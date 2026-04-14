Fortuna Mining: Starke operative Basis und wachsender Projektwert in Senegal!

Fortuna startet mit 72.872 Goldäquivalent-Unzen solide ins Jahr 2026 und treibt Diamba Sud mit Ressourcensprung, Permit-Antrag und Machbarkeitsstudie voran.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.04.2026, 5:48 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) steht im April 2026 an einem interessanten Punkt. Das Unternehmen verfügt heute über eine belastbare operative Basis mit drei produzierenden Minen und arbeitet zugleich daran, mit Diamba Sud im Senegal einen zusätzlichen Projektwert zu entwickeln. Genau diese Mischung aus laufendem Geschäft und fortgeschrittener Projektpipeline macht die aktuelle Ausgangslage spannend.

Gerade diese Kombination ist für die Einordnung wichtig: Auf der einen Seite stehen laufende Produktion, hoher Mittelzufluss und eine starke Bilanz. Auf der anderen Seite rückt mit Diamba Sud ein Projekt näher, das bei erfolgreichem Fortschritt die Wachstumsperspektive…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Quellen: Fortuna Mining, SRC-Rohstoff-Reports, X, Fortuna Mining Corp. - Pressemeldungen vom 10.02.2026, 18.02.2026, 19.02.2026, 25.02.2026 und 09.04.2026; Form 40-F / Annual Report; Unternehmenspräsentation April 2026.

Dieser Werbeartikel wurde für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Metallpreis-, Währungs-, Betriebs-, Länder-, Steuer-, Genehmigungs-, Entwicklungs- und Kostenrisiken; projektbezogen insbesondere Verzögerungen oder abweichende Ergebnisse bei Machbarkeitsstudie, Genehmigungen und Projektfortschritt.

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Interessenkonflikte/Vergütung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Fortuna Mining Corp. eine entgeltliche IR-/Kommunikationsvereinbarung. Diese Vergütung kann einen Interessenkonflikt begründen.

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Zeithorizont/Risikohinweis: Keine formale Buy-, Hold- oder Sell-Einstufung. Rohstoffaktien und insbesondere projektbezogene Minenwerte unterliegen erheblichen Markt-, Liquiditäts- und Projektrisiken bis hin zum Totalverlust.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu erwarteten Studien, Genehmigungen, Produktionsentwicklungen, Ressourcenpotenzialen oder sonstigen künftigen Entwicklungen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet.

Interne Offenlegungsangaben, insbesondere zu etwaigen Eigenpositionen, weiteren Mandatsbeziehungen oder Beteiligungen, sind vor Veröffentlichung final gegen die internen Compliance- und Beteiligungslisten zu prüfen.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für Rohstoffwerte, Small Caps und Emittenten mit Projekt- oder Entwicklungsbezug. Politische, rechtliche, operative, geologische, metallurgische, steuerliche und marktbezogene Faktoren können zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust führen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch die Lektüre dieser Publikation kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long-, keine Short-Position; keine Netto-Position von mindestens 0,5 % - vorbehaltlich finaler interner Prüfung vor Veröffentlichung.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-/Kommunikationszusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten Fortuna Mining Corp.

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine weiteren offengelegten Market-Making-, (Co-)Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen - vorbehaltlich finaler interner Prüfung vor Veröffentlichung.

IV. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein - vorbehaltlich finaler interner Prüfung vor Veröffentlichung.

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