PharmaKorell erneut von kununu ausgezeichnet - mit starker Bewertung in zentralen Arbeitgeberdimensionen

Mit gleich drei kununu-Auszeichnungen im Jahr 2026 setzt PharmaKorell ein starkes Zeichen als Arbeitgeber.

PharmaKorell wurde 2026 erneut von kununu ausgezeichnet. Zusätzlich zur wiederholten Auszeichnung als Top Company erhielt das Unternehmen in diesem Jahr gleich zwei weitere Anerkennungen: das Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit (zweites Jahr in Folge) sowie das neu eingeführte Top Rated-Siegel Familienfreundlichkeit. Alle kununu Siegel beruhen auf authentischen Bewertungen von Mitarbeitenden und werden jeweils nur an rund 3 % der Arbeitgeber auf kununu vergeben. Besonders erfreulich ist, dass sich diese Anerkennung auch in den Bewertungsdetails widerspiegelt: 94 % der Mitarbeitenden sind mit ihrem Gehalt zufrieden, und im Bereich Gehalt & Sozialleistungen erreicht PharmaKorell 4,4 von 5 Punkten.

Auch der Gesamtblick auf die Arbeitgeberbewertung zeichnet ein starkes Bild. Seit 2023 wurde PharmaKorell von 16 Mitarbeitenden mit durchschnittlich 4,5 von 5 Punkten bewertet. Damit liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt in Beratung/Consulting, der bei 3,9 Punkten liegt. Besonders positiv bewertet wurden die Bereiche Vielfalt mit 4,8 Punkten sowie Karriere & Gehalt und Unternehmenskultur mit jeweils 4,5 Punkten. Auch die Arbeitsumgebung wurde mit 4,4 Punkten sehr gut bewertet.

Diese Ergebnisse sind aus Unternehmenssicht besonders wertvoll, weil sie mehrere relevante Aspekte des Arbeitsalltags zugleich abbilden. Sie zeigen, dass Mitarbeitende PharmaKorell nicht nur als fachlich anspruchsvolles Umfeld erleben, sondern auch als Arbeitgeber, bei dem Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und ein tragfähiges Miteinander im Alltag spürbar sind. Gerade in einem spezialisierten Umfeld wie der Pharma- und Life-Sciences-Branche ist dies ein wichtiger Faktor, um qualifizierte Mitarbeitende langfristig zu gewinnen und zu halten.

Dass PharmaKorell über mehrere Jahre hinweg wiederholt ausgezeichnet wurde, verleiht dieser Entwicklung zusätzlich Gewicht. Kontinuität in der positiven Wahrnehmung entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch Strukturen und Verhaltensweisen, die sich im Arbeitsalltag bewähren. Die aktuellen Auszeichnungen und Bewertungskennzahlen machen genau das sichtbar.

PharmaKorell bedankt sich bei allen Mitarbeitenden, die mit ihrem Feedback zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Solche Rückmeldungen sind nicht nur eine wertvolle Bestätigung, sondern auch ein wichtiger Impuls, um die eigene Unternehmenskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln.

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PharmaKorell

Frau Michaela Gabriel

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email : michaela.gabriel@pharmakorell.com

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