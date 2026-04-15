GARDORELLO GmbH ordnet Preisentwicklung bei Stelzenhäusern ein

Steigende Preise bei Holz, Energie und Transport verändern den Markt für hochwertige Gartenprodukte. GARDORELLO ordnet die Entwicklung ein und setzt bewusst auf Transparenz.

Die Preise für Holzprodukte haben sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Besonders in den Bereichen Holz, Energie und Transport sind deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen, die sich zunehmend auch auf langlebige Gartenprodukte auswirken.

Die GARDORELLO GmbH begegnet der Preisentwicklung bewusst mit Transparenz.

"Wir sehen steigende Kosten in mehreren zentralen Bereichen - insbesondere bei Holz, Energie und Transport. Für uns ist es selbstverständlich, diese Veränderungen offen zu kommunizieren, statt heimlich die Qualität der Produkte abzuspecken", erklärt GARDORELLO.

Gerade bei Holzprodukten wie den Baumhäusern der BIG-Stelzenhaus Serie , die über viele Jahre hinweg genutzt werden, spielen Materialqualität und Verarbeitung eine entscheidende Rolle. Hochwertiges Holz, stabile Konstruktionen und durchdachte Details bilden die Grundlage für langlebige Lösungen im eigenen Garten.

Gleichzeitig wirken sich gestiegene Energiepreise in der Verarbeitung sowie höhere Transportkosten zunehmend auf die Kalkulation aus. Insbesondere bei großvolumigen und massiven Bauteilen, wie sie bei Stelzenhäusern und Grillkotas üblich sind, gewinnt die Logistik an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für viele Hersteller die Frage, wie mit steigenden Kosten umgegangen wird. Eine Möglichkeit besteht darin, bei Materialstärken, Konstruktion oder Ausstattung zu sparen.

Für GARDORELLO kommt das bewusst nicht infrage. Weder bei der Holzqualität noch bei tragenden Bauteilen oder der Verbindungstechnik werden Kompromisse eingegangen. Denn gerade bei Stelzenhäusern, die über viele Jahre genutzt werden, sind Stabilität und Sicherheit entscheidend.

Vor diesem Hintergrund setzt GARDORELLO weiterhin konsequent auf Qualität und Langlebigkeit - verbunden mit einer klaren und nachvollziehbaren Kommunikation gegenüber Kundinnen und Kunden.

Ziel ist es, Familien nicht nur ein hochwertiges Produkt zu bieten, sondern auch eine verlässliche Entscheidungsgrundlage in einem sich verändernden Marktumfeld.

Mit diesem Ansatz positioniert sich GARDORELLO als Marke für hochwertige Outdoor-Lösungen aus Holz - mit einem klaren Anspruch an Qualität, Sicherheit und Transparenz.

Weitere Hintergründe zur aktuellen Preisentwicklung bei Stelzenhäusern finden Sie im Magazinbereich von gardorello.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GARDORELLO GmbH

Herr Christian Mederer

Provinostraße 52

86153 Augsburg

Deutschland

fon ..: +49-821-57089716

web ..: https://gardorello.de

email : office@gardorello.de

Die GARDORELLO GmbH entwickelt hochwertige Gartenprodukte für Familien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf großen Stelzenhäusern aus Holz, die Kindern über viele Jahre hinweg einen besonderen Spiel- und Rückzugsort im eigenen Garten bieten.

Die Modelle von GARDORELLO verbinden großzügige Spielflächen und stabile Konstruktionen. Statt auf Massenproduktion setzt das Unternehmen bewusst auf Premiumqualität und fertigt seine Modelle in limitierten Produktionsfenstern.

Neben Stelzenhäusern umfasst das Sortiment auch Grillkota, die den Garten zu einem ganzjährigen Treffpunkt für Familie und Freunde machen.

Die GARDORELLO GmbH vertreibt ihre Produkte direkt an Kunden in Deutschland und Österreich exklusiv über den eigenen Online-Shop.

Pressekontakt:

GARDORELLO GmbH

Herr Christian Mederer

Provinaostraße 52

86153 Augsburg

fon ..: +49-821-57089716

web ..: https://gardorello.de

email : presse@top-ranking.com