Gold X2 erweitert das Bild bei Moss - neue Zonen rücken unter der Grube in den Fokus!

Gold X2 legt Bohrergebnisse vor. Neue mineralisierte Scherzonen liegen dort, wo die Vorstudie bislang noch Abraum annahm. Gamechanger-Potenzial voraus.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold X2 Mining Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2 Mining Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 15. April 2026, 5:45 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Goldpreis bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Die beigefügte Grafik des World Gold Council zeigt, dass Gold per 31.03.2026 über wichtige Währungsräume hinweg seit Jahresbeginn positiv rentierte.

Für Explorations- und Entwicklungswerte ist das ein hilfreicher Hintergrund - an der Börse entscheidet am Ende aber vor allem, ob neue Daten das Projektmodell verbessern.

Genau hier setzt die jüngste Meldung…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Projekt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Rohstoffpreis-, Wechselkurs-, Umwelt-, Markt- und Liquiditätsrisiken bis hin zum Totalverlust.

Quellen: Gold X2 Mining Inc.: Unternehmensmeldungen vom 13.04.2026, 06.04.2026, 02.04.2026, 26.01.2026 und 12.03.2026; World Gold Council, Grafik per 31.03.2026. Verwendete Grafiken im Zusatzteil: Abbildungen aus der Gold-X2-Meldung vom 13.04.2026 (Newsfile), Commodity-TV, Intro-Bild: stock.adobe.com

Methodik/Annahmen: Bohrabschnitte, Ressourcen und PEA-Kennzahlen beruhen auf den genannten Unternehmensveröffentlichungen und dem NI 43-101 Technical Report. Aussagen zum möglichen Abraumvorteil sind eine journalistische Einordnung und kein Nachweis späterer Wirtschaftlichkeit.

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Diese Veröffentlichung ist eine Werbe- bzw. Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie dient ausschließlich der Information und Werbung und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie ersetzt keine individuelle Anlageberatung.

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Diese Veröffentlichung erfolgt im Auftrag von Gold X2 Mining Inc. Nach Angaben des Auftraggebers unterhält SRC swiss resource capital AG einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold X2 Mining Inc. Die JS Research GmbHwurde für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags von SRC vergütet.

Weder der Autor, noch die JS Research GmbH, noch nach Kenntnis des Erstellers nahestehende Dritte halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von Gold X2 Mining Inc. Es bestehen nach Kenntnis des Erstellers keine Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr.

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Hinweis zu Rohstoffprojekten / Technischen Angaben

Soweit in dieser Veröffentlichung auf Explorationsergebnisse, Mineralressourcen, technische Studien oder wirtschaftliche Kennzahlen Bezug genommen wird, beruhen diese Angaben auf Veröffentlichungen des Unternehmens bzw. auf den dort genannten technischen Berichten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Soweit auf eine Preliminary Economic Assessment (PEA) Bezug genommen wird, gilt: Eine PEA ist vorläufiger Natur; sie kann abgeleitete Ressourcen einschließen, die geologisch zu spekulativ sind, um als Mineralreserven eingestuft zu werden. Es besteht keine Gewissheit, dass die in einer PEA dargestellten Annahmen oder Ergebnisse später tatsächlich erreicht werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen betreffen unter anderem mögliche weitere Explorationserfolge, Ressourcenwachstum, Genehmigungsfortschritte, Projektentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Bauentscheidungen oder Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den hier dargestellten Erwartungen abweichen.

Wesentliche Risiken

Ein Investment in Rohstoff- und Explorationsunternehmen ist hoch spekulativ und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen insbesondere Explorationsrisiken, geologische Risiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, ESG- und soziale Risiken, Finanzierungsrisiken, Projektentwicklungsrisiken, Kostensteigerungen, Rohstoffpreisrisiken, Wechselkursrisiken, Marktliquiditätsrisiken sowie allgemeine Markt- und Börsenrisiken. Nach Auffassung der BCSC müssen Werbe- und IR-Mitteilungen Interessenkonflikte offenlegen, wesentliche Risiken nennen und dürfen Chancen nicht überzeichnen oder einseitig darstellen.

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