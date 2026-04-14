Miata meldet 23,75 m mit 5,73 g/t Gold in Jons Trend und bestätigt hochgradige Kontinuität in Sela Creek in Suriname

VANCOUVER, British Columbia, 14. April 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) (Miata oder das Unternehmen) freut sich, zusätzliche Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek (Sela Creek oder das Projekt) in Suriname bekannt zu geben.

Zu den neuen Bohrergebnissen gehört ein Abschnitt von 23,75 Metern mit 5,73 g/t Gold, der bislang höchstgradige durchteufte Goldabschnitt aus Bohrloch 26-DDH-008 in Jons Trend. Dieses Bohrloch wurde 250 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs von 35,6 m mit 3,04 g/t Gold gebohrt (siehe Pressemitteilung vom 25. September 2025) und liefert den Nachweis, dass sich die hohen Goldgehalte entlang eines Korridors fortsetzen, der aus geschichteten goldhaltigen Zonen besteht (siehe Abbildung 1). Das Ergebnis stärkt erheblich das Vertrauen in einen durchgängigen mineralisierten Korridor, der nunmehr über eine Länge von mindestens 750 Metern und eine Breite von mindestens 300 Metern definiert ist. Zusammen mit den jüngsten Ergebnissen aus Big Berg stützt dieser Abschnitt die Annahme, dass in Sela Creek mehrere mineralisierte Zentren innerhalb eines durchgängigen Goldsystems vorhanden sind.

Highlights

- 26DDH-JT-008 durchteufte:

- 23,75 m mit 5,73 g/t Au ab 82 m, einschließlich:

o 3,18 m mit 16,35 g/t ab 89 m

o 1,65 m mit 25,15 g/t ab 94,75 m, und

o 3,94 m mit 9,46 g/t ab 98 m

- Eine weitere breite Mineralisierungszone wurde in Bohrloch 26DDH-JT-009 durchteuft:

o 32,0 m mit 1,29 g/t Au ab 124 m, einschließlich:

§ 9 m mit 2,37 g/t ab 138 m, und

§ 4,21 m mit 2,45 g/t ab 150,29 m

- 26DDH-JT-008 wurde in einem Gebiet mit geringer Bohrdichte 250 m südöstlich der Hauptentdeckungszone ausgeführt und belegt mehrere hochgradige Mineralisierungszonen innerhalb von Jons Trend.

- Die Bohrungen bestätigen ein strukturell begrenztes goldhaltiges Gangsystem entlang eines breiten, in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Korridors mit einer Ausdehnung von 750 m Länge und 300 m Breite.

- Die Ergebnisse bestätigen weiterhin das Potenzial für große Tonnagen und hohe Erzgehalte in Jons Trend.

- Die Mineralisierung bleibt in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

- Miata betreibt derzeit zwei Bohrgeräte in Sela Creek, die die Erweiterung von Jons Trend ermöglichen und gleichzeitig mehrere Zielgebiete in Big Berg und Puma untersuchen.

Jons Trend liefert weiterhin ausgezeichnete Ergebnisse, sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata Metals. Wir freuen uns sehr über das hier vorhandene Goldvorkommen mit diesem hochgradigen Abschnitt, der der bisher beste Abschnitt aus Jons Trend ist. Dieser Abschnitt wurde etwa 250 m von der Hauptentdeckungszone entfernt gebohrt und ist der Standort des bislang zweitbesten Abschnitts des Projekts. Die starke Mineralisierung in Bohrloch JT-008 verdeutlicht das Vorhandensein höhergradiger Zonen innerhalb eines weitläufigeren mineralisierten Systems, während die Bohrungen durch den zentralen Trend die Kontinuität entlang eines klar abgegrenzten strukturellen Korridors bestätigen. Jons Trend weist weiterhin die Merkmale eines großen, ressourcenreichen und strukturell begrenzten Goldsystems auf. Im Anschluss an die jüngsten Ergebnisse einer neuen Entdeckung in Big Berg bekräftigen diese Ergebnisse den Wert, den das laufende Bohrprogramm 2026 im Projekt Sela Creek von Miata nach wie vor liefert. Durch die fortgesetzte Erweiterung und Abgrenzung bekannter Entdeckungszonen bei gleichzeitiger Erkundung neuer vielversprechender Ziele zeigt Sela Creek weiterhin die Merkmale eines Systems in Distriktgröße mit erheblichem unerschlossenem Potenzial.

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Abbildung. Längsschnitt durch Jons Trend mit Kennzeichnung der geschichteten goldhaltigen Zonen. Der Standort des Längsschnitts ist in Abbildung 2 angegeben.

Bohrungen in Jons Trend

Die jüngsten Bohrungen in Jons Trend definieren weiterhin ein zusammenhängendes und sich ausdehnendes Goldsystem, das durch breite Mineralisierungszonen gekennzeichnet ist, die von höhergradigen Abschnitten überlagert werden.

Bei den Bohrungen wird weiterhin die bedeutende Goldmineralisierung durchteuft, was durch den bisher besten Abschnitt des Unternehmens unterstrichen wird:

- 23,75 m mit 5,73 g/t Au in Bohrloch 26DDH-JT-008 ab 82 m

Dieser Abschnitt befindet sich innerhalb einer breiteren mineralisierten Hülle und wird als hochgradiger Erzfall (Shoot) innerhalb des Systems interpretiert. Das Vorhandensein dieser höhergradigen Zonen innerhalb einer weitläufigeren Mineralisierung erhöht das Gesamtpotenzial von Jons Trend erheblich.

Die Bohrungen im zentralen Abschnitt von Jons Trend (Bohrlöcher JT-007 bis JT-010) haben die Kontinuität der Mineralisierung entlang eines 750 m langen, in Richtung Nordwest-Südost verlaufenden strukturellen Korridors bestätigt, der vermutlich mit einer ausgedehnten Aufweitung über Faltenachsen und parallele Scherzonen in Zusammenhang steht. Diese Bohrlöcher durchteuften eine durchgängige Mineralisierung innerhalb von stark alteriertem und verformtem Wirtsgestein, was die Interpretation eines zusammenhängenden orogenen Goldsystems untermauert.

Durch Stepout-Bohrungen scheint die seitliche Ausdehnung von Jons Trend inzwischen über 300 m gut definiert zu sein, und die systematischen Bohrungen werden in Richtung Südosten fortgesetzt, wo die Bohrungen bereits eine Mindeststreichlänge von 700 m nachwiesen und wo nun eine neue hochgradige Zone entdeckt wurde. Die laufenden Bohrungen in Jons Trend zielen darauf ab, weitere mineralisierte Zonen zu identifizieren, die bekannte Tiefe der Mineralisierung zu erweitern und die Streichlänge zu verlängern.

Strategischer Kontext

Die anhaltenden Fortschritte in Jons Trend sowie der jüngste Erfolg in Big Berg untermauern eine umfassendere These, die sich für Sela Creek abzeichnet: das Vorhandensein mehrerer mineralisierter Zentren innerhalb eines großen, noch wenig erkundeten Goldsystems.

Bislang wurde nur ein kleiner Teil des breiteren mineralisierten Korridors systematisch durch Probebohrungen untersucht, sodass im gesamten Projektgebiet noch erhebliches Explorationspotenzial besteht.

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Abbildung 2. Lageplan von Jons Trend bis Big Berg. Anmerkung: Abschnitt A-A ist in Abbildung 1 dargestellt.

In Big Berg und Jons Trend ist noch ein Bohrgerät im Einsatz, während ein anderes Bohrgerät derzeit mehrere Zonen im Gebiet Puma untersucht, wo die Bohrungen von 2025 18 m mit 2,70 g/t Gold in 25DDH-SEL-025 und 5,3 m mit 8,25 g/t Gold in 25DDH-SEL-030 durchteuften.

Tabelle 1. Bohrergebnisse der Bohrlöcher 26DDH-JT-005 bis 26DDH-JT-010. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den tatsächlichen Mächtigkeiten um Schätzwerte handelt.

Loch-Nr. Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Wahre Mächtigkeit Au (g/t) Ziel

(m)

26DDH-JT-005 110,5 118,5 8 6,1 0,61 Jons Trend

einschließlich 111,55 112,25 0,7 0,5 2,91

und 142 143,5 1,5 1,4 1,50

26DDH-JT-006 keine signifikanten Abschnitte Jons Trend

26DDH-JT-007 12 23,79 11,79 10,2 0,75 Jons Trend

einschließlich 15,47 18,73 3,26 2,8 1,56

und 68,5 71,5 3 1,3 1,08

und 112,1 117 4,9 3,5 0,79

einschließlich 114,34 117 2,66 1,9 1,03

und 129,5 131 1,5 0,8 0,79

und 132,98 135,81 2,83 1,4 0,60

und 159 162 3 1,5 0,53

und 168,5 170 1,5 0,8 0,51

und 186,2 190,5 4,3 2,8 0,93

26DDH-JT-008 16,5 18 1,5 1,0 0,58 Jons Trend

und 82 105,75 23,75 16,8 5,73

einschließlich 89 92,18 3,18 1,3 16,35

einschließlich 94,75 96,4 1,65 0,8 25,15

einschließlich 98 101,94 3,94 3,4 9,46

und 130 131,5 1,5 1,1 0,51

und 140,55 142 1,45 0,9 0,51

und 204 212 8 6,9 1,64

einschließlich 206 210 4 3,5 2,48

26DDH-JT-009 30 35 5 3,5 0,60 Jons Trend

und 39 44 5 3,5 0,79

und 47 51 4 2,6 0,57

und 73 74,06 1,06 0,8 0,69

und 87 88,5 1,5 0,6 1,67

und 93 99 6 2,5 0,52

und 109,5 112 2,5 1,1 0,56

und 124 156 32 16,0 1,29

einschließlich 138 147 9 5,2 2,37

einschließlich 150,29 154,5 4,21 2,4 2,45

und 165 168,5 3,5 1,8 0,56

und 181 182 1 0,4 0,88

und 186,62 188 1,38 1,1 0,74

26DDH-JT-010 73,5 78 4,5 3,4 0,86 Jons Trend

und 87 88 1 0,8 0,90

und 114,43 116 1,57 0,8 0,51

und 121 121,94 0,94 0,6 3,25

und 193,5 207 13,5 10,3 0,71

einschließlich 205,5 207 1,5 1,1 2,83

und 214,5 217,07 2,57 2,0 1,30

Tabelle 2. Informationen zu Bohrkragen.

Bohrkragen Easting (m) Northing (m) Höhenlage (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (m)

26DDH-JT-005 754873 418350 127 340 -65 186,22

26DDH-JT-006 754927 418348 114 320 -60 167,19

26DDH-JT-007 755046 417999 107 335 -60 198,40

26DDH-JT-008 755014 418044 107 312 -55 266,30

26DDH-JT-009 755018 418083 107 310 -60 219,32

26DDH-JT-010 755062 418168 108 280 -55 270,00

Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

QA/QC-Erklärung

Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 Gramm pro Tonne (g/t) wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

Erklärung der sachverständigen Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer sachverständigen Person (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

Im Namen des Boards

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nikki McEachnie

Director of Investor Relations

nikki@miatametals.com

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