OR Royalties gibt den Erwerb eines Edelmetall-Streams aus Canadian Coppers Projekten in New Brunswick bekannt

Montréal, 14. April 2026 - OR Royalties Inc. (OR Royalties, OR oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd...) (OR: TSX & NYSE) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Vereinbarung mit Canadian Copper Inc. (CCI: CSE) (Canadian Copper) über einen Edelmetall-Stream in Höhe von 28,0 Millionen Dollar (der Stream) aus den Projekten von Canadian Copper in New Brunswick (die Transaktion) abgeschlossen hat, die die Liegenschaften Murray Brook (Murray Brook) und die Liegenschaft Caribou, einschließlich der Aufbereitungsanlage Caribou- (Caribou-Komplex oder Caribou), umfassen (zusammen das Projekt). Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders vermerkt.

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

- Tier-1-Bergbaujurisdiktion: Der zu erwerbende Stream bezieht sich auf die Brownfield-Liegenschaften Murray Brook und Caribou von Canadian Copper, die sich im Bathurst-Bergbaurevier in New Brunswick, Kanada, befinden. Kanada wird von OR Royalties als Tier-1-Bergbaujurisdiktion definiert (zusammen mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien);

- Edelmetall-Streams aus einem Brownfield-Projekt: Der Brownfield-Charakter der zu 100 % im Besitz von Canadian Copper befindlichen Lagerstätte Murray Brook und des ehemals betriebenen und genehmigten Caribou-Komplexes dürfte einen beschleunigten Genehmigungs- und Entwicklungsprozess begünstigen, wodurch die erste Produktion aus dem Projekt bis 2029 erwartet wird;

- Vollständige Baufinanzierung: Eine von Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners) bereitgestellte, parallel laufende Vorfinanzierungsfazilität in Höhe von 35,0 Millionen Dollar für Konzentrat sichert die vollständige Baufinanzierung, die erforderlich ist, um das Projekt in die kommerzielle Produktion zu überführen;

- Ergänzung des branchenführenden 5-Jahres-Wachstumsprofils von OR in Goldäquivalent-Unzen (GEOs): Die Transaktion wird voraussichtlich GEOs hinzufügen, die über den ursprünglich im Februar 2026 veröffentlichten 5-Jahres-Prognosebereich von OR Royalties für 2030 von 120.000 bis 135.000 GEOs hinausgehen; und

- Beibehaltung des Fokus auf Edelmetalle: Der Stream umfasst ausschließlich Silber und Gold und verschafft OR Royalties ein zusätzliches Engagement im Edelmetallbereich.

DETAILS ZUM STREAM

- Vorauszahlung: OR Royalties wird Canadian Copper Barerlöse für den Stream in Höhe von insgesamt 28,0 Mio. $ wie folgt zur Verfügung stellen (die Vorauszahlung):

o 5,0 Millionen Dollar, zahlbar bei Abschluss, und

o 23,0 Millionen Dollar, die vierteljährlich (auf Kalenderbasis) gemäß den Baubudgets des Projekts gezahlt werden (die Baukostenteilzahlung).

- Metall-Stream: Canadian Copper wird OR Royalties raffiniertes Silber und raffiniertes Gold in Höhe von 20 % des abbauwürdigen Silbers und Golds in Konzentrat oder einem anderen Produkt über die gesamte Lebensdauer der Mine liefern (die Lieferungen). Diese Lieferungen basieren auf einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt. OR Royalties modelliert derzeit kein abbauwürdiges Gold in Konzentratform, das in Murray Brook produziert wird.

- Produktionszahlungen: OR Royalties wird raffiniertes Silber und Gold von Canadian Copper zu einem Kaufpreis erwerben, der 20 % des Spotpreises für raffiniertes Silber oder Gold pro gelieferte Unze entspricht.

- Bedingungen: Die Finanzierung der Baukostenteilzahlung(en) steht unter dem Vorbehalt üblicher Projektmeilensteine, einschließlich des Erhalts aller wesentlichen Umweltgenehmigungen und der für das Projekt erforderlichen Genehmigungen der First Nations sowie einer formellen Baubeschlussfassung durch den Board of Directors von Canadian Copper.

- Sicherheiten: Ein umfassendes Sicherheitenpaket, einschließlich Unternehmensgarantien mit Rückgriff und einem vorrangigen Sicherungsrecht an dem Projekt und allen anderen Vermögenswerten von Canadian Copper, das gleichrangig mit der Vorauszahlungsfazilität von Ocean Partners geteilt wird.

- Interessenbereich: Der Stream bezieht sich auf die Produktion der kombinierten Liegenschaften Murray Brook und Caribou, wie in Abbildung 1 dargestellt, sowie auf etwaige Ergänzungen oder Ersetzungen dieser Liegenschaften zusammen mit allen zukünftigen angrenzenden oder ergänzenden Claims, die sich im Besitz von Canadian Copper oder einem verbundenen Unternehmen befinden oder von diesen kontrolliert werden.

WEITERE DETAILS

- Zeichnung von Aktien: Zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion zeichnet OR Royalties Stammaktien von Canadian Copper im Wert von 4,0 Millionen Dollar zu einem Aktienpreis von 0,75 CAD.

- ROFR: Canadian Copper gewährt OR Royalties ein Vorkaufsrecht (ROFR) in Bezug auf den Verkauf, die Übertragung oder den Rückkauf von Royalties, Streams oder ähnlichen Anteilen an den Produkten, die auf einer Liegenschaft abgebaut oder anderweitig gewonnen werden, die Canadian Copper oder einem verbundenen Unternehmen gehört oder von diesem erworben wurde.

PROJEKT MURRAY BROOK

Das Projekt Murray Brook von Canadian Copper befindet sich etwa 60 km westlich der Stadt Bathurst in der Gemeinde Balmoral, Restigouche County, New Brunswick, Kanada. Im Oktober 2024 gab Canadian Copper die Unterzeichnung einer Konditionenvereinbarung und einer Exklusivitätsvereinbarung bekannt, die dem Unternehmen das exklusive Recht zum Erwerb des Caribou-Komplexes einräumt, der nur 13 km östlich von Murray Brook liegt. Der Erwerb des Caribou-Komplexes durch Canadian Copper wird voraussichtlich im 2. Quartal 2026 abgeschlossen sein. Der genehmigte Caribou-Komplex (zusammen mit einer genehmigten Bergematerialhalde) würde zur Produktion von Kupfer-, Blei- und Zinkkonzentraten mit gewinnbarem Silber aus dem mineralisierten Ausgangsmaterial von Murray Brook genutzt werden. Canadian Copper hat im Juli 2025 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) des Projekts abgeschlossen. Der PEA-Abbauplan sieht für die Lagerstätte Murray Brook konventionelle Tagebaumethoden mit Bohren, Sprengen, Verladen und Transportieren vor und umfasst eine 13 km lange Transportstraße für das mineralisierte Material, das im Caribou-Komplex aufbereitet werden soll. Der Plan für die gesamte Lebensdauer der Mine sieht einen Tagebau mit vier Entwicklungsphasen bei einer durchschnittlichen Produktionsrate von 3.300 t/Tag an mineralisiertem Material und einem Abraumverhältnis von 5,0:1 über einen Zeitraum von 13,2 Jahren vor. Weitere Höhepunkte der PEA sind:

- Anfängliche/vorproduktionsbezogene Investitionsausgaben in Höhe von 64 Mio. CAD, was zu einem Projekt-NPV/CAPEX-Verhältnis von 2,7x führt;

- Insgesamt 15,4 Millionen Tonnen (Mio. t) mineralisiertes Material, das abgebaut wird bei durchschnittlichen Gehalten von 41,1 Gramm Silber pro Tonne (g/t) (Ag), 0,55 g/t Gold (Au), 0,47 % Kupfer (Cu), 0,96 % Blei (Pb) und 2,67 % Zink (Zn) Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Murray Brook aus dem Jahr 2023: nachgewiesene und angedeutete Sulfidressourcen von 21,1 Mio. t mit einem Gehalt von 0,45 % Cu, 0,91 % Pb, 2,49 % Zn, 0,56 g/t Au, 38,6 g/t Au sowie vermutete Sulfid-Mineralressourcen von 0,1 Mio. t mit einem Gehalt von 0,41 % Cu, 0,68 % Pb, 1,82 % Zn, 0,62 g/t Au und 30,4 g/t Ag; darüber hinaus nachgewiesene und angedeutete Oxidressourcen von 2,0 Mio. t mit einem Gehalt von 1,03 % Cu, 0,74 % Pb, 2,22 % Zn, 0,39 g/t Au und 39,2 g/t Au.

;

- Gesamtgewinnungsraten von 68 % für Cu, 82 % für Zn, 55 % für Ag und 44 % für Pb;

- Durchschnittliche jährliche verkaufsfähige Produktion von:

o acht (8) Millionen Pfund (Mio. Pfund) Cu

o 47 Mio. Pfund Zn

o 783.000 Unzen Ag

o 10 Mio. Pfund Pb; und

- Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) von 3,14 US-Dollar pro Pfund Kupferäquivalent (CuÄq) oder AISC von 0,96 US-Dollar pro Pfund Zinkäquivalent (ZnÄq) CuÄq und ZnÄq basieren auf Metallpreisen von 4,25 $/Pfund Cu, 1,30 $/Pfund Zn, 1,10 $/Pfund Pb und 27 $/Unze Ag bei einem Wechselkurs von 0,746 USD/CAD.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: Das Projekt Murray Brook von Canadian Copper erfüllt alle unsere strategischen Kriterien; die Integration von Murray Brook und dem Caribou-Komplex schafft ein erstklassiges polymetallisches Brownfield-Projekt mit bedeutenden Edelmetallvorkommen in einer Tier-1-Bergbaujurisdiktion. Dank der vorhandenen Infrastruktur und der engen Abstimmung mit lokalen Stakeholdern profitiert das Projekt von einem deutlich beschleunigten Entwicklungszeitplan. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Canadian Copper, während das Unternehmen auf die Wiederinbetriebnahme von Mine und Aufbereitungsanlage zusteuert, was OR Royalties voraussichtlich noch vor Ende des Jahrzehnts margenstarke GEOs einbringen wird.

Abbildung 1: Landpaket von Canadian Copper

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83762/OR_041426_DE.001.jpeg

Quellen für technische Informationen:

- canadiancopper.com/canadian-copper-provides-2025-summary-and-2026-outlook/

- canadiancopper.com/wp-content/uploads/2026/01/Murray-Brook-43-101-PEA-FINAL-JuL71330.pdf

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Royalty- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaujurisdiktionen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Projekt auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Royalties, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5%ige Net-Smelter-Return-Royalty auf den Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die rechtzeitige Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für den Beginn der Bauphase, Prognosen hinsichtlich der Aussichten und Lieferungen von GEO sowie die Annahme, dass die Produktion auf dem Projekt Murray Brook das Wachstumsprofil des Unternehmens zeitnah stärken wird, den Bau, die Entwicklung und den Hochlauf des Projekts Murray Brook sowie den erwarteten Zeitpunkt und Umfang der Produktion und die Entwicklungs- und Wachstumskatalysatoren, die von den Betreibern der Liegenschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, erzielt werden sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten, eintreten könnten oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Royalty, einen Stream oder eine sonstige Beteiligung (zusammenfassend eine Beteiligung) hält; Risiken im Zusammenhang mit: (a) den Betreibern der Liegenschaften, (b) der rechtzeitigen Entwicklung, Genehmigung, Errichtung, Produktionsaufnahme und Produktionssteigerung (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in Produktionsrate und -zeitpunkt gegenüber Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen bei der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Entwicklung und dem Bergbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die von OR Royalties gehaltenen Royalties, Streams, Abnahmeverpflichtungen und Investitionen bestimmen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen sowie Steuerpolitik, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich die Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen und (f) Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties möglicherweise bieten oder nicht oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. 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Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und das auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Ungewissheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen könnten; die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Leistung dar und sollten nicht übermäßig als Grundlage herangezogen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter . Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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Jason Attew

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email : corporatesecretary@orroyalties.com

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