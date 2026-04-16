Pflegeberatung nach §37.3 Hessen – Alles, was Sie wissen müssen

Die Pflegeberatung nach §37.3 in Hessen ist ein zentraler Bestandteil der häuslichen Pflege und für viele Pflegebedürftige verpflichtend. Sie dient nicht nur der Qualitätssicherung, sondern unterstützt auch Angehörige dabei, die bestmögliche Versorgung sicherzustellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wer Anspruch hat, wie oft die Beratung stattfinden muss und warum sie so wichtig ist – inklusive moderner digitaler Möglichkeiten.

Was bedeutet Pflegeberatung nach §37.3?

Die Pflegeberatung nach §37.3 SGB XI richtet sich an Pflegebedürftige, die Pflegegeld beziehen und zu Hause gepflegt werden. Ziel ist es, die Qualität der Pflege zu sichern und pflegende Angehörige zu entlasten.

Eine qualifizierte Pflegefachkraft überprüft dabei:

die aktuelle Pflegesituation

den Pflegezustand

mögliche Verbesserungen in der Versorgung

Unterstützungsbedarf der Angehörigen

Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Tipps, um den Pflegealltag zu erleichtern.

Wer muss die Pflegeberatung in Hessen in Anspruch nehmen?

Die Pflegeberatung nach §37.3 in Hessen ist für alle verpflichtend, die:

Pflegegeld erhalten

ausschließlich von Angehörigen oder privaten Pflegepersonen betreut werden

Je nach Pflegegrad gelten unterschiedliche Intervalle.

Wie oft ist die Beratung vorgeschrieben?

Die Häufigkeit der Beratung hängt vom Pflegegrad ab:

Pflegegrad 2 & 3: alle 6 Monate

Pflegegrad 4 & 5: alle 6 Monate, nach Wunsch auch alle 3 Monate möglich

Pflegegrad 1: freiwillig, aber empfohlen

Wer die Beratung nicht wahrnimmt, riskiert eine Kürzung oder sogar Streichung des Pflegegeldes.

Vorteile der Pflegeberatung nach §37.3 Hessen

Die Beratung ist weit mehr als eine Pflicht – sie bringt konkrete Vorteile:

Sicherheit für Pflegebedürftige - Die Versorgung wird regelmäßig überprüft und optimiert. Unterstützung für Angehörige - Pflegende erhalten praktische Tipps und emotionale Entlastung. Individuelle Lösungen - Jede Beratung wird auf die persönliche Situation zugeschnitten. Kostenübernahme

Die Kosten werden vollständig von der Pflegekasse übernommen.

Digitale Pflegeberatung in Hessen – flexibel und bequem

Neben dem klassischen Hausbesuch gewinnt die digitale Pflegeberatung nach §37.3 in Hessen zunehmend an Bedeutung. Diese kann bequem per Videokonferenz, Telefon oder Online-Meeting durchgeführt werden.

Vorteile der digitalen Pflegeberatung:

Zeitersparnis: Kein Vor-Ort-Termin notwendig

Flexibilität: Termine lassen sich einfacher in den Alltag integrieren

Schnelle Hilfe: Kurzfristige Beratung auch bei akuten Fragen

Ortsunabhängig: Ideal für Angehörige, die nicht vor Ort wohnen

Gerade für berufstätige Angehörige oder Familien mit wenig Zeit ist die digitale Variante eine praktische Alternative.

Ist die digitale Beratung anerkannt?

Ja – die digitale Pflegeberatung nach §37.3 Hessen ist in vielen Fällen offiziell anerkannt, sofern sie durch qualifizierte Pflegefachkräfte durchgeführt wird und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Wichtig ist, dass:

eine stabile Verbindung (Video oder Telefon) besteht

die Pflegesituation ausreichend beurteilt werden kann

die Beratung dokumentiert und an die Pflegekasse übermittelt wird

Ablauf einer Pflegeberatung (vor Ort oder digital)

Die Pflegeberatung nach §37.3 in Hessen folgt einem klaren Ablauf – unabhängig davon, ob sie persönlich oder digital stattfindet:

Terminvereinbarung mit einem Pflegedienst Durchführung der Beratung (Hausbesuch oder Video/Telefon) Analyse der Pflegesituation Individuelle Beratung und Empfehlungen Dokumentation für die Pflegekasse

Der Termin dauert in der Regel 60 bis 75 Minuten.

Warum ist die Pflegeberatung so wichtig?

Viele pflegende Angehörige stehen täglich vor großen Herausforderungen. Die Pflegeberatung hilft dabei:

Fehler in der Pflege zu vermeiden

Überlastung frühzeitig zu erkennen

zusätzliche Leistungen zu nutzen

die Lebensqualität zu verbessern

Gerade in Hessen wird großer Wert auf eine qualitativ hochwertige häusliche Pflege gelegt.

Pflegeberatung nach §37.3 Hessen einfach online buchen

Wenn Sie eine zuverlässige und flexible Unterstützung suchen, können Sie Ihre Pflegeberatung nach §37.3 in Hessen bequem online vereinbaren – sowohl vor Ort als auch digital.

Fazit

Die Pflegeberatung nach §37.3 Hessen ist ein unverzichtbarer Bestandteil der häuslichen Pflege. Sie sorgt für Sicherheit, unterstützt Angehörige und stellt sicher, dass Pflegebedürftige optimal versorgt werden.

Dank der digitalen Pflegeberatung haben Sie heute zusätzlich die Möglichkeit, diese Pflicht flexibel und bequem von zu Hause aus zu erfüllen – ohne Qualitätsverlust.

Tipp: Vereinbaren Sie rechtzeitig Ihren nächsten Beratungstermin – ob vor Ort oder digital – um Unterbrechungen beim Pflegegeld zu vermeiden und stets optimal betreut zu