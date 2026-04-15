Tocvan mobilisiert schwere Ausrüstung zu Gran Pilar zur Beschleunigung der Schürfgrabungen und Abbauarbeiten

WEITERHIN POSITIVE MINERALISIERUNG AN DER OBERFLÄCHE AUS DEM LAUFENDEN EXPLORATIONSPROGRAMM

Hermosillo, Mexiko - 15. April 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) freut sich, die Mobilisierung von weiterer schwerer Ausrüstung in sein Vorzeigeprojekt, das Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora, bekannt zu geben. Die Ausrüstung, einschließlich einer Planierraupe, eines Baggers und eines Muldenkippers (Haul Truck), werden eingesetzt, um die Schürfgrabungen und Erschließungsaktivitäten im Pilotmaßstab bei vorrangigen Zielen deutlich zu beschleunigen. Die Mobilisierung der Ausrüstung erfolgt zeitgleich mit der Fortsetzung des vollständig finanzierten 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms durch das Unternehmen. Material für Großproben wurde an den Errichter der Verarbeitungsanlage und an ein lokales zertifiziertes Labor für die Optimierung der Pilotphase geschickt. Darüber hinaus wurde bei den jüngsten Arbeiten an der Oberfläche eine Mineralisierung entlang mehrerer Zielgebiete durchteuft, was den Umfang und die Stärke des Mineralisierungssystems weiter bestätigt.

Highlights:

- Zusätzliche Bergbaugeräte zur Beschleunigung des Pilotabbaus mobilisiert

- Material für Tests beim Errichter der Verarbeitungsanlage und einem unabhängigen Labor zur Optimierung der Pilotphase eingereicht

- Weitere Definition einer Mineralisierung an der Oberfläche anhand von Bohrungen und Oberflächenprobenahmen

- Oberflächenkartierungen auf dem South Block nach Osten und Vorbereitung auf die Ausweitung der Bodenprobenahmen

- Video-Update

Die Mobilisierung dieser zusätzlichen schweren Ausrüstung ist ein wichtiger Schritt nach vorne für unseren Erschließungszeitplan, so CEO Brodie Sutherland. Mit zwei in Betrieb befindlichen Bohrgeräten bauen wir neue Ziele aus; wir werden nun die oberflächlichen Schürfgrabungen und Pilotarbeiten beschleunigen, um die mit dem Projekt verbundenen Risiken weiter zu mindern und uns auf die kurzfristige Pilotproduktion vorzubereiten. Angesichts dieses Infrastrukturausbaus zusammen mit unseren laufenden Bohrerfolgen ist Tocvan gut aufgestellt, um schnelle Fortschritte in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung zu machen und zugleich die Dynamik bei Gran Pilar aufrechtzuerhalten.

Die zusätzliche Ausrüstung (Planierraupe, Bagger und Muldenkipper) wird die erweiterten Schürfgrabungen, den Straßenbau und den Materialtransport unterstützen, die allesamt für den Pilotabbau und die Verarbeitungstests erforderlich sind. Das Unternehmen verfügt nach wie vor über die notwendigen Finanzmittel für seine aktuellen Explorations- und Erschließungsprogramme. Weitere Bohrergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Die Ergebnisse aus neun Explorationsbohrlöchern und weitere laufend hinzukommende stehen noch aus.

Oberflächenprobenahmen im Central Magnetic Trend (siehe Abbildung 1. Zielgebiet D) lieferten Werte von bis zu 1,2 g/t Au, 11 g/t Ag sowie erhöhte Gehalte der Pathfinder-Elemente As und Zn, was auf eine epithermale Mineralisierung im oberen Bereich hinweist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83766/TOC_041526_DEPRcom.001...

Abbildung 1. Aktuelle Bohrziele innerhalb des South Block. Karte der drohnengestützten magnetischen Untersuchung, die die Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) und die bisher durch geologische Kartierung und Oberflächengeochemie identifizierten vorrangigen Zielgebiete zeigt. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83766/TOC_041526_DEPRcom.002...

Abbildung 2. Zusammenfassung der Zielgebiete bei Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)

- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

o Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

o Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

o Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

o Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden, dürften oder werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

Telefon: 1 306 690 8886

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tocvan Ventures Corp.

Investor Relation

Suite 820 - 1130 West Pender Street

V6E 4A4 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@tocvan.ca

Pressekontakt:

Tocvan Ventures Corp.

Investor Relation

Suite 820 - 1130 West Pender Street

V6E 4A4 Vancouver, BC

email : ir@tocvan.ca