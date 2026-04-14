Zum 25. Todestag von Douglas Adams: "42" neu gedacht

Entdecke die Bedeutung der 42: Eine humorvolle und tiefgründige Reise durch Douglas Adams' Universum - Science-Fiction, Philosophie und Kult vereint in einem Buch.

Am 11. Mai jährt sich der Tod von Douglas Adams zum 25. Mal. Aus diesem Anlass erscheint mit "42 - Douglas Adams und die Frage nach dem Sinn von Allem" ein Buch, das den Kultautor in einem neuen Licht zeigt: nicht nur als Humorist, sondern als ernsthaften Denker.

Dr. Holger Reibold nähert sich Adams' Werk bewusst jenseits gängiger Klischees. Statt den Fokus auf Witz, Kultstatus und Popreferenzen zu legen, rückt er die philosophische Dimension in den Mittelpunkt. Das Buch verbindet persönliche Lektüreerfahrungen mit wissenschaftlichen und kulturgeschichtlichen Perspektiven und stellt die Frage, warum Per Anhalter durch die Galaxis bis heute eine solche Wirkung entfaltet.

Zentral ist dabei die berühmte "42". Reibold zeigt, dass sie weniger als Antwort zu verstehen ist, sondern vielmehr als ironischer Kommentar zur menschlichen Sehnsucht nach einfachen Erklärungen. Adams' Humor wird so als Instrument der Erkenntnis lesbar - als Methode, Gewissheiten infrage zu stellen, statt sie zu bestätigen.

Gerade im Kontext des 25. Todestages wird deutlich, wie aktuell Adams' Denken geblieben ist. In einer Zeit zunehmender Komplexität und Unsicherheit gewinnt seine skeptische, zugleich humanistische Haltung neue Relevanz.

Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die Adams neu entdecken oder vertiefen möchten. Es lädt dazu ein, hinter den Witz zu blicken - und Popkultur als ernsthafte Form des Denkens zu begreifen.

Bibliografische Daten

Verlag: Brain-Media.de

Autor: Holger Reibold

Umfang: 128 Seiten

ISBN: 978-3-95444-434-2 Buch), 978-3-95444-435-9 (E-Book)

Preis: 14,99 EUR (Buch), 9,99 EUR (E-Book)

Erscheint: 42. März 2026

Mit 42 Fußnoten und nicht 42 Abbildungen.

Über den Autor

Seit vier Jahrzehnten kennt und liebt der Autor "Per Anhalter durch die Galaxis" - und hat dabei gelernt, dass selbst die besten Antworten selten zur richtigen Frage passen. Mit fundiertem Wissen in IT-Sicherheit und Auditierung sowie Erfahrung aus realen Projekten bewegt er sich zwischen Ordnung und Absurdität digitaler Systeme. Sicherheit versteht er nicht als endgültige Lösung, sondern als fortlaufenden Versuch, in einem eigensinnigen Universum zumindest keinen vollständigen Kontrollverlust zu erleiden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Straße 52c

66113 Saarbrücken

Deutschland

fon ..: 068191005698

fax ..: 068191005698

web ..: https://www.brain-media.de

email : info@brain-media.de

Über Brain-Media.de

Brain-Media.de ist der deutschsprachige Anbieter, der eine RAG-fähige, audit-taugliche Wissensdatenbank für NIS2, DORA und CRA entwickelt.

Pressekontakt:

Brain-Media

Herr Holger Reibold

Hubert-Müller-Str. 52c

66113 Saarbrücken

fon ..: 01711011967

email : holger@reibold.de