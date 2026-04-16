Nahtlose Integration in der Rohrleitungsplanung: Wer profitiert?

Moers – 16. April 2026: Die Rohrleitungsplanung ist komplex und erfordert stets eine präzise Abstimmung zwischen verschiedenen Abteilungen. Doch es gibt eine Lösung, mit der sich die Komplexität durch Integration und Automatisierung beherrschen lässt.

Herausforderungen in der Rohrleitungsplanung

In vielen Unternehmen werden bei der Rohrleitungsplanung immer noch manuelle Prozesse für die Planung eingesetzt. Das liegt oft an der fehlenden Integration zwischen den Systemen, die keine durchgängige Daten- oder Informationsverarbeitung erlauben. So sind die erzeugten R&I-Diagramme häufig nur reine Grafiken ohne jegliche Information zu einzelnen Komponenten. In der Folge müssen Stücklisten und weitere Dokumente aufwendig manuell erstellt werden. Auch die anschließende 3D-Rohrleitungsplanung erfolgt oft ohne umfassende Kataloge oder Qualitätskontrollen. Hier passieren sehr leicht Fehler, die in späteren Projektschritten zu Problemen und zusätzlichen Kosten führen können.

Medienbrüche und deren Auswirkungen

Ein weiteres Problem stellt der Medienbruch zwischen den verschiedenen Planungsschritten dar. Informationen aus der R&I-Planungsphase fließen häufig nicht direkt in die 3D-Planung ein. Ebenso müssen Rohrleitungsisometrien meist separat erstellt werden, was zusätzliche Ressourcen bindet. Diese nicht integrierten Prozesse führen zu längeren Projektlaufzeiten und erhöhen das Risiko von Fehlern, die teure Nacharbeiten erforderlich machen können. Die Planung von Rohrleitungen in verfahrenstechnischen Anlagen erfordert präzise R&I-Schemata, eine konsistente 3D-Planung und präzise Isometrien. Häufig behindern jedoch Medienbrüche, manuelle Schritte und fehlende Qualitätskontrollen den Prozess.

Effizienz durch integrierte Prozesse

Moderne Softwarelösungen setzen genau hier an. Sie integrieren die verschiedenen Planungsschritte in einer Lösung und ermöglichen eine automatisierte Weiterverarbeitung der Daten. So werden R&I-Schemata direkt mit der 3D-Planung verknüpft, sodass alle Informationen ohne manuelle Zwischenschritte übernommen werden können. Die Generierung von Rohrleitungsisometrien erfolgt sogar komplett automatisiert auf Basis der 3D-Planung. Diese Integration spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit. Die im R&I-Diagramm vorgenommenen Anpassungen fließen direkt in die 3D-Planung und die dazugehörigen Isometrien ein. So bleiben die Daten konsistent und alle Beteiligten arbeiten mit der gleichen Informationsbasis.

Innovative Rohrleitungsplanung

Softwarelösungen wie M4 PLANT zeigen, wie durchgängige und automatisierte Planung funktioniert. Vom ersten Symbol im R&I-Schema bis zur fertigungsgerechten Isometrie sorgen umfangreiche Kataloge und automatische Konsistenzprüfungen für eine fehlerfreie und effiziente Planung. Durch die Integration aller Planungsschritte werden typische Medienbrüche verhindert, was die Effizienz und Planungsgenauigkeit zusätzlich erhöht.

Fazit: Moderne Rohrleitungsplanung optimiert Arbeitsabläufe durch automatisierte Integration von R&I-Schema, 3D-Planung und Isometrien. Das spart Zeit und Kosten.

Mehr Infos zur integrierten Rohrleitungsplanung »

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Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für Digitalisierung und Engineering. Seit über 40 Jahren unterstützt das Unternehmen Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der Energie- und Wasserwirtschaft bei der Planung und Umsetzung komplexer Projekte.

Das Portfolio umfasst Lösungen für Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Mit den Produkten M4 PLANT, M4 DRAFTING, M4 ISO und M4 P&ID steht Anwendern eine integrierte Konstruktionsumgebung zur Verfügung, die alle Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung abdeckt.

Ergänzend zu den Softwarelösungen bietet CAD Schroer Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support an. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen zur Optimierung von Engineering-Prozessen. Dabei kommen neben kundenspezifischer Softwareentwicklung auch industrieerprobte Metaversum- oder KI-Lösungen zum Einsatz.

Mit Standorten und Tochtergesellschaften in Europa und den USA ist CAD Schroer international vertreten und zudem autorisierter Partner von PTC in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb.

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