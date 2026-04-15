GoodData startet mit der Einführung des MCP-Servers und gewinnt bedeutende Unternehmenskunden im Jahr 2026

Neuverträge im Finanzdienstleistungssektor und drei Plattformeinführungen signalisieren eine steigende Nachfrage nach agentischer Analytik auf Unternehmensseite.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 15. April 2026 / GoodData, eine führende KI-native Decision-Intelligence-Plattform, gab heute starke Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt, die auf die Einführung seines MCP-Servers für agentische Analysen, bedeutende neue Verträge im globalen Finanzdienstleistungssektor und die fortgesetzte Expansion in neue Märkte zurückzuführen sind. Das Quartal knüpfte an das Rekordjahr 2025 an und festigte GoodDatas Position als die Plattform, der Unternehmen vertrauen, um KI von einem Pilotprojekt in die Produktion zu überführen.

Anhaltendes Wachstum in den Bereichen Unternehmen und Finanzdienstleistungen

Die geschäftliche Dynamik von GoodData blieb im gesamten ersten Quartal stark, wobei bemerkenswerte Erfolge im Unternehmens- und Finanzsektor verzeichnet werden konnten. Das Unternehmen sicherte sich einen neuen Dreijahresvertrag mit einem der weltweit größten Vermögensverwalter, und ein wichtiger Langzeitkunde im globalen Zahlungsverkehr verlängerte seinen Vertrag um drei Jahre und erweiterte gleichzeitig seine Unternehmenslizenz.

Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen, dass der Markt die Hype-Phase rund um KI hinter sich lässt und sich in eine geregelte, agentische Realität bewegt, sagte Roman Stanek, CEO und Gründer von GoodData. Indem wir KI-Agenten die Werkzeuge an die Hand geben, um nicht nur über Daten zu berichten, sondern selbst Analysen zu erstellen und wiederzugeben, helfen wir den weltweit größten Finanzinstituten, eine Geschwindigkeit zu erreichen, die zuvor unmöglich war.

Aufbauend auf der bisherigen Expansion in den USA hat GoodData seine Vertriebspräsenz im Unternehmensbereich weiter auf Deutschland ausgeweitet und damit seine Präsenz in wichtigen internationalen Märkten vertieft. Das Unternehmen wurde außerdem im Gartner Market Guide für die Kategorie Agentic Analytics ausgezeichnet, einer Ressource für Führungskräfte im Bereich Daten und Analytik, die prüfen, wie agentische KI verantwortungsvoll skaliert werden kann.

Die Zukunft von agentischer Business Intelligence (BI)

Das erste Quartal stand ganz im Zeichen der Einführung des MCP-Servers von GoodData, der es KI-Agenten ermöglicht, Analysen innerhalb eines geregelten Rahmens durchgängig zu erstellen, zu aktualisieren und zu betreiben. Der MCP-Server deckt semantische Modelle, Metriken und Dashboards ab und bietet im Vergleich zu manuellen BI-Workflows eine 10- bis 50-mal schnellere Time-to-Value, wodurch Unternehmen einen praktischen Weg zu agentischer Analytik in großem Maßstab erhalten.

In diesem Quartal wurde außerdem KI-gestützte BI Modernization eingeführt, eine neue Lösung, die mithilfe von KI Geschäftslogik aus Legacy-BI-Systemen extrahiert und in eine geregelte semantische Schicht umgestaltet. Das Ergebnis sind 2- bis 5-mal schnellere Iterationszyklen und bis zu 10-mal schnelleres Laden von Dashboards, ohne dass die bestehende Infrastruktur offline genommen werden muss.

Abgerundet wurden die Ankündigungen des Quartals durch die Einführung einer dedizierten Context-Management-Schicht durch GoodData, eine gesteuerte kontextuelle Grundlage für Produktions-KI, die die Vertrauenslücke durch erzwungene Semantik, fundiertes Wissen und vollständige Beobachtbarkeit schließt. Zusammen spiegeln diese Einführungen den Fokus von GoodData wider, die Kluft zwischen KI-Ambitionen und operativer Realität zu schließen.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData wurde für gesteuerte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer kontrollierten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. Unternehmen nutzen GoodData, um schneller von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen und gleichzeitig Sicherheit, Governance und Performance auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

GoodData bedient über 123.000 weltweit führende Unternehmen und 3,9 Millionen Nutzer und hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData. Folgen Sie GoodData auch auf LinkedIn, YouTube und Medium.

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