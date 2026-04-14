US-Expansion im Fokus: Wie NurExone seine Exosomen-Technologie für den weltweit größten Biotechmarkt positioniert

Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) treibt seine Expansion in die Vereinigten Staaten voran, den weltweit größten Biotechnologiemarkt. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Unternehmen BioXtek, die darauf abzielt, Produktionskapazitäten für Exosomen aufzubauen und künftige klinische Anwendungen zu unterstützen. Gleichzeitig stärkt eine neue Lizenzstruktur über die US-Tochtergesellschaft Exo-Top die operative Basis des Unternehmens in Nordamerika. Mit diesen Schritten positioniert sich NurExone zunehmend im globalen Biotech-Ökosystem, wobei der Wirkstoffkandidat ExoPTEN den wissenschaftlichen Kern der Entwicklungsstrategie bildet.

Der globale Wettbewerb um innovative Biotechnologien wird zunehmend in den Vereinigten Staaten geprägt. Für junge Unternehmen aus der regenerativen Medizin ist der amerikanische Markt nicht nur wegen seiner Größe bedeutend, sondern auch aufgrund seiner zentralen Rolle bei klinischer Entwicklung, regulatorischer Zulassung und Kommerzialisierung. Das kanadisch-israelische Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) richtet seine Strategie daher verstärkt auf Nordamerika aus.

Mit möglichen Produktionspartnerschaften, einer eigenen US-Tochtergesellschaft und neuen Lizenzstrukturen schafft das Unternehmen derzeit die organisatorischen und industriellen Voraussetzungen, um sich im weltweit größten Biotechmarkt zu etablieren. Im Zentrum dieser Strategie stehen die Exosomenplattform von NurExone sowie der therapeutische Kandidat ExoPTEN, der Exosomen nutzt, die mit siRNA beladen sind, und zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt wird.

Geplante BioXtek-Kooperation könnte US-Produktion beschleunigen

Ein zentraler Bestandteil der US-Strategie ist eine mögliche Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Biotechnologieunternehmen BioXtek. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. hat NurExone eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine strategische Partnerschaft zur Produktion und Kommerzialisierung von Exosomen zu prüfen. Ziel der Kooperation ist der Aufbau von Produktionskapazitäten für Exosomen nach Good Manufacturing Practice (GMP) in den Vereinigten Staaten sowie die Unterstützung klinischer Studien und potenzieller kommerzieller Anwendungen.

Die geplante Zusammenarbeit könnte mehrere Bereiche umfassen:

- GMP-Produktion von Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen

- Versorgung klinischer Studien mit biologischem Material

- Potenzielle Anwendungen von Exosomen in Bereichen wie Wundheilung, Schmerztherapie und orthopädische Behandlungen

Ein zentraler technologischer Baustein ist in diesem Zusammenhang die Master Cell Bank von NurExone, die als standardisierte Quelle für die Exosomenproduktion dient.

Sollte die Partnerschaft zustande kommen, könnte sie die Produktionspräsenz des Unternehmens in den Vereinigten Staaten deutlich stärken und gleichzeitig die Entwicklung eigener therapeutischer Programme unterstützen. Die Absichtserklärung steht derzeit noch unter dem Vorbehalt weiterer Verhandlungen und regulatorischer Prüfungen.

Die Vereinigten Staaten als weltweit führender Biotechmarkt

Der stärkere Fokus von NurExone auf Nordamerika spiegelt die grundlegende Struktur der globalen Biotechnologiebranche wider. Die Vereinigten Staaten bleiben der größte Biotechnologiemarkt der Welt und ein zentrales Zentrum für Innovation und Investitionen im Life-Science-Sektor. Branchenstudien zufolge wird der US-Biotechnologiemarkt derzeit auf rund 552 Milliarden US-Dollar geschätzt, was mehr als einem Drittel des weltweiten Marktes entspricht.

Neben seiner Größe bietet das Land ein Ökosystem, das sich kaum anderswo in dieser Form findet: renommierte Forschungsuniversitäten, starke Biotech-Cluster, spezialisierte Investoren sowie ein großes Netzwerk klinischer Studienzentren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Rolle der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA, deren regulatorische Standards weltweit als Maßstab für die Entwicklung neuer Therapien gelten. Für Unternehmen, die innovative medizinische Technologien entwickeln, kann eine Präsenz in diesem regulatorischen Umfeld einen entscheidenden Vorteil darstellen.

NurExone konzentriert daher zunehmend seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und positioniert seine Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. als zentrale Säule dieser Strategie.

Lizenzvereinbarung stärkt operative Struktur

Neben möglichen industriellen Partnerschaften hat NurExone auch organisatorische Schritte unternommen, um seine Aktivitäten in den USA zu stärken. Im März 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass Exo-Top Inc. und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenzvereinbarung abgeschlossen haben. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurden bestimmte Rechte aus einer bestehenden Technologielizenz an die US-Tochtergesellschaft übertragen. Die zugrunde liegende Lizenz basiert auf Vereinbarungen mit der Technion Research and Development Foundation sowie der Technologietransfergesellschaft der Universität Tel Aviv.

Durch diese Struktur erhält Exo-Top Zugang zu relevanten Technologien und geistigem Eigentum aus der akademischen Forschung im Zusammenhang mit der Exosomenplattform von NurExone. Ziel ist es, zukünftige Entwicklungs-, Produktions- und potenzielle Kommerzialisierungsaktivitäten in den Vereinigten Staaten zu unterstützen.

ExoPTEN bleibt der wissenschaftliche Kern

Trotz des Ausbaus von Infrastruktur und Partnerschaften bleibt die klinische Entwicklung der wichtigste Werttreiber für NurExone. Der führende therapeutische Kandidat ExoPTEN nutzt Exosomen als Transportvehikel für therapeutische Moleküle. Exosomen sind winzige, natürlich vorkommende Vesikel, die von Zellen freigesetzt werden und die biologische Kommunikation zwischen Zellen ermöglichen. Aufgrund ihrer biologischen Verträglichkeit gelten sie zunehmend als vielversprechende Trägersysteme für eine gezielte Wirkstoffabgabe.

Mit ExoPTEN verfolgt NurExone das Ziel, therapeutische RNA direkt zu geschädigten Nervenzellen zu transportieren, um regenerative Prozesse nach Verletzungen des zentralen Nervensystems anzustoßen. Die derzeitige präklinische Forschung konzentriert sich vor allem auf zwei Indikationsbereiche: akute Rückenmarksverletzungen sowie Schädigungen des Sehnervs, einschließlich Erkrankungen im Zusammenhang mit Glaukom.

Beide Bereiche stellen erhebliche medizinische Herausforderungen dar, da bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten existieren. Gleichzeitig zählt die neuronale Regeneration zu den komplexesten Forschungsfeldern der modernen biomedizinischen Wissenschaft.

Mit der Ausweitung seiner Aktivitäten in den Vereinigten Staaten folgt NurExone einem Modell, das in der Biotechnologiebranche zunehmend verbreitet ist: der Kombination internationaler wissenschaftlicher Forschung mit amerikanischer klinischer und industrieller Infrastruktur. Während viele wissenschaftliche Durchbrüche aus Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit stammen, finden klinische Entwicklung, Finanzierung und Kommerzialisierung häufig in den Vereinigten Staaten statt.

Für aufstrebende Biotechnologieunternehmen kann eine solche transatlantische Struktur erhebliche Vorteile bieten - darunter Zugang zu Kapitalmärkten, Kooperationen mit Pharmaunternehmen sowie die Möglichkeit, groß angelegte klinische Studien durchzuführen

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen

www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-biotechnology-market-repo...

live.deutsche-boerse.com/nachrichten/IRW-News--NurExone-Biologic-Inc-NurExone-staerkt-seine-US-Produktionsstrategie-durch-Exo-Top-Unterlizenzvereinbarung-c3288c98-ee99-46c2-8a65-9231afee207e

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