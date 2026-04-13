Artemis II ist zurück - mit Erkenntnissen weit über die Raumfahrt hinaus. Ein Beweis für Mut, Teamwork und Innovation und eine starke Inspiration für die Rednerbranche.

Die Artemis II-Mission ist zurück auf der Erde und mit ihr eine Fülle an Erkenntnissen, die weit über die Raumfahrt hinausreichen. Ein Erfolg, der zeigt, was möglich ist, wenn Menschen Mut beweisen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Eine Mission, die genau die Themen bündelt, die sonst große Bühnen dominieren: Von Teamwork bis technische Innovation, von Abenteuer bis Agilität, von Motivation bis mentale Stärke. Für Rednermacher Heinrich "Heini" Kürzeder ist sie gerade deshalb so eine eindrucksvolle Inspiration für die gesamte Rednerbranche.

Raketenstart in den Rednermarkt

Heinrich "Heini" Kürzeder kann sich noch gut erinnern, wie er als kleiner Junge gebannt vor dem Schwarzweißfernsehen saß und die erste Mondlandung verfolgte. Diese Faszination ist geblieben "Für mich ist diese Mission ein herausragender Beweis dafür, was die Menschheit bereit ist zu leisten", sagt er. Der Mut zum ersten Schritt, die Leidenschaft zum Abenteuer, der Ehrgeiz bis hin zum Extremen - diese Eigenschaften prägen bis heute seine unternehmerischen Ideen.

Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat Heinrich Kürzeder vor mehr als 30 Jahren einen Raketenstart in der Rednerbranche hingelegt. Innerhalb weniger Jahre baute er eine Redneragentur zu einer der größten im deutschsprachigen Raum auf. Heute unterstützt er als DER Rednermacher Keynote Speaker dabei, ihre Geschichten über Mut, Motivation und erfolgreichen Meilensteinen auf die Bühne bringen. Abseits davon hat Kürzeder seine Leidenschaft zum Mountainbiken zur Nebenmission gemacht. Am wilden Kaiser bietet er als Bike Guide seit mehreren Jahren Trailkurse für die Generation 50plus an und beweist damit jedes Mal aufs Neue seinen Teilnehmern: Für neue Abenteuer ist man nie zu alt.

Wie die Mond-Mission motiviert

Doch warum ist es nun gerade der spektakuläre Flug um den Mond der Artemis II, der Heinrich Kürzeder so fasziniert? Für den Rednermacher vereinen die Astronautinnen und Astronauten der Crew Fähigkeiten, die auch im Alltag auf der Erde entscheidend sind. Denn sie haben in verschiedenen Punkten gezeigt, wie Menschen über sich hinauswachsen können:

* Teamfähigkeit: Zusammenarbeit macht komplexe Ziele überhaupt erst erreichbar. Die Crew des Artemis-Programms hat, das selbst auf engsten Raum und unter den herausforderndsten Bedingungen bewiesen.

* Mut zum Risiko: Fortschritt entsteht nur, wenn man Neues wagt und dabei Grenzen überwindet. Dabei muss es nicht zwingend ein Flug über die Stratosphäre hinaus in das All sein.

* Körperliche und mentale Stärke: Leistung unter Druck abrufen können und selbst unter extremen Bedingungen stark bleiben. Wer Astronaut werden will, muss beides mitbringen.

* Technisches Verständnis: Sich mit neuen technologischen Innovationen auseinandersetzen und sie aktiv nutzen. Aber ebenso darauf einstellen, dass die Technik auch einmal ausfällt und man sich nicht immer auf sie verlassen kann.

* Belastbarkeit: In kritischen Momenten handlungsfähig bleiben wie etwa in den Minuten, als die Artemis 2 den Kontakt zur NASA verlor. Resilienz ist nicht nur im Raumschiff entscheidend.

Diese Eigenschaften helfen nicht nur im All, sondern bringen jeden Menschen im Beruf und im Leben voran. Gerade deshalb werden sie auch in den unterschiedlichsten Zusammenhängen von Rednerinnen und Rednern vermittelt.

Große Missionen brauchen große Geschichten

Die erste bemannte Mond-Mission seit 50 Jahren zeigt eindrucksvoll, wie Geschichte geschrieben wird - und Geschichten erzählt werden sollten: mit Impulsen, die Mut machen, motivieren und Momente schaffen, welche nachhaltig in Erinnerung bleiben. Genau diese Elemente sind es auch, die einen starken Redner-Auftritt ausmachen. Heinrich Kürzeder bringt es auf den Punkt: "Nicht jeder muss ins All fliegen, aber jeder kann lernen, größer zu denken." Solche Botschaften müssen Keynote Speaker daher immer vermitteln, um mit ihren Vorträgen Menschen wirklich zu erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder - Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.rednermacher.de/redner-agentur-keynotespeaker-vortrag-finden...

email : kontakt@redner-macher.de

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder - Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de