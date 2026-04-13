Warum Lebensläufe nicht genügen: Die Personalvermittlung HARD SKILL stellt Recruiting auf den Kopf

Lebensläufe überzeugen auf dem Papier - aber oft nicht in der Praxis. Warum HARD SKILL Recruiting neu denkt.

In vielen Unternehmen entscheidet noch immer der Lebenslauf darüber, wer eingestellt wird und wer nicht. Doch genau darin liegt eines der größten Probleme im Recruiting. Denn was auf dem Papier überzeugt, funktioniert in der Praxis längst nicht immer. Titel, bekannte Arbeitgeber oder lückenlose Lebensläufe vermitteln oft ein scheinbar klares Bild - lassen aber zentrale Fragen unbeantwortet: Was kann ein Mensch wirklich leisten? Und passt diese Leistung tatsächlich zur konkreten Herausforderung im Unternehmen?

Die Personalvermittlung HARD SKILL geht bewusst einen anderen Weg.

"Der Markt fokussiert sich häufig auf das Offensichtliche - Titel, Stationen, Lebensläufe. Aber genau das führt oft zu Fehlentscheidungen", erklärt Geschäftsführer Nelson de Lima Ferreira. "Wir schauen tiefer. Uns interessiert, was Kandidaten wirklich können und nicht nur, was sie einmal gemacht haben."

Dieser Ansatz ist nicht zufällig gewählt. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen wird es für Unternehmen immer schwieriger, passende Mitarbeitende zu finden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Fehlbesetzungen - mit erheblichen Kosten, Zeitverlust und internen Reibungsverlusten. Fehlentscheidungen im Recruiting wirken sich oft langfristig aus und betreffen nicht nur einzelne Positionen, sondern ganze Teams und Strukturen.

HARD SKILL steht dabei nicht für einen allgemeinen Fachbegriff, sondern für einen klar definierten Ansatz im Recruiting: weg von oberflächlichen Profilvergleichen, hin zu einer gezielten Analyse tatsächlicher Fähigkeiten, Erfahrungen und Potenziale. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen konkreten Beitrag ein Kandidat leisten kann - nicht, wie gut sich sein Lebenslauf liest.

"Viele sprechen über Soft Skills. Wir konzentrieren uns bewusst auf HARD SKILL. Nicht als Buzzword, sondern als entscheidender Faktor für nachhaltigen Erfolg", so de Lima Ferreira weiter. "Unternehmen brauchen keine perfekten Lebensläufe - sie brauchen Menschen, die ihre Aufgaben wirklich beherrschen."

Dabei versteht sich HARD SKILL nicht nur als Vermittler, sondern als strategischer Partner für Unternehmen, die ihre Recruiting-Prozesse hinterfragen und verbessern wollen. Ziel ist es, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, die über kurzfristige Besetzungen hinausgehen und langfristig zum Unternehmenserfolg beitragen.

Der Anspruch bleibt dabei unverändert: weniger Zufall, mehr Substanz - und vor allem bessere Entscheidungen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HARD SKILL

Herr Nelson de Lima Ferreira

Karl-Marx-Straße 182

15230 Frankfurt (Oder)

Deutschland

fon ..: +49 335 62 97 72 22

web ..: https://www.hard-skill.de

email : presse@hard-skill.de

HARD SKILL ist eine Personalvermittlung mit Fokus auf die Identifikation und Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Der Ansatz basiert auf einer tiefgehenden Analyse fachlicher Kompetenzen und individueller Potenziale - mit dem Ziel, nachhaltige und passgenaue Besetzungen zu ermöglichen.

Pressekontakt:

HARD SKILL

Herr Nelson dem Lima Ferreira

Karl-Marx-Straße 182

15230 Frankfurt (Oder)

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