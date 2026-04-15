EMP Metals erhält von NGen die Bewilligung für eine Finanzierung von bis zu 3,2 Millionen $ für das Projekt Aurora

Vancouver, British Columbia, 15. April 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) (EMP Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Next Generation Manufacturing Canada (NGen), die von der Industrie geführte Organisation hinter Kanadas Global Innovation Cluster for Advanced Manufacturing, eine Finanzierung von bis zu 3,2 Millionen $ für das Projekt Aurora bewilligt hat.

EMP wird in Zusammenarbeit mit Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) im Rahmen des Projekts Aurora ein integriertes Lithiumraffineriesystem mit kontinuierlichem Durchfluss demonstrieren, das von der Rohsole bis hin zu Chemikalien in Batteriequalität reicht. Das Projekt ist darauf ausgelegt, die Lithiumproduktion zu vereinfachen, Kosten zu senken und das Risiko der Skalierung durch Integration auf Systemebene zu minimieren.

Saltworks wird eine modulare Hub-and-Spoke-Demonstrationsanlage entwerfen, bauen und betreiben, die in die horizontale Lithiumbohrungs- und Soletransportinfrastruktur von EMP Metals am Standort Viewfield in Saskatchewan integriert ist. In den an den Bohrkopf angeschlossenen Produktionsanlagen (Spokes) wird Rohsole in eine raffinierte, lithiumreiche Lösung mit geringem Volumen umgewandelt, die dann zu einer zentralen Umwandlungsanlage (Hub) am Hauptsitz von Saltworks transportiert wird, um dort endgültig zu Chemikalien in Batteriequalität verarbeitet zu werden.

Das Projekt Aurora ist ein Beispiel für die innovative Integration auf Systemebene, die für den kanadischen fortschrittlichen Fertigungssektor erforderlich ist, um widerstandsfähige inländische Lieferketten für kritische Mineralien aufzubauen, sagte Jayson Myers, CEO von NGen. Durch die Unterstützung dieser Zusammenarbeit zwischen EMP Metals und Saltworks trägt NGen dazu bei, die Risiken zu mindern und die Entwicklung von Lithiumraffinierungstechnologien der nächsten Generation zu beschleunigen. Damit wird Kanadas Position auf dem globalen Markt für Energiematerialien gestärkt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in Saskatchewan und darüber hinaus angetrieben.

Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals, sagte: Kanada baut seine Lithiumproduktion aus, um inländische und globale Lieferketten zu sichern, indem es Lithiumsole-Technologien und Raffinerieprojekte wie das Projekt Aurora nutzt. Die finanzielle Unterstützung durch NGen ist für Kanadas Wettbewerbsfähigkeit und unser Projekt - eine der ersten direkt an den Bohrkopf angeschlossenen Demonstrationsanlagen mit kontinuierlichem Durchfluss im Land - von entscheidender Bedeutung. Wir schätzen die Unterstützung unseres Projekts durch NGen sehr, während wir gemeinsam mit Saltworks den Bau und Betrieb unserer Lithiumraffinationsanlage vorantreiben.

Das Projekt Aurora ist eine gemeinsame Initiative von EMP Metals Corp. und Saltworks Technologies, die darauf abzielt, die Lithiumsoleraffination zu vereinfachen, Kosten zu senken und die Risiken bei der Skalierung durch ein vollständig integriertes System zu minimieren, das vom Bohrloch bis zu Lithiumprodukten in Batteriequalität reicht. Im Rahmen des Starts der Zusammenarbeit wird Saltworks die Planung einer Großanlage sowie Kostenschätzungen für eine modulare, reproduzierbare kommerzielle Raffinationsanlage mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals vorantreiben und dabei Daten und Erkenntnisse aus dem Demonstrationsanlagenprojekt nutzen.

Über NGen

Next Generation Manufacturing Canada (NGen) ist eine von der Industrie getragene, nichtstaatliche gemeinnützige Organisation, die das kanadische Global Innovation Cluster for Advanced Manufacturing leitet. NGen vernetzt Hersteller, Technologieentwickler, Forscher, Entwickler und politische Entscheidungsträger im gesamten kanadischen Ökosystem der fortschrittlichen Fertigung. Die Organisation setzt sich dafür ein, die Kommerzialisierung fortschrittlicher Fertigungstechnologien zu beschleunigen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Kanadas zu stärken.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung (DLE) konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan.

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Karl Kottmeier, CEO

karl@pemgroup.ca

Tel: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

paul@empmetals.com

Tel: 1-306-519-8341

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