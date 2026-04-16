Prozessdigitalisierung neu gedacht: Flow360 gibt Unternehmen die Kontrolle über ihre eigenen Abläufe zurück

No-Code-Plattform ermöglicht eigenständige Digitalisierung von Geschäftsprozessen, ohne externe Berater, ohne Programmierkenntnisse, ohne Abhängigkeiten.

Bonn, 14.04.2025 " Viele Unternehmen stehen heute vor derselben Herausforderung: Sie wissen, dass ihre Prozesse digitalisiert werden müssen, aber der Weg dorthin erscheint aufwändig, teuer und riskant. Externe Beratungsprojekte verschlingen Budget, dauern Monate und hinterlassen am Ende oft ein System, das das beauftragte Team versteht, nicht aber das eigene. Flow360 setzt genau hier an und verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz: Unternehmen digitalisieren ihre Prozesse selbst " mit einer intuitiven No-Code-Plattform und erfahrenen Prozessmanagern an ihrer Seite.

Das Problem mit dem klassischen Outsourcing-Modell

Wer die Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse an externe Dienstleister auslagert, gibt gleichzeitig Kontrolle, Geschwindigkeit und wertvolles internes Know-how aus der Hand. Der externe Dienstleister benötigt zunächst Wochen, manchmal Monate, um die tatsächlichen Abläufe im Unternehmen zu verstehen. Wichtige Details gehen im Übergabeprozess verloren. Das Ergebnis entspricht häufig nicht der gelebten Realität im Betrieb.

Hinzu kommt: Nach der Implementierung bleibt das Unternehmen dauerhaft abhängig. Jede Anpassung " ob ein neues Feld im Formular, eine geänderte Zuständigkeit oder ein erweiterter Prozessschritt " erfordert eine neue Anfrage, ein neues Angebot und eine neue Wartezeit. Die Kosten steigen, die Flexibilität sinkt.

Der Flow360-Ansatz: Eigenständigkeit als Prinzip

Flow360 dreht dieses Modell konsequent um. Als No-Code-SaaS-Plattform gibt Flow360 Unternehmen die Werkzeuge in die Hand, mit denen sie ihre Prozesse eigenständig abbilden, steuern und kontinuierlich verbessern können " ohne Programmierkenntnisse, ohne IT-Projekte und ohne externe Abhängigkeiten.

Das eigene Team kennt die Abläufe besser als jeder externe Berater. Mit Flow360 überträgt es dieses Wissen direkt in die Plattform: präzise, praxisnah und ohne Übersetzungsverlust. Was früher ein mehrmonatiges Implementierungsprojekt war, ist mit Flow360 eine Frage von Stunden oder Tagen.

Erfahrene Prozessmanager als begleitende Unterstützung

Eigenständigkeit bedeutet bei Flow360 nicht, allein gelassen zu werden. Erfahrene Prozessmanager begleiten Unternehmen von Anfang an: Sie unterstützen bei der strukturierten Analyse bestehender Abläufe, stellen die richtigen Fragen, decken versteckte Schwachstellen auf und helfen dabei, die gewonnenen Erkenntnisse direkt in die Plattform zu übertragen. So verbindet Flow360 das interne Know-how des Unternehmens mit der Prozesserfahrung eines eingespielten Expertenteams " für Ergebnisse, die tatsächlich funktionieren.

Vom ersten Schritt bis zur kontinuierlichen Optimierung

Flow360 begleitet Unternehmen durch den gesamten Digitalisierungsprozess: von der Analyse bestehender Abläufe über die visuelle Abbildung im No-Code-Builder bis hin zur Einführung und laufenden Optimierung. Formulare, Genehmigungsworkflows, automatische Benachrichtigungen, Fristüberwachung und Echtzeit-Reporting " all das lässt sich ohne eine einzige Zeile Code konfigurieren und jederzeit anpassen.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig: Eingangsrechnungen und Freigabeprozesse, Mitarbeiter-Onboarding, Qualitätssicherung und Prüfprotokolle, Wartungs- und Instandhaltungsprozesse, Kundenanfragen und Auftragsabwicklung " Flow360 bildet alle wiederkehrenden Geschäftsprozesse strukturiert ab und macht sie für das gesamte Team transparent und steuerbar.

Planbare Kosten, schnelle Amortisation

Im Vergleich zum klassischen Outsourcing-Modell, das schnell fünf- bis sechsstellige Projektbudgets verschlingt, bietet Flow360 ein transparentes SaaS-Modell mit planbaren monatlichen Kosten. Erste Prozesse sind innerhalb weniger Tage produktiv. Die Investition amortisiert sich in der Praxis regelmäßig innerhalb weniger Monate " allein durch die Einsparung manueller Arbeitsschritte, die Reduktion von Fehlern und die beschleunigte Durchlaufzeit digitalisierter Prozesse.

Über Flow360

Flow360 ist eine No-Code-SaaS-Plattform für die eigenständige Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, wiederkehrende Abläufe selbst zu definieren, zu steuern und kontinuierlich zu verbessern " ohne Programmierkenntnisse, ohne externe Abhängigkeiten und ohne monatelange Implementierungsprojekte. Flow360 wird weltweit von Unternehmen aus Produktion, Dienstleistung, Handel und dem öffentlichen Sektor eingesetzt.

Weitere Informationen: www.flow360.io

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Flow360.io ist eine Workflow-Automation Software der com.plex GmbH, einem deutschen Unternehmen, das seit 1998 Software für mittelständische Unternehmen entwickelt, um komplexe Prozesse für Mitarbeiter zu vereinfachen. "com.plex things made simple"

Mit Flow360.io entwickelte die com.plex ein SaaS (Software as a Service), dass alle Erfahrungen aus über 20 Jahren Prozessmanagement bündelt. Flow360.io ist ein No-Code-SaaS für die Automatisierung von Geschäftsprozessen, das seit 2021 in Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Branchenvertretern weiterentwickelt wurde. Mit Flow360 können Geschäftsprozesse ohne Programmierkenntnisse definiert, automatisiert und in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebracht werden. Dies ermöglicht Unternehmen die vielfältigen Unternehmensanforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, HR, Finanzen, IT und Operations produktiver zu arbeiten und ihre Zeit nicht länger mit der Suche nach Informationen zu verschwenden.

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