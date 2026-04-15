fecher präsentiert die nächste Generation der führenden Recruiting?Software hunter

hunterNEXT bringt modernes Design, klarere Orientierung und spürbar schnellere Abläufe

_Rödermark, 15. April 2026. fecher präsentiert mit hunterNEXT die modernisierte nächste Generation ihrer marktführenden Recruiting-Software hunter. Mit einer neuen Benutzeroberfläche verbindet die Lösung 30 Jahre Branchenerfahrung, die in der hunter?Plattform stecken, mit einem frischen, aufgeräumten und hochmodernen Look, der an die Nutzerfreundlichkeit junger Startup?Lösungen erinnert - allerdings mit der Robustheit, Prozessnähe und Compliance?Sicherheit, die Personalberater von einem Marktführer erwarten. hunterNEXT ist ab sofort verfügbar, arbeitet parallel zur bisherigen Oberfläche auf derselben Datenbasis und bietet ein deutlich schnelleres und klareres Nutzererlebnis, ohne dass Daten migriert oder Arbeitsabläufe verändert werden müssen._

"hunterNEXT ist weit mehr als eine neue Oberfläche", sagt Mathias Zecher, Head of Recruitment Solutions bei fecher. "Wir haben die über Jahrzehnte entwickelte DNA von hunter bewahrt - die Sicherheit, die Prozessabbildung und den kompromisslosen Fokus auf Datenschutz - und sie in ein Nutzererlebnis übertragen, das modern, fokussiert und überraschend leichtfüßig ist. Kunden müssen nichts umlernen und keine Risiken eingehen. Es fühlt sich einfach sofort besser an."

Tatsächlich zeigt sich hunterNEXT in allen zentralen Bereichen konsequent modernisiert. Die Informationsarchitektur wurde vollständig neu strukturiert, sodass sich Nutzer schneller orientieren können und Daten logisch gruppiert erscheinen. Bereiche sind klar abgegrenzt, zentrale Elemente reduzieren sich auf das Wesentliche, und selten benutzte visuelle Komponenten wurden ausgelagert, um eine ruhige, produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Felder sind größer und einfacher anklickbar, Call?to?Actions wurden konsolidiert und an einer gut sichtbaren Stelle platziert. Statusangaben erscheinen gesammelt und übersichtlich, während kontextbezogene Elemente wie Timelines sauber integriert sind. Gleichzeitig verbessert der Wegfall veralteter Funktionen die Performance der gesamten Anwendung. Die Überarbeitung erstreckt sich auch über die Konfigurationslogik, die nun an einer zentralen Stelle zusammengefasst ist, sowie über technische Optimierungen wie die verbesserte Office?365?Anbindung. Ein optionaler Dark Mode unterstützt Nutzer, die viele Stunden pro Tag im System arbeiten, und sorgt für ergonomische Entlastung.

Neben der optischen Modernisierung bietet hunterNEXT spürbare funktionale Verbesserungen im täglichen Arbeiten. Die Bearbeitung von Kontaktdaten, Positionen oder Statusinformationen erfolgt schneller und direkter, viele typische Schritte erfordern weniger Klicks und weniger Suchaufwand. Die Summe dieser kleinen Beschleunigungen sorgt für eine deutlich effizientere Nutzung - besonders in Rollen, in denen dieselben Abläufe dutzende Male am Tag wiederholt werden. Zugleich wurde das User Interface so gestaltet, dass es auch mobil intuitiv bleibt und den flexiblen Arbeitsrhythmen moderner Personalberater gerecht wird.

Die ersten Kunden, die bereits Anfang April mit der neuen Lösung arbeiten konnten, bestätigen diesen Eindruck. "Unsere Prozesse waren in hunter schon immer hervorragend abgebildet, aber mit hunterNEXT wirkt alles aufgeräumter und sofort verständlich. Man findet sich schneller zurecht, versteht Zusammenhänge leichter und arbeitet insgesamt flüssiger", sagt etwa der Senior-Partner einer Executive Search Beratung. Auch andere Anwender berichten von Effizienzgewinnen: "Viele meiner täglichen Arbeitsschritte benötigen jetzt weniger Klicks. Das wirkt im Einzelfall vielleicht trivial, aber wenn man diese Abläufe dutzende Male am Tag ausführt, entsteht eine enorme Zeitersparnis", die Projektassistentin eines auf die IT-Branche spezialisierten Recruiters. "hunterNEXT fühlt sich so an, als ob es genau für den Rhythmus unserer Arbeit gemacht wurde."

Mit hunterNEXT verbindet fecher seine jahrzehntelange Expertise mit einem mutigen, modernen Designansatz, der den Anforderungen einer neuen Generation von Recruitern entspricht. Die Software bewahrt die Stabilität, Prozessabbildung und Datenschutzsicherheit, für die hunter seit über 30 Jahren steht, und präsentiert sie in der klaren, intuitiven Haptik einer State?of?the?Art?Anwendung. Das Ergebnis ist eine Lösung, die sich vertraut anfühlt - und dennoch einen großen Schritt in die Zukunft darstellt.

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Als Software- und Beratungshaus ist fecher für intelligente Vorgehensmodelle, spezialisierte Werkzeuge und die weitgehende Automatisierung von Abläufen bekannt. Mit dieser Expertise unterstützt der Geschäftsbereich Anwendungsmodernisierung seine Kunden dabei, anstehende Technologiewechsel zu bewältigen und vorhandene Software auf eine zeitgemäße neue Basis zu stellen. Der Geschäftsbereich Recruitment Solutions entwickelt damit selbst moderne Anwendungslösungen und bietet mit hunter eine der europaweit führenden Branchenlösungen für Personalberater sowie Recruiter in Unternehmen an.

Neben der Firmenzentrale in Rödermark bei Frankfurt unterhält fecher Niederlassungen und Entwicklungsteams in Deutschland, der Schweiz, Rumänien und den USA.

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