auf zukünftige Nutzungen ausgerichtet", betont Sebastian Macho, Mitglied des Vorstands und Leiter Facility Management. "Mit dieser baulichen und inhaltlichen Neuausrichtung öffnet Kloster Eberbach den Raum für innovative Formate, neue Perspektiven und ein intensiveres Besuchserlebnis und verbindet damit den Anspruch, Geschichte, Architektur, Kultur und Weintradition auf neue Weise erlebbar zu machen - und so das Kloster langfristig als herausragenden Ort europäischer Kulturgeschichte zu etablieren."

Während der zweijährigen Umbauphase warten neue Formate sowie die Öffnung bisher nicht zugänglicher Räume auf die Klostergäste.

Wegen der Baumaßnahmen wurde der Klostereintritt angepasst, zum Beispiel das Einzelticket für Erwachsene von 16 auf 13 Euro reduziert.

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Kloster Eberbach, gegründet 1136 von Zisterziensermönchen unter Bernhard von Clairvaux, besteht bis heute als vollständig erhaltenes Gesamtensemble herausragender Bauten aus Romanik, Gotik und Barock und zählt zu den bedeutendsten und vollständig erhaltenen Klosteranlagen Europas. Der Weinbau war von Beginn an wirtschaftliche Grundlage des Klosters und machte seine Entwicklung und Bedeutung über Jahrhunderte hinweg möglich. Aus dieser historischen Verbindung heraus bilden das Kulturdenkmal Kloster Eberbach und die Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach eine untrennbare Einheit.

Seit 1998 befindet sich die Liegenschaft in Trägerschaft der öffentlich-rechtlichen Stiftung Kloster Eberbach, deren Kernaufgaben der Schutz, der Erhalt und die Weiterentwicklung des Kulturdenkmals sind. Die Stiftung finanziert sich eigenständig unter anderem über Eintrittsgelder, Führungen, Veranstaltungen, Spenden sowie Miet- und Pachteinnahmen und fördert darüber hinaus kulturelle Projekte im Sinne ihres Stiftungsauftrags: Werte erhalten, Zukunft gestalten, Dialog fördern.

Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach zählen zu den traditionsreichsten und größten Weingütern Deutschlands. Mit ihren Weinen führen sie das jahrhundertealte Erbe der Zisterzienser fort und verbinden klösterliche Tradition mit zeitgemäßer Weinkultur.

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